テクノロジー事業本部新卒入社3年目のIBM社員の活躍を知ろう！

Q:TLSではどんなプロジェクトに携わっていますか？

A: TLS 事業部のなかでもハードウェアエンジニアとして、担当している銀行様の IT インフラを支えるため日々さまざまな業務を行っています。業務は主に製品の 障害発生時の修理・復旧対応や問題判別、機器設置・初期構築、定例の運用業務、定期点検、ファームウェア更新およびその提案などの予防保守にも携わります。IBM 製品だけではなく他社製品も幅広く取り扱うため、常に最新のテクノロジーに触れられる点に魅力を感じています。

現在は複数の地方銀行が共同で IT システムを統合・共有化する大規模プロジェクトに携わって

おり多くの最新機器の設置や初期構築、それにかかる準備に取り組んでいます。さまざまな機器が導入されるので普段の業務の何倍もの製品知識の勉強、作業が求められ日々成長を感じることができています。

Q: これまで携わったプロジェクトの中で、特に印象に残っているものを教えてください。その中でどのような挑戦があり、どんな成長や達成感がありましたか？

A: 現在担当している複数の地方銀行が共同で IT システムを統合・共有化する大規模プロジェクトが現在進行形で一番印象に残っています。多くの最新機器の設置や初期構築、それにかかる準備に取り組んでいます。

さまざまな機器が導入されるので普段の業務の何倍もの製品知識の勉強・作業が求められ期限までに複数の準備をしなくてはいけないので製品知識と同時に自己管理能力も身につけられて

いると感じています。また、プロジェクトが完遂してお客様が無事にサービスを使用できると

なったときには今までで一番の達成感を感じることができるだろうと考えています。

Q: 新卒でIBMに入社してからの配属先はどのようなものがありましたか？

A: 新卒で入社後は同期と一緒に半年間の研修がありました。その後、銀行様担当として京都のデータセンターに配属されました。最初の１年は研修があったり配属先の先輩に業務の進め方を教えてもらいながら仕事を覚えていきましたが 2,3 年目になり後輩が入ってくることで一部の業務は自分が教える立場として仕事をこなしています。去年は KAIZENnovation という社内業務での困っていることをツールなどの作成で効率化しようという大会ではチーム内で案を募集しチャットボットを作成する役割も担当していました。

Q: 入社前と比べて、興味のある職種やキャリアの方向性に変化はありましたか？

もし変化があった場合、そのきっかけも教えてください。

A: 入社前はエンジニアとして技術力を磨いていきたいと感じていましたが、最近プロジェクトに携わるようになってプロジェクトマネージの職種にも興味が出てきました。社内外のプロジェクト関係者と調整を行っている様子を身近に感じることでより全体を把握してプロジェクトを進めるポジションについてみたいと感じました。