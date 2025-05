お客様の未来を支える、ビジネスからのDX (上)

川上: 今回IBMが発表したのは、AI for IT です。

AI for ITとAI for Businessの2種類があり、AI for ITは、「IT領域にAIを適用していくということ」、AI for Businessは、「ビジネスにAIを適用していく」という意味を持ちます。

テクノロジー導入やシステム開発においては、特に、開発領域にAIの適用が可能です。

BTSでは、AI for Business とAI for ITの両方を取り扱います。

最近では、AI for DXが必要なのではないかという議論も始まっており、益々私の組織には強いリーダーシップが求められています。

鈴村: AI for ITは、開発やプロジェクト・マネージメントといった領域における、AIの活用です。

IBMコンサルティングアシスタントという共通のツールキットがあり、それを使用して、プロジェクト・マネージメントの効率化や開発工程の効率化を行なっていきます。

特に、大型案件に関しては、こうした効率化を図ることで、生産性を上げていき、結果的に、お客様へのサービス品質向上化やサービス期限の効率化を図っていくことができるのが強みです。