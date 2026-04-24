お客様に向き合い、チームで支え合いながら成長できる TLS の環境

tls-japan-blog

IBM Technology Lifecycle Services（TLS）Japanでは、お客様に近い現場で実践的な業務に携わります。日々のシステム運用支援から、トラブル発生時の迅速な対応、トラブルを未然に防ぐ予防保守提案に至るまで、幅広い形でお客様のITインフラを支えています。インフラストラクチャー・サービス・エンジニアには、技術力に加え、円滑なコミュニケーション力と部門を越えたチームワークが求められます。 

現場で活躍する中村さんと谷口さんに、エンジニアの成長環境、チームメンバーとのコラボレーション、IBMを象徴する学びのカルチャーについてご紹介いただきます。 

Talent Network

Stay up to date on career related news and events.

 Join us
Job Alerts

Get notified on job openings that match your skills.

 Set up alerts
Search Jobs

Come empower and advance like an IBMer.

 Search jobs

お客様とともに歩む仕事

中村さんはインフラストラクチャー・サービス・エンジニアという職種の中でも、ハードウェアエンジニアとして、お客様のITインフラを支えるため日々さまざまな現場で業務を行っています。製品の 障害発生時の修理・復旧対応や、機器設置・初期構築、定例の運用業務、定期点検、ファームウェア更新およびその提案などの予防保守にも携わります。IBM製品だけではなく他社製品も幅広く取り扱うため、常に最新のテクノロジーに触れられる点に魅力を感じています。

谷口さんは、インフラストラクチャー・サービス・エンジニアという職種の中でもソフトウェアエンジニアとして、複数のお客様において OS（Linux） の保守を担当しています。お客様からの問い合わせ対応や障害対応、脆弱性情報の精査、チームメンバーとの情報共有に関する打合せなどが日々の業務です。また自己学習の時間も確保し、個人での開発にも取り組んでいます。 

業務内容に応じて、お客様先・オフィス・在宅勤務と柔軟に働き方を切り替えています。

日々の業務内容は変化に富んでおり様々

日々の業務には、定常運用や設置、点検、顧客ミーティングなどといった計画的なものと、障害発生時に迅速な対応が求められるものがあります。

特定システムの保守や顧客対応が中心となる日もあれば、トラブルシューティングや海外の製品サポートチームとの連携、複数システムへの対応が求められる日もあります。

固定されたルーティンではなく、状況に応じて技術対応、調整業務、顧客サポートを行う点が、このポジションの特徴です。

国内外のチームと連携して、お客様に向き合う

国内外のチームと連携しながら業務を進めていることも、TLS Japanにおける仕事の特徴です。

中村さんは、Remote Technical Support（RTS）チームと連携することが多く、このチームが初期対応から訪問調整、部品手配、必要に応じたエスカレーションまでを担ってくれています。日本の営業時間外には、グローバルのRTSチームが引き継ぎ、24時間体制でお客様を支えています。

お客様先での予期せぬ事態には、経験豊富なメンバーが支えてくれる環境もあり、業務を通じて自然に知識が共有される点も、IBMらしいカルチャーの一つです。

谷口さんも、同じお客様を担当する同僚のエンジニアや営業チームと連携し、意見交換や情報共有を行いながら、日々の業務に取り組んでいます。 

お客様との契約に関わる調整も含め、お客様や社内メンバーとのコミュニケーションは非常に重要です。

tls-japan-blog

業務を通じた学び

TLS Japanのエンジニアは、IBM製品と他社製品の双方に対応するため、お客様のIT環境を通じて幅広い技術に触れることができます。

そのため、学び続ける姿勢は非常に重要であり、自己研鑽の機会は入社後に限らず、キャリアのあらゆるフェーズで用意されています。 

中村さんは、スキルを最新の状態に保つため、実機研修やe-Learningを通じたスキル向上を日々の取り組みとして挙げています。

また谷口さんは 、IBMの一員として業務を行いながら、学び続けるためには探究心が不可欠だと話します。先輩社員との協働やチームを越えた連携、そして一つひとつの技術判断がお客様の業務に与える影響を、実務を通じて学ぶことで、自身の成長につながっていると感じています。 

日々の業務の中に自己成長の機会を取り入れていることは、IBMに根付く学びのカルチャーの一つです。

技術以外にも求められるソフトスキル

インフラストラクチャー・サービス・エンジニアには、テクニカルなスキルに加えて、いくつか重要なソフトスキルが求められます。

変化の激しいテクノロジー環境に対応するための好奇心と向上心を持ち続けること。そして、技術的な課題を整理し、お客様へ分かりやすく伝えるコミュニケーション力です。 

また、想定外の事態に直面しても平常心を保ち、冷静に対応する力も重要となります。

単に技術的な課題を解決するだけでなく、ビジネスへの影響を理解し、社内のプロフェッショナルと連携しながら、最適な解決策を導く力も求められます。 

ワークライフバランス

業務内容によってはローテーション制で対応することもあり、チームで分担しながら24時間体制でお客様のITインフラを継続的に支えています。当番はチーム全体で分担するため負担が偏りにくく、メンバー同士の協力体制が整っています。夜間対応が必要な場合もありますが、事前に調整が行われるため、プライベートとの両立もしやすい環境です。

中村さんは、IBMの働き方について「IT業界は忙しいというイメージを持たれる方も多いと思いますが、IBMは働き方の柔軟性が高く、休暇も取得しやすいと感じます。長時間労働を評価する文化ではなく、効率や成果が重視されているため、安心して働くことができます」と話します。

谷口さんも「複数名のエンジニアでお客様を対応しているため、安心して休暇を取得できます。不自由を感じたことは一度もなく、ワークライフバランスの観点で不満はないです。」と話しています。

IBMで可能性を広げる

TLS Japanは、単なる技術集団ではありません。チームで支え合いながら学び続け、お客様への価値提供を実感できる環境です。

この仕事の本質は、お客様システムへの対応にとどまらず、お客様のビジネスを止めることなく支え続けることにあります。

幅広い技術に触れながら実務を通じて経験を積み、一人ひとりが成長し、自己実現を目指せる環境です。

 

幅広い技術に触れたい方、チームでの協働を大切にしたい方、そしてお客様へ貢献しながら実践的な経験を積みたい方にとって、TLS Japanは安心して成長できる環境です。ぜひ以下をご覧ください。