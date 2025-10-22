「IJDS オープン・カンパニー」

Cheese Factory

テクノロジーの価値を「カタチ」にする、ITエンジニアの全て【文理不問・プログラミング未経験OK】

コース概要

テクノロジー」で、社会を変える！

IT業界や、ものづくりをするエンジニアの仕事に興味があるけど、

具体的に何ができるのかよくわからない、プログラミング未経験でもチャレンジできる？

そんな疑問や不安を解消する、IT業界でのキャリアのファーストステップとなるプログラムです。

社会におけるテクノロジーの活用やIT業界の仕事、ITエンジニアの役割といった入門的な内容を解説◎

さらに、社員のリアルなエピソードを聞き、直接質問することでイメージを理解を深めることができます。

IBMグループの最新生成AIをご紹介するコンテンツも！

文理不問、ITの基礎知識やプログラミング経験も問いません。ITに少しでも興味があれば大歓迎です。

社員と交流しながら「IT業界でのキャリア」を考えるヒントを掴んでください。

こんな方におすすめ

・IT業界やエンジニアの仕事に興味がある

・エンジニアのキャリア展開を知りたい

・スキルや経験がなく、IT業界への挑戦が不安

・色々な社員のリアルな経験を聞きたい

開催日程

2025年11月20日（木）13:30〜16:00

2025年12月2日（火）13:30〜16:00

オンライン開催(PCでご参加ください)

先端テクノロジーでより良い社会を実現する。ITプロフェッショナルが解き明かす、デジタル変革最前線

コース概要

ー日本のデジタル変革を担う、ITプロフェッショナルの世界に迫るー

IJDSが誇る「技術力」にフォーカスし、最新AIの活用事例や

ソリューションを生み出すエンジニアの活躍の裏側をお伝えします。

また、本コース限定でIBMの生成AI技術を実際に体験できるコンテンツを実施！

IT業界で活躍したい方、技術系領域でキャリアを築きたい方へお届けする、一歩踏み込んだプログラムです。

様々な現場で活躍する社員との座談会では、

参画するプロジェクトや若手の仕事内容、スキルアップや将来の目標など…

仕事選びにおいて気になるポイントも、自由に質問していただけます。

テクノロジーをカタチにする現場を知り、あなたが目指す「ITプロフェッショナル像」を描いてみてください。

こんな方におすすめ

·IT業界を志望している

·プログラミングなどのスキルを活かしたい

·エンジニアの仕事に興味がある

·最先端テクノロジーを扱う仕事がしたい

·エンジニアのキャリア展開を知りたい

·全国規模の仕事やグローバルな仕事に興味がある

開催日程

2025年11月21日（金）14:00～16:30

オンライン開催(PCでご参加ください)

テクノロジーで切り拓く！私のキャリア、ジモトの未来。地域で活躍するITエンジニアになるには

コース概要

ITで社会をより良くしたい」「ものづくりがしたい」「スキルを身につけたい」

それを、自分の【好きな地域】で実現したいと思っているあなたへ

地元やゆかりのある地域に暮らしながら、ITのプロフェッショナルを目指しませんか。

地域にいながらにして、最先端テクノロジーを扱い、確かなキャリアを築くことができる環境を徹底解明。

日本アイ·ビー·エムデジタルサービス株式会社（IJDS）を知るだけでなく、

各地域で働く社員とのコミュニケーションを通して、「地域でITエンジニアとして働くこと」のイメージも深まります。

文理不問、ITの基礎知識は問いません。

エンジニアに限らず、「地域で働くこと」「地域を活性化する仕事」に興味がある方も大歓迎です。

こんな方におすすめ

·札幌、仙台、新潟、長野、高松、広島、北九州、福岡、那覇 で働きたい

·UIJターンを考えている

·地域で働く社員の話を聞きたい

·IT業界やエンジニアの仕事に興味がある

·エンジニアのキャリア展開を知りたい

·全国規模の仕事やグローバルな仕事に興味がある

·スキルや経験がなく、IT業界への挑戦が不安

·オンラインで気軽に参加したい

開催日程

2025年11月28日（金）14:00～16:00

オンライン開催(PCでご参加ください)

【対面開催】見て、聞いて、実感！テクノロジーで（地域）を支える、ITエンジニアの仕事とキャリア

コース概要

オフィスで社員と交流し、「働く自分」がイメージできる、＜（地域名）限定＞コース！

IT業界・エンジニアの仕事や日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社（IJDS）への理解を深めるだけでなく、

実際の職場での社員とのコミュニケーションを通して、「地域でITエンジニアとして働くこと」のリアルに迫ることができます。

文理不問、ITの基礎知識は問いません。

エンジニアに限らず、「地域に貢献する仕事」に興味がある方も大歓迎です。

様々なバックグラウンドを持って入社した社員が、あなたの疑問や不安に直接 お答えします。

社員と交流しながら、IJDSについて知るだけでなく、キャリアを考えるヒントを掴んでください。

こんな方におすすめ

・札幌、仙台、新潟、長野、高松、広島、北九州、福岡、那覇 で働きたい

・地域の活性化に貢献したい

・社員と直接話がしてみたい

・職場の雰囲気を確かめたい

・IT業界やエンジニアの仕事に興味がある

・エンジニアのキャリア展開を知りたい

・全国規模の仕事やグローバルな仕事に興味がある

・スキルや経験がなく、IT業界への挑戦が不安

開催日程

2025年10月~12月 詳細は予約確認フォームを参照ください

対面開催

参加方法

STEP 1

日本IBMグループ新卒採用My Page2027に登録

 

STEP 2

「予約・確認フォーム」より、希望コースに申し込み

 

STEP 3

参加のための情報を受け取る

※開催前日までに、メールでご案内します

 

注意事項

-全コース、先着順でのご案内です。

-参加において、エントリーシートの提出や選考はありません。
IBMの人材ネットワークに参加する

経験や関心に沿った情報をお届けします。

 登録する