2027年新卒採用 募集予定の職種

（IBMコンサルティング事業本部）

ビジネスコンサルティング、ITコンサルティングの従来の垣根を越え、お客様の課題解決、業務の変革に向けたコンサルティングを行います。生成AI、IoT、ブロックチェーン、クラウドプラットフォーム等の先進テクノロジーの活用や、ERP導入によるデジタルコアの構築を通じて、お客様ビジネスの競争力強化に貢献します。

製造、販売、物流、会計、人事、マーケティング、顧客接点、業界特有プロセス等の、「業務」領域を対象に、構想策定から検討施策の実現支援、システム導入支援、その後の業務アウトソーシングサービス提供、お客様企業の海外展開支援など、構想段階から実行段階までお客様に寄り添って幅広く対応しています。

デジタルビジネスコンサルタント

