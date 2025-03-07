IBM Associate Consultant/Business Consultant 工作經驗與心得（下篇）

顧問業是許多商科畢業生嚮往的職涯路線之一，IBM Consulting 的 Associate Program 也是相當熱門的選項。本文將分為上下篇，由擔任Associate Business Consultant的Jerry介紹 IBM Associates Program 以及在IBM的觀察與心得。希望幫助各位在一頭栽入艱辛的申請準備前，先釐清自己是否適合管顧業。
在上篇文章中，Jerry 將為大家簡單介紹了IBM Associates Program，並且帶大家了解了校招計畫資源與亮點。
本篇文章，Jerry將會繼續替大家深度解析為什麼選擇加入IBM Consulting，並且通過提問幫助大家判斷時是否適合顧問業。
我在申請時發現比較少看見這個計劃的工作心得，因此希望透過這篇文章來為未來的申請者提供一些資訊，幫助大家決定這個計畫是否適合自己。
以下內容可能因部門以及職務有異，請斟酌參考。
我所在的部門是 Data and Technology Transformation（DTT），主要負責數據轉型相關專案，各式解決方案包含數據中台、決策平台、流程自動化、智能助理等利用數據以及人工智慧（如知名的 Watson AI）實現數位轉型相關的項目，從策略規劃到落地都有覆蓋。
我一直對商業策略以及 AI 與數據相關的科技轉型領域相當感興趣，這個職務是一個策略與技術的平衡點，我能以策略顧問的角度出發，提供顧問服務與設計解決方案，同時也能參與到執行面，透過不同專案學習技術知識。能接觸到 IBM 和眾多合作夥伴的最新技術也是最吸引我的地方之一。
Associates 有機會參與到不同解決方案的專案，並用 1~2 年的時間慢慢摸索自己擅長/喜歡的領域、找到自己將來想深耕的領域。專案視性質，如 POC、系統建置、純顧問案等等，大多 4~12 個月不等。專案進行期間行有餘力有機會可以幫忙打新案子，甚至兼做第二個專案，每個專案結束後則有機會跟主管討論下個專案的走向，想做什麼產業、什麼解決方案等等，主管會在符合人力資源配置需求的前提下盡量協助安排。
IBM 有一個強力鼓勵學習的環境。制度面有 Think40 與證照要求來確保所有員工持續成長，活動面則有頻繁的專案經驗與解決方案分享會（公司、部門層級都有）、讀書會、認證競賽、職涯或身心相關課程等，永遠有吸收不完的知識。由於顧問工作辛苦，老闆們很鼓勵大家盡量保持健康的工作與生活平衡，才能在公司做得長久，公司也有許多社團、輔導資源和活動來增進 work-life balance。
由於公司組織扁平，主管與員工間的距離是非常接近的，能夠很放心地向主管提出想法和建議。此外，各層主管對 Associates 相當照顧，因此經常出席 Associate 的活動，上面提到的活動往往少不了大老闆們的身影。
IBM 的特色之一是業務之廣泛使得內部調轉機會較多，即便是 Associates 也有機會能夠調轉至其它 IBM Consulting 部門。許多待比較久的前輩除了在 Consultant 職務內轉換領域，也可能轉做 Sector、Sales 等其它職務，因此短、中、長期都有許多不同的內部機會可以探索。
要了解你是否適合 Consulting/Business Consultant，你必須回答以下幾個問題：
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