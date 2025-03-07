IBM Associate Consultant/Business Consultant 工作經驗與心得（下篇）

顧問業是許多商科畢業生嚮往的職涯路線之一，IBM Consulting 的 Associate Program 也是相當熱門的選項。本文將分為上下篇，由擔任Associate Business Consultant的Jerry介紹 IBM Associates Program 以及在IBM的觀察與心得。希望幫助各位在一頭栽入艱辛的申請準備前，先釐清自己是否適合管顧業。

在上篇文章中，Jerry 將為大家簡單介紹了IBM Associates Program，並且帶大家了解了校招計畫資源與亮點。

本篇文章，Jerry將會繼續替大家深度解析為什麼選擇加入IBM Consulting，並且通過提問幫助大家判斷時是否適合顧問業。

三、Why IBM Consulting

我在申請時發現比較少看見這個計劃的工作心得，因此希望透過這篇文章來為未來的申請者提供一些資訊，幫助大家決定這個計畫是否適合自己。

以下內容可能因部門以及職務有異，請斟酌參考。

1. 工作內容

我所在的部門是 Data and Technology Transformation（DTT），主要負責數據轉型相關專案，各式解決方案包含數據中台、決策平台、流程自動化、智能助理等利用數據以及人工智慧（如知名的 Watson AI）實現數位轉型相關的項目，從策略規劃到落地都有覆蓋。

我一直對商業策略以及 AI 與數據相關的科技轉型領域相當感興趣，這個職務是一個策略與技術的平衡點，我能以策略顧問的角度出發，提供顧問服務與設計解決方案，同時也能參與到執行面，透過不同專案學習技術知識。能接觸到 IBM 和眾多合作夥伴的最新技術也是最吸引我的地方之一。

Associates 有機會參與到不同解決方案的專案，並用 1~2 年的時間慢慢摸索自己擅長/喜歡的領域、找到自己將來想深耕的領域。專案視性質，如 POC、系統建置、純顧問案等等，大多 4~12 個月不等。專案進行期間行有餘力有機會可以幫忙打新案子，甚至兼做第二個專案，每個專案結束後則有機會跟主管討論下個專案的走向，想做什麼產業、什麼解決方案等等，主管會在符合人力資源配置需求的前提下盡量協助安排。

2. 公司文化

IBM 有一個強力鼓勵學習的環境。制度面有 Think40 與證照要求來確保所有員工持續成長，活動面則有頻繁的專案經驗與解決方案分享會（公司、部門層級都有）、讀書會、認證競賽、職涯或身心相關課程等，永遠有吸收不完的知識。由於顧問工作辛苦，老闆們很鼓勵大家盡量保持健康的工作與生活平衡，才能在公司做得長久，公司也有許多社團、輔導資源和活動來增進 work-life balance。

由於公司組織扁平，主管與員工間的距離是非常接近的，能夠很放心地向主管提出想法和建議。此外，各層主管對 Associates 相當照顧，因此經常出席 Associate 的活動，上面提到的活動往往少不了大老闆們的身影。

3. 公司內部機會

IBM 的特色之一是業務之廣泛使得內部調轉機會較多，即便是 Associates 也有機會能夠調轉至其它 IBM Consulting 部門。許多待比較久的前輩除了在 Consultant 職務內轉換領域，也可能轉做 Sector、Sales 等其它職務，因此短、中、長期都有許多不同的內部機會可以探索。

四、看看你是否適合 Consulting

要了解你是否適合 Consulting/Business Consultant，你必須回答以下幾個問題：

  1. 你是否熱愛解決問題？ 顧問的工作就是解決問題。這個詞雖然攏統，卻很貼切，因為客戶就是有無法自己解決的難題才會找上你。因此你的工作就是尋找解決方案，而在這過程中，往往會不斷發現新問題必須解決。若你喜歡掌握好所有資訊、制定好方案後執行到底，那麼顧問業不適合你。
  2. 你是否擁抱變化？ 顧問業是一個計畫常常趕不上變化的地方，因為專案變動元素繁多，從技術困難到溝通策略調整都有可能造成計畫改變。因此學習駕馭變化、隨機應變是必備的能力，若你對變化感到不安，那麼這裡可能不適合你。
  3. 你是否善於/熱愛學習？ 作為顧問的最大挑戰（也是福利）就是必須不斷地學習。無論是進入陌生的領域必須了解陌生產業，或者是與新客戶合作必須釐清客戶公司經營方式，每個專案都必須吸收大量新知，必須大方向自己承認自己的不足。
  4. 你是否善於與人互動？ 商業顧問說到底是一個以人為本的行業，專案的成功除了仰賴堅實的科學研究與技術基礎來支持專案建議，更必須透過建立與客戶間的信任與交流來確保產出提案獲得客戶的支持且會被落實。

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