2027年新卒採用 募集予定の職種

2027年度新卒採用を予定している職種の概要をご紹介します。
選考へのエントリー方法や募集要項は、詳細が決まり次第、採用My Pageにてご案内します。

コンサルタント

戦略コンサルタント

（IBMコンサルティング事業本部）

世の中の多岐にわたるコンサルティングの中でも、経営意思決定プロセスの最上流にあたる経営戦略、事業戦略、IT戦略策定等の構想策定フェーズを担います。お客様が直面する経営課題に対し、何をすべきか広範なオプションの考察を経て大きなロードマップを描き、お客様経営層・CxOの経営判断を提言します。急速に変化する社会・経済動向を捉え、特に「本物のテクノロジー企業」たるIBMならではの先進性と現実性を兼ね備えた知見を武器として、企業戦略策定から変革推進に至るまで価値実現のためにお客様と共創します。真に経営の根幹に関わるプロフェッショナル集団です。

デジタルビジネスコンサルタント

（IBMコンサルティング事業本部）

ビジネスコンサルティング、ITコンサルティングの従来の垣根を越え、お客様の課題解決、業務の変革に向けたコンサルティングを行います。生成AI、IoT、ブロックチェーン、クラウドプラットフォーム等の先進テクノロジーの活用や、ERP導入によるデジタルコアの構築を通じて、お客様ビジネスの競争力強化に貢献します。

製造、販売、物流、会計、人事、マーケティング、顧客接点、業界特有プロセス等の、「業務」領域を対象に、構想策定から検討施策の実現支援、システム導入支援、その後の業務アウトソーシングサービス提供、お客様企業の海外展開支援など、構想段階から実行段階までお客様に寄り添って幅広く対応しています。

デジタルビジネスコンサルタント

N.O.さん インタビュー記事

エンジニア

ITスペシャリスト

（IBMコンサルティング事業本部）

ITのプロフェッショナルとして、お客様の目指す変革を具現化します。単なる情報システムの提供だけではなく、お客様のビジネスに新たなイノベーションを生み出すITソリューションの提供がミッションです。要件定義から、設計、構築、保守・運用まで、プロジェクトの幅広いフェーズで活躍するため、高度な技術や最新のIT知識を持つだけでなく、お客様やチームとコミュニケーションをとり協業・リードできる事も重要です。

将来的には、技術分野のスペシャリストをはじめとして、大小さまざまな規模のプロジェクトを管理するプロジェクト・マネージャーや、お客様の課題を解決するシステムの全体設計を担うアーキテクトなど、幅広い分野で活躍しています。

ITスペシャリスト（IBMコンサルティング事業本部）

D.M.さん インタビュー記事

ITスペシャリスト

（テクノロジー事業本部）

テクノロジー事業本部のITスペシャリストは、IBMの技術分野や製品のスペシャリストとして、高度なITサービスの提供によって、お客様の課題を解決します。

具体的には、

  • ソフトウェアの分野においては、AIやクラウド・コンピューティングを用いたビジネスの変革、データの管理や分析など、幅広いソフトウェア・テクノロジーを活用したサービスを提供する。
  • ハードウェアの分野では、ハイブリッド・クラウドをはじめ、DX（デジタル・トランスフォーメーション）に必要なデータセンター基盤を構築することに役立つ サーバー、ストレージ、メインフレームなどのIBMシステム製品を用いた、幅広いインフラストラクチャー・サービスを提供する。
  • 世界各国の同僚、製品開発、サポートチームと連携し、GlobalのIBMが培った知見を用いて、ITソリューションや、技術コンサルティング・サービス等をお客様に提供する。

ITスペシャリスト （テクノロジー事業本部）

Y.H.さん インタビュー記事

ソリューションエンジニア（テクニカルセールス）

（テクノロジー事業本部）

テクノロジー事業本部のソリューションエンジニアは、IBMテクノロジー製品に関する専門性を持ち、お客様やパートナー様との共創を通じて「期待を超える価値」をお客様にお届けしIBM製品の採用に繋げる職種です。

具体的には、

  • IBMのテクノロジー製品の販売と利用拡大のため、お客様のビジネスやIT環境、課題を理解し、製品のご提案を行う。
  • テクノロジーおよび製品の高いスキルを持って活動するために、自らテクノロジーに触れ、体感し、その高いスキルを持って、製品のデモンストレーションや製品販売、ご提案を行う。
  • セミナーや技術コミュニティーの活動を通じて、多くの方々にIBMのテクノロジーの価値を伝える。

ソリューションエンジニア（テクニカルセールス）

M.M.さん インタビュー記事

Y.O.さん インタビュー記事

A.I.さん インタビュー記事

営業

セールス

（テクノロジー事業本部）

テクノロジー事業本部の営業は、IBM製品、サービス、研究開発等のIBM独自のテクノロジーによる価値を活用し、お客様と価値を共創する仕事です。IBMの製品やサービスを販売するだけではなく、経営層まで含む幅広いお客様からの信頼を得ることで、会社対会社の関係性を築きます。

具体的には、

  • お客様の経営層、事業部門、システム部門と共に、お客様が抱える課題や実現したいことを正しく理解し、テクノロジーを用いてそれらの達成に寄与する。
  • IBMの価値と差別化のポイントを深く理解し、社内の各部門やビジネスパートナーなどと協業しながら、お客様へ解決策をご提案する。
  • 日々変化する市場やテクノロジーの動向を踏まえ、国内外のIBMでの事例等を収集し、お客様にお届けする。

セールス （テクノロジー事業本部）

Y.I.さん インタビュー記事

データサイエンティスト

データサイエンティスト

（IBMコンサルティング事業本部）

AIや機械学習や最適化を中心としたデータ分析技術を活用して、お客様のビジネスを未来へと導きます。まず、お客様の困り事や目指す事に全力で耳を傾け、お客様が向かうべき未来について懸命に考えてその姿を描きます。そして、それを実現するベストな方法を数多くのデータ分析技術の知見を駆使して考えて、プロフェッショナルとして実現します。「AI・機械学習・最適化の専門的な知識・スキルを駆使してお客様や社会の未来を創る」、そういう醍醐味を味わえる仕事です。

データサイエンティスト

（テクノロジー事業本部）

機械学習や最適化を中心としたデータ分析技術と最先端のAI技術を活用して、お客様のビジネスを未来へと導きます。お客様の課題を解決するために様々な専門家と協業しながらソリューションの共創に貢献いただきます。

具体的には

  • データエンジニアリング技術を駆使し、収集、準備、クレンジング、変換まで一連の業務を行う
  • コンサルティングスキルを用いて、ビジネス上の問題や課題を明確にし、最先端の分析ソリューションに変換する
  • データ分析によって得られた 有意義なインサイトを提供し、ビジネスソリューションに反映させる
  • 探索的データ分析や特徴量エンジニアリング、モデリング、さらに評価、モデル のシステム実装に至るまで一連のデータサイ
  • 自社開発モデルを含む大規模言語モデル(LLM)を活用したAIソリューションで、お客様のAI活用を推進する
  • デザイナー、ITスペシャリスト、ソリューションアーキテクトなどの様々な専門家と協業し、高いお客様満足度を実現する
  • ビジネススキルを駆使した信頼構築により、ビジネスチャンスの拡大に繋げる

データサイエンティスト

T.T.さん インタビュー記事

デザイナー

（IBMコンサルティング事業本部）

徹底的に顧客・ユーザーの視点から目指すべき体験を実現することで、お客様のビジネスやデジタル変革を支援します。
お客様のビジネス課題に対して、デザイン思考や人間中心設計のアプローチを用いて、行動観察、インタビュー調査、データ分析などから顧客・ユーザーを深く理解・共感し、多様な専門家と共創しながら目指すべき体験価値について熟考します。そしてその体験価値を実現するための機能・コンテンツ・情報を整理し、デジタル分野への幅広い知見をもってインターフェース・ビジュアルへ落とし込みます。生成AIなど最先端のテクノロジーとデザインの融合が体験価値を最大化します。

また観察・熟考・創作を継続的に繰り返し、さらに体験価値を磨き込みます。クライアントのビジョン策定から画面デザインのデリバリーまで一気通貫して作り上げ、同時にユーザーへ大きな喜びを提供し未来を形作る仕事です。​

デザイナー

K.Y.さん インタビュー記事
