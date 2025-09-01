ISEインターンシップ 2025

日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング株式会社（ISE）のインターンシッププログラムです。
ISEは、AI, IoT, Cloud, データ分析などの最新技術を組み合わせて新たな価値を創出するソリューション提案/開発から、社会基盤を支えるクリティカルな基幹業務のシステム設計/構築までをサポートする、幅広い技術力を備えたITスペシャリストの集団です。
お客様のビジネス戦略を実現し、新たなサービスを生み出すISEの仕事の一端を、このインターンシップで体験してみませんか？
昨年のご好評に基づき、幅広い技術エリアに渡る全8コースを準備し、開催します。
・ 開催日程１：2025年11月10日(月)～12月12日(金) （※1コース）
・ 開催日程２：2025年11月27日(木)～12月5日(金) （※1コース）
・ 開催日程３：2025年12月1日(月)～5日(金) （※5コース）
・ 開催日程４：2025年12月3日(水)～5日(金) （※1コース）
オンライン または オンサイト（弊社幕張事業所（幕張）または箱崎事業所(箱崎)）※コースにより異なります
※全日程への出席をお申し込みの前提とさせていただきます
※各日程の開催形態・時間詳細については各コースプログラム概要をご確認ください。また、今後変更される可能性があることを予めご了承ください。
各コース詳細・応募期間や方法についてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧いただき、マイナビよりエントリーお願いします。
・ 募集開始日：9月16日(火)
・ エントリーシート提出期日：10月8日（水）正午
・ Webテスト受検期日：10月10日（金）正午