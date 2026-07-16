IJDS 地域DXセンター事業部新卒入社２年目のIBM社員の活躍を知ろう！

Q:現在どのような業務に携わっているのか教えてください。

A: 私は IBM の金融製品を扱う部署に所属しており、主に金融機関のシステム間でデータが正しくやり取りできるよう支える製品の保守・運用や導入支援(デリバリー)を担当しています。具体的には、銀行と外部センターをつなぐ中継装置のような役割を持つ製品を担当し、日々の取引データが安全かつ確実に流れるようサポートしています。

Q: これまで携わったプロジェクトの中で、特に印象に残っているものを教えてください。その中でどのような挑戦があり、どんな成長や達成感がありましたか？

A: 最も印象に残っているのは、初めてアサインされたプロジェクトです。IT 未経験で何も分からない状態からのスタートでしたが、優しいチームメンバーに支えていただきながら、実際にお客様が使う製品のリリースまで無事に作業を進めることができました。

自分の仕事が世の中のシステムの一部として動く感覚を味わい、エンジニアとしてのやりがいを強く感じた経験です。今では、以前に比べて製品の仕組みや動きを理解したことで、トラブルが起きたときにも原因の切り分けや対処方法を自分で考えられる場面が時折出てくるようになりました。以前は手が出せなかった作業が一人でも対応できるようになったとき、自分の成長を実感し、大きな達成感を感じます。

Q: 新卒で入社してから、部署移動などのキャリアの変化はありましたか？

A: 2025 年に新卒として IJDS に入社し、地域DXセンター事業部 アセット・センター推進サービス 金融製品統括部 第二システム部に配属されました。入社以来異動はなく、金融システムの運用・保守を中心に経験を積んでいます。今では、保守作業に並行し、先輩方のサポートを得ながら、上流工程の作業も行っています。

また、プロジェクト外では、新入社員向けイベントの企画・運営にも挑戦しました。全国から集まった初対面のメンバーとの活動で不安もありましたが、思い切って参加したことで、コミュニケーション能力や主体性が大きく鍛えられたと感じています。今後も様々なことに挑戦したいです。