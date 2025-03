テクノロジーエンジニアとして、ジェネラルなスキルを育む。

「営業職は、全ての基本」と聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。私は、長くフリーランスとしてアプリケーションの開発を行っていたので、営業の知識も経験も全くありませんでした。Client Engineeringのテクノロジーエンジニアは、プロトタイプの開発を行いながら、「全ての基本」と言われる営業的な動き方、経験が積める、面白い職種だと感じています。

以前私が携わっていたB to Cと、IBMが行っているB to Bの違いは随所に感じます。大きな違いは、B to Bは業界に紐づいていることです。お客様はどのような点に悩まれているのか、業界固有の事情や課題があることを日々感じます。DXへの取り組みが中々進まない現状や、今後も日本の人口が減っていく環境下で、ユーザー自体が減っていく問題に直面しているお客様が大変多くいらっしゃいます。そういったお客様が、現状をなんとか変えたい、前に進めたいということでIBMにご相談くださっています。Client Engineeringのチームだけで何かを作っているのではなく、お客様と一緒にワークショップを行い、アイデア出しをするときもあれば、お客様と一緒にチームを組み、アジャイルにアプリケーションを開発することもあります。以前のフリーランスのエンジニアの頃と比べて、関わる方も、仕事の幅も格段に増えました。非常にジェネラルなスキルを育むことができる場所だと感じています。

先ほど、Client Engineeringのチームは、新しくできたばかりの組織で、多様な専門性を持った方がいるとお伝えしました。テクノロジーエンジニアの方々は、他社でソフトウェアエンジニア職を経験してきた方が多い印象です。多くのテクノロジーエンジニア職の方が言っているのは、「0-1でモノを作る楽しさ」です。本当に高速に作っていきます。小さい開発案件だと、最速で一週間ということもありました。長くても2-3ヶ月です。「カジュアルに、色々なアプリを作る」という感じなので、レガシーな技術を使ってアプリケーション開発をずっとやるというよりは、毎回新しいアプリを作るので、クイックなものづくり能力が身につくと思います。

IBMの好きなところは、女性技術者が多い点です。女性技術者向けのコミュニティーが、定期的にイベントを開催し、情報発信を行っているので、女性技術者と繋がる機会が多々あります。女性技術者のロールモデルが見つけやすい環境だと感じています。また、働く場所の自由度があるのも、IBMの魅力の1つです。リモートワーク、ワーケーション、出社を組み合わせながら働いています。出社は2週間に1度くらいです。私の中ではとてもいいバランスです。チームの中には、東京ではなく、名古屋や大阪に住んでいる方もいます。

学生のみなさんの中には、モノづくり、アプリケーション開発に興味がある方がいらっしゃるかもしれません。私たちをとりまく技術トレンドは、日々著しく変化しており、昨今はChatGPTをはじめとする生成AIの技術がトレンドとなってきました。本番運用アプリケーションにこうした最新トレンド技術を組み込むのは難しいですが、私たちはプロトタイプを作成する仕事なので、「ちょっと試してみる」感覚で最先端の技術に触れ、アプリケーション開発に組み込むことができます。Client Engineeringのテクノロジーエンジニアは最新技術を用いた開発をメインに、時には開発職の枠を超えて、幅広く腕を磨くことができるポジションです。IBMのような大きな会社で、エンジニアとだけではなく、色々な専門性を持った方々と関わりながら、ジェネラルにスキルを育んでいくことが、先々の可能性を広げるのではないかな、と感じています。

IBMでのキャリアにご関心がある方は、新卒採用サイトをご覧ください。