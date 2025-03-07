IBM Associate Consultant/Business Consultant 工作經驗與心得（上篇）

顧問業是許多商科畢業生嚮往的職涯路線之一，IBM Consulting 的 Associate Program 也是相當熱門的選項。本文將分為上下篇，由擔任Associate Business Consultant的Jerry介紹 IBM Associate Program 以及在IBM的觀察與心得。希望幫助各位在一頭栽入艱辛的申請準備前，先釐清自己是否適合管顧業
在這篇文章中，Jerry將為大家簡單介紹IBM Associate Program，並且帶大家了解校招計畫資源與亮點。
請記得回來閱讀本文的下篇內容，Jerry將會替大家深度解析為什麼選擇加入IBM Consulting，並且通過提問幫助大家判斷時是否適合顧問業。
校園招募每年約 11 月開始招募職場新鮮人加入Associate Program，校園招募職位會以 20XX Campus Hire 開頭。本計畫旨在培育 IBM Consulting 所需的五大類人才：Consultant、Developer、Technical Specialist、Data Scientist、Designer。五大人才又根據專長區分為許多不同的職務，比如在Consultant之下有分Application Consultant, Package Consultant, Business Consultant等等。
計畫時長兩年，第一年會以探索未來發展方向為主，包含在自己團隊中的角色、感興趣的產業、專長的科技領域與解決方案，第二年則會持續深耕選定的目標，同時也會肩負學長姐的角色，協助籌畫公司活動與輔導新進。Associates 到職滿一年後，只要有達成公司設定的門檻並通過 Review，就能晉升。
以下簡單列舉幾項主要的學習資源與培訓內容供大家參考：
由大中華區統一舉辦約兩周的新人訓練，主要是協助未曾接觸顧問領域的新人打下顧問思維以及方法論的基礎，其中包含常見的 MECE、金字塔、agile 等主題以及 IBM 自家方法論，如 IBM Garage、Enterprise Design Thinking。訓練中將有數項小組作業須完成，但整體負擔並不重。
公司有針對各不同領域與專長的 Associate 設計自學課程，內容由多個模組組成，並根據工作所需要的技能與知識規劃，總時數視專長而定，我聽說 70~200 小時的都有。此訓練有一完成期限，以 2021 而言是 3 個月，且須與專案工作同時進行，可能會造成一點額外負擔（與加班）。身為首次接觸數據與人工智慧轉型領域的人，我認為此訓練課程當受用。
每位 Associate 都會被指派到一位 Mentor 來協助在 IBM 生存與專案工作上的大小事。我個人認為有一位 Mentor 可以固定求助很好，尤其是剛到職初期適應公司大小事特別有幫助，但其實 IBM Consulting 中多數同仁都相當熱心且願意提供新人協助，因此大家的求助對象絕對不僅止於 Mentor。
每年由前一屆學長姐熱情舉辦的 Talent Show 類似個案競賽，每年進行方式不一，主題往往取材自 IBM 遇到的真實專案與挑戰。我們不僅要透過研究與分析做出提案，還要做出提案的 Proof of Concept（POC），發揮 IBM E2E 的落地精神。各組將被分配到一位產業專家導師作為諮詢對象，而公司高階主管將扮演客戶高層作為評審。
同時要兼顧競賽與實際專案並不輕鬆，有些人覺得很折磨，有些人覺得有趣，但無論如何都是一個難得的經驗，曾經也有發表成果最終演變成正式提案，相當有意思。通常同一組的人也會變成在 IBM 的第一群好友。
公司/部門都會不定期舉辦一些 Associate 的聚餐或各式活動，邀請大老闆們與 Associates 認識，也讓跨部門的 Associates 可以交流互動。
除了全公司的政策之外，各部門也會規劃給 Associates 的協助。整體而言，我可以感受到上至總經理下至前一屆學長姊們都相當重視 Associates 的發展與培育，並且有積極推動各種活動與制度來培養新進人才。
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