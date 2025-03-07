IBM Associate Consultant/Business Consultant 工作經驗與心得（下篇）

我所在的部門是 Data and Technology Transformation（DTT），主要負責數據轉型相關專案，各式解決方案包含數據中台、決策平台、流程自動化、智能助理等利用數據以及人工智慧（如知名的 Watson AI）實現數位轉型相關的項目，從策略規劃到落地都有覆蓋。

我一直對商業策略以及 AI 與數據相關的科技轉型領域相當感興趣，這個職務是一個策略與技術的平衡點，我能以策略顧問的角度出發，提供顧問服務與設計解決方案，同時也能參與到執行面，透過不同專案學習技術知識。能接觸到 IBM 和眾多合作夥伴的最新技術也是最吸引我的地方之一。

Associates 有機會參與到不同解決方案的專案，並用 1~2 年的時間慢慢摸索自己擅長/喜歡的領域、找到自己將來想深耕的領域。專案視性質，如 POC、系統建置、純顧問案等等，大多 4~12 個月不等。專案進行期間行有餘力有機會可以幫忙打新案子，甚至兼做第二個專案，每個專案結束後則有機會跟主管討論下個專案的走向，想做什麼產業、什麼解決方案等等，主管會在符合人力資源配置需求的前提下盡量協助安排。