テクノロジーの価値を「カタチ」にする、ITエンジニアの全て【文理不問・プログラミング未経験OK】
コース概要「
テクノロジー」で、社会を変える！
IT業界や、ものづくりをするエンジニアの仕事に興味があるけど、
具体的に何ができるのかよくわからない、プログラミング未経験でもチャレンジできる？
そんな疑問や不安を解消する、IT業界でのキャリアのファーストステップとなるプログラムです。
社会におけるテクノロジーの活用やIT業界の仕事、ITエンジニアの役割といった入門的な内容を解説◎
さらに、社員のリアルなエピソードを聞き、直接質問することでイメージを理解を深めることができます。
IBMグループの最新生成AIをご紹介するコンテンツも！
文理不問、ITの基礎知識やプログラミング経験も問いません。ITに少しでも興味があれば大歓迎です。
社員と交流しながら「IT業界でのキャリア」を考えるヒントを掴んでください。
こんな方におすすめ
・IT業界やエンジニアの仕事に興味がある
・エンジニアのキャリア展開を知りたい
・スキルや経験がなく、IT業界への挑戦が不安
・色々な社員のリアルな経験を聞きたい
開催日程
2025年11月20日（木）13:30〜16:00
2025年12月2日（火）13:30〜16:00
オンライン開催(PCでご参加ください)
コース概要
ー日本のデジタル変革を担う、ITプロフェッショナルの世界に迫るー
IJDSが誇る「技術力」にフォーカスし、最新AIの活用事例や
ソリューションを生み出すエンジニアの活躍の裏側をお伝えします。
また、本コース限定でIBMの生成AI技術を実際に体験できるコンテンツを実施！
IT業界で活躍したい方、技術系領域でキャリアを築きたい方へお届けする、一歩踏み込んだプログラムです。
様々な現場で活躍する社員との座談会では、
参画するプロジェクトや若手の仕事内容、スキルアップや将来の目標など…
仕事選びにおいて気になるポイントも、自由に質問していただけます。
テクノロジーをカタチにする現場を知り、あなたが目指す「ITプロフェッショナル像」を描いてみてください。
こんな方におすすめ
·IT業界を志望している
·プログラミングなどのスキルを活かしたい
·エンジニアの仕事に興味がある
·最先端テクノロジーを扱う仕事がしたい
·エンジニアのキャリア展開を知りたい
·全国規模の仕事やグローバルな仕事に興味がある
開催日程
2025年11月21日（金）14:00～16:30
オンライン開催(PCでご参加ください)
コース概要
ITで社会をより良くしたい」「ものづくりがしたい」「スキルを身につけたい」
それを、自分の【好きな地域】で実現したいと思っているあなたへ
地元やゆかりのある地域に暮らしながら、ITのプロフェッショナルを目指しませんか。
地域にいながらにして、最先端テクノロジーを扱い、確かなキャリアを築くことができる環境を徹底解明。
日本アイ·ビー·エムデジタルサービス株式会社（IJDS）を知るだけでなく、
各地域で働く社員とのコミュニケーションを通して、「地域でITエンジニアとして働くこと」のイメージも深まります。
文理不問、ITの基礎知識は問いません。
エンジニアに限らず、「地域で働くこと」「地域を活性化する仕事」に興味がある方も大歓迎です。
こんな方におすすめ
·札幌、仙台、新潟、長野、高松、広島、北九州、福岡、那覇 で働きたい
·UIJターンを考えている
·地域で働く社員の話を聞きたい
·IT業界やエンジニアの仕事に興味がある
·エンジニアのキャリア展開を知りたい
·全国規模の仕事やグローバルな仕事に興味がある
·スキルや経験がなく、IT業界への挑戦が不安
·オンラインで気軽に参加したい
開催日程
2025年11月28日（金）14:00～16:00
オンライン開催(PCでご参加ください)
コース概要
オフィスで社員と交流し、「働く自分」がイメージできる、＜（地域名）限定＞コース！
IT業界・エンジニアの仕事や日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社（IJDS）への理解を深めるだけでなく、
実際の職場での社員とのコミュニケーションを通して、「地域でITエンジニアとして働くこと」のリアルに迫ることができます。
文理不問、ITの基礎知識は問いません。
エンジニアに限らず、「地域に貢献する仕事」に興味がある方も大歓迎です。
様々なバックグラウンドを持って入社した社員が、あなたの疑問や不安に直接 お答えします。
社員と交流しながら、IJDSについて知るだけでなく、キャリアを考えるヒントを掴んでください。
こんな方におすすめ
・札幌、仙台、新潟、長野、高松、広島、北九州、福岡、那覇 で働きたい
・地域の活性化に貢献したい
・社員と直接話がしてみたい
・職場の雰囲気を確かめたい
・IT業界やエンジニアの仕事に興味がある
・エンジニアのキャリア展開を知りたい
・全国規模の仕事やグローバルな仕事に興味がある
・スキルや経験がなく、IT業界への挑戦が不安
開催日程
2025年10月~12月 詳細は予約確認フォームを参照ください
対面開催
日本IBMグループ新卒採用My Page2027に登録
STEP 2
「予約・確認フォーム」より、希望コースに申し込み
STEP 3
参加のための情報を受け取る
※開催前日までに、メールでご案内します
注意事項
-全コース、先着順でのご案内です。
-参加において、エントリーシートの提出や選考はありません。