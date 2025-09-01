ISEインターンシップ 2025

 

 

ITスペシャリストの役割や仕事を体験するインターンシップ

日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング株式会社（ISE）のインターンシッププログラムです。

ISEは、AI, IoT, Cloud, データ分析などの最新技術を組み合わせて新たな価値を創出するソリューション提案/開発から、社会基盤を支えるクリティカルな基幹業務のシステム設計/構築までをサポートする、幅広い技術力を備えたITスペシャリストの集団です。
お客様のビジネス戦略を実現し、新たなサービスを生み出すISEの仕事の一端を、このインターンシップで体験してみませんか？

昨年のご好評に基づき、幅広い技術エリアに渡る全8コースを準備し、開催します。

開催日程

・　開催日程１：2025年11月10日(月)～12月12日(金) （※1コース）
・　開催日程２：2025年11月27日(木)～12月5日(金) （※1コース）
・　開催日程３：2025年12月1日(月)～5日(金) （※5コース）
・　開催日程４：2025年12月3日(水)～5日(金) （※1コース）

実施方法

オンライン または オンサイト（弊社幕張事業所（幕張）または箱崎事業所(箱崎)）※コースにより異なります

※全日程への出席をお申し込みの前提とさせていただきます
※各日程の開催形態・時間詳細については各コースプログラム概要をご確認ください。また、今後変更される可能性があることを予めご了承ください。

コース名一覧

  1. 製造流通業界課題解決ソリューション開発コース
    開催日程１ 、オンサイト 幕張
  2. Cloud Implementationコース
    開催日程2、オンライン&オンサイト　幕張
  3. AI Engineerコース
    開催日程3、オンライン&最終日のみオンラインまたは箱崎選択可
  4. Data Scientistコース
    開催日程3、オンライン&オンサイト　幕張
  5. IoT Robotics コース
    開催日程3、オンライン&オンサイト　幕張
  6. IT Automation × 生成AIコース
    開催日程3、オンライン&オンサイト　幕張
  7. Web&DBサーバー環境構築と問題判別コース
    開催日程3、オンサイト　幕張
  8. Application Developmentコース
    開催日程4、オンサイト　幕張

参加方法

各コース詳細・応募期間や方法についてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧いただき、マイナビよりエントリーお願いします。

・　募集開始日：9月16日(火)

・　エントリーシート提出期日：10月8日（水）正午

・　 Webテスト受検期日：10月10日（金）正午
