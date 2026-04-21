IBM AI Innovator Hackathon

最先端の生成AIおよびAIエージェント技術を活用し、社会や企業が直面する課題に対して新たな解決策を形にする”ハッカソン”です。 IBMの第一線で活躍するテクニカルスペシャリストがメンターとなり、開発プロセスを専門的な視点から支援します。

また、優れた成果を生み出したチームおよび個人には賞金をご用意しています。



「自分の技術と発想は、どこまで価値を生み出せるのか」



その問いに向き合うハッカソンです。あなたの可能性を、ぜひこの機会に試してみてください。



開催日程

8月24日（月）～8月28日（金）

一部対面のプログラムを予定しています。



コース内容

生成AIやAIエージェントの実装を実践する

アジャイルなチーム開発を実践する

プロフェッショナルによる評価と表彰を受ける



対応職種

AIイノベーター（コンサルティング事業本部）

※ AIイノベーター職は、本ハッカソン経由のみ募集予定です。



職種紹介

生成AI関連の先端技術を核として、お客様のビジネス変革を牽引するポジションです。お客様との対話を通じて課題の本質を捉え、AIで解決可能な形へと再定義した上で、AI活用の構想設計、プロトタイプ開発、システム実装までを一貫して推進します。AIモデルの選定・評価、APIや既存システムとの統合設計、ユーザー体験や業務プロセスへのAI適用など、技術と業務の両面から高度な設計を行う点が特徴です。先端AIの企画・設計・実装を通して、技術の力でお客様のビジネスに変革をもたらす役割を担っていただきます。



得られること

技術の深化

ビジネス課題に対して、生成AI・AIエージェントを適用する実践的な経験が得られます。短期間で一つのプロダクトを作り上げる集中型のハッカソンであり、チームでの協働やアジャイル開発の実践を通じて、開発力・思考力・推進力の向上が図れます。

IBM社員や社風の理解

フィードバックや対話を通じ、多様性を尊重し、常に挑戦を続けるIBMのオープンな社風を肌で感じ、ご自身のキャリア選択の参考にしてください。

優秀チームへの特典

優秀な成果を上げたチームには、挑戦の結果を称える表彰と特典（総額100万円）を用意しています。仲間とやり切った経験とともに、努力が形になる達成感を味わってください。



応募資格

必須資格：

•2028年4月から日本国内でフルタイムで就労可能であること。

•日本語で就労可能な言語能力を持っていること。

•英語で就労可能な言語能力を持っているか、習得する意思があること。

•最先端のAI技術（生成AI、AIエージェントなど）に関心を持ち、自ら学び検証してきた経験を有していること。

•プログラミング（Python、Java、C++など）またはシステム開発の経験を持ち、技術を用いて成果物を作り上げた経験（実務・研究・個人開発いずれも可）を有していること。

•プログラムの全日程に参加可能であること



歓迎資格：

•ハッカソンや技術コンペ、個人開発等で自律的にAIシステムを構築し、成果を示した経験（受賞実績があればなお可）

•AIシステムにおけるセキュリティ・ガバナンス・リスク管理における体系的な知識

•論文発表、国際会議登壇、特許取得などの技術的実績

※学歴不問、就業経験の有無を問わずご応募いただけます。





募集期間