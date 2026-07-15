新卒入社1~3年目のIBM社員の活躍を知ろう！業務・キャリア編 ~テクノロジー事業本部 ~

Q:今携わっているプロジェクトについて教えてください。

A: 私は現在、テクノロジー事業本部 第三営業本部 インバウンドセールス事業部に所属しています。

主な業務は、IBMとのお付き合いがまだ少ないお客様や、IBMのイベント・セミナーにご参加いただいたお客様へのフォローです。お客様の課題やご関心をヒアリングし、必要に応じて製品概要をご紹介しながら商談機会を創出しています。

また、お客様のご要望や検討状況に応じて、適切な担当営業やビジネスパートナーへ引き継ぎを行い、社内外のさまざまなステークホルダーと連携しながら案件の進捗を管理しています。

現在は特定の製品を担当しているわけではなく、IBMが提供する幅広いテクノロジー製品を取り扱っています。そのため、日々新しい知識を学びながら、お客様ごとに最適な提案を考えることが求められます。

また、インバウンド活動だけでなく、自ら担当エリアのお客様に対して課題を仮説立てし、どのような製品やアプローチが有効かを考えながら、さまざまなデジタルツールを活用したアウトバウンド活動も行っています。

私たちが担当するお客様は、製造業やITサービス業をはじめ、金融、プロフェッショナルサービス、製薬、不動産など多岐にわたり、幅広い業界のお客様と関わることができる点も大きな魅力です。

Q: これまで携わったプロジェクトの中で、特に印象に残っているものを教えてください。その中でどのような挑戦があり、どんな成長や達成感がありましたか？

A: 特に印象に残っているのは、入社1年目に担当した、日本酸素様とのプロジェクトです。

労働災害防止AIに関するセミナーへご参加いただいたことをきっかけに、お客様との対話が始まりました。私自身も技術担当者や営業担当者とともに工場へ訪問し、現場の課題やニーズについて議論を重ねました。

当初は労災防止AIを中心に検討していましたが、お客様との対話を深める中で、本当に優先して取り組むべき課題が別の領域にあることが分かりました。そこで、お客様と一緒に優先順位を整理し、当初想定していたものとは異なるテーマでご提案を進めることになりました。

すぐに成果につながったわけではなく、お客様の検討が進まない時期もありましたが、継続的にコミュニケーションを取り続けた結果、約1年後に新たな製品をご採用いただくことができました。さらに、お客様にはIBM主催のセミナーにもご登壇いただき、実際の活用事例を共有いただくまでの関係性を築くことができました。

また、このような活動を通じて、部署や組織を超えた多くの方々に支えていただき、入社1年目には社内アワード「Best of Technology」の Rookie of the Year を受賞することができました。

この経験から、短期的な成果だけを追うのではなく、お客様にとって本当に価値のある提案を考え続けることの重要性を学びました。また、お客様の視点で課題を捉え、幅広い選択肢を提案できるよう日々情報収集を続ける姿勢の大切さも実感しています。