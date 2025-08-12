あなたのスキルを、IBMで次のステージへ

IBMのミッションは、世界をより良く変えていく「カタリスト（触媒）」になることです。IBMは、企業倫理と、環境への取り組み、責任あるテクノロジーを通じて、世界中に、そして私たちが事業を展開する地域社会に貢献することを目指しています。実際に働くコンサルタントの声や、IBMにおけるSAPビジネスの職種について紹介しています。キャリア情報はこちら

IBMコンサルティング

IBMコンサルティングは、信頼できる専門知識と強力なテクノロジーの融合を実現します。大手テクノロジー企業内に設立された数少ないグローバル・コンサルティング部門として、高度なAIと科学に基づくアプローチを駆使して、お客様の最も重要な課題に取り組み、優れた成果を生み出しています。

募集中ポジション：プロジェクトマネジャー

SAPコンサルティング・サービス

IBMはグローバルでSAPとのパートナーシップを強化しており、最新ソリューションを活用したDXプロジェクトを多数手がけています。

募集中ポジション：SAPコンサルタント　

IBMで働く魅力

  • 大規模プロジェクトへの参画：国内外の大手企業と共に、業務改革やシステム刷新を推進
  • 成長とキャリアパス：グローバル標準のラーニングや研修プログラムを通じて、スキルを継続的にアップデート
  • オープンな環境：業種・業界を超えた専門家とのコラボレーションで、視野とネットワークが広がる
  • 柔軟な働き方：リモートワークやフレックス制度、ワークライフバランスを重視した制度

