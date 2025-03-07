IBM Associate Consultant/Business Consultant 工作經驗與心得（上篇）

每年由前一屆學長姐熱情舉辦的 Talent Show 類似個案競賽，每年進行方式不一，主題往往取材自 IBM 遇到的真實專案與挑戰。我們不僅要透過研究與分析做出提案，還要做出提案的 Proof of Concept（POC），發揮 IBM E2E 的落地精神。各組將被分配到一位產業專家導師作為諮詢對象，而公司高階主管將扮演客戶高層作為評審。

同時要兼顧競賽與實際專案並不輕鬆，有些人覺得很折磨，有些人覺得有趣，但無論如何都是一個難得的經驗，曾經也有發表成果最終演變成正式提案，相當有意思。通常同一組的人也會變成在 IBM 的第一群好友。