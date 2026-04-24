IBM Technology Lifecycle Services（TLS）Japanでは、お客様に近い現場で実践的な業務に携わります。日々のシステム運用支援から、トラブル発生時の迅速な対応、トラブルを未然に防ぐ予防保守提案に至るまで、幅広い形でお客様のITインフラを支えています。インフラストラクチャー・サービス・エンジニアには、技術力に加え、円滑なコミュニケーション力と部門を越えたチームワークが求められます。
現場で活躍する中村さんと谷口さんに、エンジニアの成長環境、チームメンバーとのコラボレーション、IBMを象徴する学びのカルチャーについてご紹介いただきます。
Stay up to date on career related news and events.
Get notified on job openings that match your skills.
Come empower and advance like an IBMer.
中村さんはインフラストラクチャー・サービス・エンジニアという職種の中でも、ハードウェアエンジニアとして、お客様のITインフラを支えるため日々さまざまな現場で業務を行っています。製品の 障害発生時の修理・復旧対応や、機器設置・初期構築、定例の運用業務、定期点検、ファームウェア更新およびその提案などの予防保守にも携わります。IBM製品だけではなく他社製品も幅広く取り扱うため、常に最新のテクノロジーに触れられる点に魅力を感じています。
谷口さんは、インフラストラクチャー・サービス・エンジニアという職種の中でもソフトウェアエンジニアとして、複数のお客様において OS（Linux） の保守を担当しています。お客様からの問い合わせ対応や障害対応、脆弱性情報の精査、チームメンバーとの情報共有に関する打合せなどが日々の業務です。また自己学習の時間も確保し、個人での開発にも取り組んでいます。
業務内容に応じて、お客様先・オフィス・在宅勤務と柔軟に働き方を切り替えています。
日々の業務には、定常運用や設置、点検、顧客ミーティングなどといった計画的なものと、障害発生時に迅速な対応が求められるものがあります。
特定システムの保守や顧客対応が中心となる日もあれば、トラブルシューティングや海外の製品サポートチームとの連携、複数システムへの対応が求められる日もあります。
固定されたルーティンではなく、状況に応じて技術対応、調整業務、顧客サポートを行う点が、このポジションの特徴です。
国内外のチームと連携しながら業務を進めていることも、TLS Japanにおける仕事の特徴です。
中村さんは、Remote Technical Support（RTS）チームと連携することが多く、このチームが初期対応から訪問調整、部品手配、必要に応じたエスカレーションまでを担ってくれています。日本の営業時間外には、グローバルのRTSチームが引き継ぎ、24時間体制でお客様を支えています。
お客様先での予期せぬ事態には、経験豊富なメンバーが支えてくれる環境もあり、業務を通じて自然に知識が共有される点も、IBMらしいカルチャーの一つです。
谷口さんも、同じお客様を担当する同僚のエンジニアや営業チームと連携し、意見交換や情報共有を行いながら、日々の業務に取り組んでいます。
お客様との契約に関わる調整も含め、お客様や社内メンバーとのコミュニケーションは非常に重要です。
TLS Japanのエンジニアは、IBM製品と他社製品の双方に対応するため、お客様のIT環境を通じて幅広い技術に触れることができます。
そのため、学び続ける姿勢は非常に重要であり、自己研鑽の機会は入社後に限らず、キャリアのあらゆるフェーズで用意されています。
中村さんは、スキルを最新の状態に保つため、実機研修やe-Learningを通じたスキル向上を日々の取り組みとして挙げています。
また谷口さんは 、IBMの一員として業務を行いながら、学び続けるためには探究心が不可欠だと話します。先輩社員との協働やチームを越えた連携、そして一つひとつの技術判断がお客様の業務に与える影響を、実務を通じて学ぶことで、自身の成長につながっていると感じています。
日々の業務の中に自己成長の機会を取り入れていることは、IBMに根付く学びのカルチャーの一つです。
インフラストラクチャー・サービス・エンジニアには、テクニカルなスキルに加えて、いくつか重要なソフトスキルが求められます。
変化の激しいテクノロジー環境に対応するための好奇心と向上心を持ち続けること。そして、技術的な課題を整理し、お客様へ分かりやすく伝えるコミュニケーション力です。
また、想定外の事態に直面しても平常心を保ち、冷静に対応する力も重要となります。
単に技術的な課題を解決するだけでなく、ビジネスへの影響を理解し、社内のプロフェッショナルと連携しながら、最適な解決策を導く力も求められます。
業務内容によってはローテーション制で対応することもあり、チームで分担しながら24時間体制でお客様のITインフラを継続的に支えています。当番はチーム全体で分担するため負担が偏りにくく、メンバー同士の協力体制が整っています。夜間対応が必要な場合もありますが、事前に調整が行われるため、プライベートとの両立もしやすい環境です。
中村さんは、IBMの働き方について「IT業界は忙しいというイメージを持たれる方も多いと思いますが、IBMは働き方の柔軟性が高く、休暇も取得しやすいと感じます。長時間労働を評価する文化ではなく、効率や成果が重視されているため、安心して働くことができます」と話します。
谷口さんも「複数名のエンジニアでお客様を対応しているため、安心して休暇を取得できます。不自由を感じたことは一度もなく、ワークライフバランスの観点で不満はないです。」と話しています。
TLS Japanは、単なる技術集団ではありません。チームで支え合いながら学び続け、お客様への価値提供を実感できる環境です。
この仕事の本質は、お客様システムへの対応にとどまらず、お客様のビジネスを止めることなく支え続けることにあります。
幅広い技術に触れながら実務を通じて経験を積み、一人ひとりが成長し、自己実現を目指せる環境です。
幅広い技術に触れたい方、チームでの協働を大切にしたい方、そしてお客様へ貢献しながら実践的な経験を積みたい方にとって、TLS Japanは安心して成長できる環境です。ぜひ以下をご覧ください。