新卒入社1~3年目のIBM社員の活躍を知ろう！業務・キャリア編 ~テクノロジー事業本部 ~

IBM Japanでは、これまで多くの新卒社員が入社し、それぞれのフィールドで活躍しています。「新卒社員はどんな仕事をしているの？」「どのように成長しているの？」「チームの雰囲気は？」そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、IBMで活躍する新卒入社社員へのインタビューをご紹介！
今回登場するのは、2024年入社、テクノロジー事業本部 第三営業本部 インバウンドセールス事業部のAnnaさんです。現在の仕事内容やIBMでの成長についてお話を伺いました。
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Q:今携わっているプロジェクトについて教えてください。
A: 私は現在、テクノロジー事業本部 第三営業本部 インバウンドセールス事業部に所属しています。
主な業務は、IBMとのお付き合いがまだ少ないお客様や、IBMのイベント・セミナーにご参加いただいたお客様へのフォローです。お客様の課題やご関心をヒアリングし、必要に応じて製品概要をご紹介しながら商談機会を創出しています。
また、お客様のご要望や検討状況に応じて、適切な担当営業やビジネスパートナーへ引き継ぎを行い、社内外のさまざまなステークホルダーと連携しながら案件の進捗を管理しています。
現在は特定の製品を担当しているわけではなく、IBMが提供する幅広いテクノロジー製品を取り扱っています。そのため、日々新しい知識を学びながら、お客様ごとに最適な提案を考えることが求められます。
また、インバウンド活動だけでなく、自ら担当エリアのお客様に対して課題を仮説立てし、どのような製品やアプローチが有効かを考えながら、さまざまなデジタルツールを活用したアウトバウンド活動も行っています。
私たちが担当するお客様は、製造業やITサービス業をはじめ、金融、プロフェッショナルサービス、製薬、不動産など多岐にわたり、幅広い業界のお客様と関わることができる点も大きな魅力です。
Q: これまで携わったプロジェクトの中で、特に印象に残っているものを教えてください。その中でどのような挑戦があり、どんな成長や達成感がありましたか？
A: 特に印象に残っているのは、入社1年目に担当した、日本酸素様とのプロジェクトです。
労働災害防止AIに関するセミナーへご参加いただいたことをきっかけに、お客様との対話が始まりました。私自身も技術担当者や営業担当者とともに工場へ訪問し、現場の課題やニーズについて議論を重ねました。
当初は労災防止AIを中心に検討していましたが、お客様との対話を深める中で、本当に優先して取り組むべき課題が別の領域にあることが分かりました。そこで、お客様と一緒に優先順位を整理し、当初想定していたものとは異なるテーマでご提案を進めることになりました。
すぐに成果につながったわけではなく、お客様の検討が進まない時期もありましたが、継続的にコミュニケーションを取り続けた結果、約1年後に新たな製品をご採用いただくことができました。さらに、お客様にはIBM主催のセミナーにもご登壇いただき、実際の活用事例を共有いただくまでの関係性を築くことができました。
また、このような活動を通じて、部署や組織を超えた多くの方々に支えていただき、入社1年目には社内アワード「Best of Technology」の Rookie of the Year を受賞することができました。
この経験から、短期的な成果だけを追うのではなく、お客様にとって本当に価値のある提案を考え続けることの重要性を学びました。また、お客様の視点で課題を捉え、幅広い選択肢を提案できるよう日々情報収集を続ける姿勢の大切さも実感しています。
Q: 新卒でIBMに入社してから、部署移動などのキャリアの変化はありましたか？
A: 2024年の入社以来、組織名称の変更はありましたが、一貫して現在と同じ第三営業本部のインバウンドセールスチームで活動しています。
テクノロジー業界は変化のスピードが非常に速く、会社として注力する製品や市場の方向性も年々大きく変化します。そのため、常に最新の情報をキャッチアップしながら、お客様へのアプローチ方法も柔軟に変えていく必要があります。
入社当初は商談機会を創出することが主な役割でしたが、現在は商談創出に加え、案件が成約に至るまで主体的に関与し、進捗を管理する役割も担っています。
どのように案件を前進させるかを考えながら、多くのステークホルダーを巻き込み、チームでお客様を支援していくことは簡単ではありません。しかし、その分、お客様の課題解決や案件の成約につながったときの達成感は非常に大きいと感じています。
Q: 入社前と比べて、興味のある職種やキャリアの方向性に変化はありましたか？
もし変化があった場合、そのきっかけも教えてください。
A: 入社前や入社直後は、まず目の前の業務を覚えることで精一杯でした。
しかし、日々の業務を通じて、マネージャーや先輩方から多くのサポートをいただきながら成長することができ、今では仕事そのものを楽しめるようになりました。
特に印象的だったのは、IBMには女性のマネージャーやリーダーとして活躍している方が多くいることです。実際に働く姿を間近で見る中で、自分自身も将来的にはチームを牽引できるリーダーになりたいという目標を持つようになりました。
Q: チームで働く中で、印象的だったサポートやカルチャーはありますか？
A: IBMには、新しいアイデアや挑戦を前向きに応援してくれるカルチャーがあります。
入社間もない頃、お客様との商談で既存資料だけではなく、お客様の業務フローを細かく可視化した独自の業務マップを作成し、それを活用してみたいと提案したことがありました。
経験の浅い新卒社員のアイデアでしたが、周囲のメンバーは前向きに受け入れてくれました。その結果、お客様との認識合わせがスムーズになり、商談を円滑に進めることができました。
役職や経験年数に関係なく、良いアイデアであれば積極的に取り入れてもらえる環境は、IBMならではの魅力だと感じています。
Annaさん、素敵なお話をありがとうございました！
新卒社員でも実際のお客様案件に携わりながら経験を積むことができ、さらに先輩社員やチームメンバーの手厚いサポートを受けながら成長できるIBMの環境が伝わるインタビューでした。
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