あなたのスキルを、IBMで次のステージへ

IBMのミッションは、世界をより良く変えていく「カタリスト（触媒）」になることです。IBMは、企業倫理と、環境への取り組み、責任あるテクノロジーを通じて、世界中に、そして私たちが事業を展開する地域社会に貢献することを目指しています。実際に働くコンサルタントの声や、IBMにおけるSAPビジネスの職種について紹介しています。キャリア情報はこちら
IBMコンサルティングは、信頼できる専門知識と強力なテクノロジーの融合を実現します。大手テクノロジー企業内に設立された数少ないグローバル・コンサルティング部門として、高度なAIと科学に基づくアプローチを駆使して、お客様の最も重要な課題に取り組み、優れた成果を生み出しています。
募集中ポジション：プロジェクトマネジャー
IBMはグローバルでSAPとのパートナーシップを強化しており、最新ソリューションを活用したDXプロジェクトを多数手がけています。
募集中ポジション：SAPコンサルタント
