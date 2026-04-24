中村さんはインフラストラクチャー・サービス・エンジニアという職種の中でも、ハードウェアエンジニアとして、お客様のITインフラを支えるため日々さまざまな現場で業務を行っています。製品の 障害発生時の修理・復旧対応や、機器設置・初期構築、定例の運用業務、定期点検、ファームウェア更新およびその提案などの予防保守にも携わります。IBM製品だけではなく他社製品も幅広く取り扱うため、常に最新のテクノロジーに触れられる点に魅力を感じています。

谷口さんは、インフラストラクチャー・サービス・エンジニアという職種の中でもソフトウェアエンジニアとして、複数のお客様において OS（Linux） の保守を担当しています。お客様からの問い合わせ対応や障害対応、脆弱性情報の精査、チームメンバーとの情報共有に関する打合せなどが日々の業務です。また自己学習の時間も確保し、個人での開発にも取り組んでいます。

業務内容に応じて、お客様先・オフィス・在宅勤務と柔軟に働き方を切り替えています。