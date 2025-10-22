コース概要「

テクノロジー」で、社会を変える！

IT業界や、ものづくりをするエンジニアの仕事に興味があるけど、

具体的に何ができるのかよくわからない、プログラミング未経験でもチャレンジできる？

そんな疑問や不安を解消する、IT業界でのキャリアのファーストステップとなるプログラムです。

社会におけるテクノロジーの活用やIT業界の仕事、ITエンジニアの役割といった入門的な内容を解説◎

さらに、社員のリアルなエピソードを聞き、直接質問することでイメージを理解を深めることができます。

IBMグループの最新生成AIをご紹介するコンテンツも！

文理不問、ITの基礎知識やプログラミング経験も問いません。ITに少しでも興味があれば大歓迎です。

社員と交流しながら「IT業界でのキャリア」を考えるヒントを掴んでください。