テクノロジーセールスキャリアで活躍するには：IBMセールスVPからのインサイト

榎並が自己紹介するとき、彼女は温かさと明確さをもって語ります。
「私は榎並友理子と申します。現在、日本IBMでテクノロジー事業本部 エコシステム＆グロース・イニシアティブ担当役員を務めています。この役割では、戦略的パートナーシップの構築、テクノロジーエコシステムの拡大、そして成長とイノベーションを加速する各種イニシアティブを推進しています。」
本ブログでは、IBMセールスのリーダーとしての彼女のキャリアを振り返るとともに、テクニカルセールスで成功するための洞察、日本のIT市場が求める人材像についてご紹介します。
榎並のキャリアは、日本のシステムインテグレーターから始まり、マーケティング、セールス、導入支援と幅広い分野で経験を積んできました。。2007年にIBMへソフトウェア営業として入社後は、クライアントのビジネストランスフォーメーションをテクノロジーで支援し、その実績で高い評価を築きました。現在は、パートナーシップ構築と新規顧客獲得を牽引する組織を率い、IBMの価値をさらに広げるとともに、社会に大きなインパクトをもたらすことを目指しています。「最もやりがいを感じるのは、革新的なテクノロジーと市場ニーズを結びつけ、IBMとパートナー企業双方に変革をもたらすことです。」と彼女は語ります。
彼女を突き動かすのは、単なる売上目標や数字だけではなく、実際の社会変革に携われることです。
「私はAI、量子コンピューティング、ハイブリッドクラウドといった先端技術を活用し、構造的な変化を生み出す側に立ちたいのです。」と彼女は力強く語ります。。これは日本IBMが掲げる「共創による未来づくり」の姿勢をまさに体現しています。
社会課題を解決し、意義あるイノベーションを可能にすること、それこそが、彼女にとって本当に重要なことなのです。
セールス部門の役員として、ユリコは「人とチームの成長」を何よりも優先するリーダーシップを発揮しています。
「日本で強固で協調的なテクニカルセールスチームを構築するには、信頼、アラインメント（方向性の一致）、継続的な学びが不可欠です。技術的な専門性と、人間関係構築や協働のカルチャーを組み合わせることで、持続的な価値創出と成長を実現できます。」と彼女は語ります。
キャリア初期、ユリコは「明確な計画と予測可能な成果」を求めていましたが、今振り返ると次のようにアドバイスしたいと話します。
「不確実性を恐れず、変化をチャンスとして受け入れてください。最大の成長は、コンフォートゾーンを抜け出した時に訪れます。」
また、自分の計画に完全に合致しない経験にも積極的にチャレンジしてほしいと思います。「その瞬間が、思いがけないスキル、人脈、そして新しいチャンスにつながることがあります。失敗しても構いません。大切なのは、素早く学び取り、前に進み続けることです。」
急速に変化するIT業界で成功するには、「好奇心」「適応力」「レジリエンス（回復力）」が不可欠だと彼女は強調します。
榎並にとって、テクニカルセールスの成功とは「製品を売り込むこと」ではありません。
「まず重要なのは、自社ソリューションを深く理解し、それが業界固有の課題にどう対応できるかを把握すること。次に、クライアントやパートナーとの信頼関係構築です。共創、共感、そして継続的な価値提供こそが成功の鍵です。」と彼女は語ります。
採用やメンタリングにおいて、彼女が重視するのは単なる技術知識ではありません。
「私たちが求めているのは、変化を前向きに捉え、クライアントの未来を共に創り出すマインドセットを持つ人材です。誠実さ、コミュニケーション力、自発性が、人から信頼され、仕事を任せてもらえる理由になります。」
また、リーダーを目指す人には、より広い視野を持つことを求めます。
「短期的な売上目標を超えて、組織成長や長期的な成功に自分の仕事がどう貢献できるかを考えてください。」
日本のIT市場は急速に変革しています。
「日本のお客様のニーズは、“テクノロジーそのもの”よりも、“ビジネス成果を生み出すソリューション”へと進化しています。デジタルトランスフォーメーションを推進し、業務効率を改善し、データドリブンな意思決定を支援するツールが求められています。」榎並は語ります。
日本市場特有のチャレンジと機会についても指摘します。
「意思決定は合意形成型が多いため、長期的な視点での対応力と、と顧客組織の深い理解が必要です。一方で、日本企業の“品質・イノベーション・長期的パートナーシップ”重視の文化は、強固で持続的な関係を築く大きなチャンスでもあります。」
また、新興テクノロジーの可能性も大きいと強調します。
「クラウドコンピューティングやAIは業界横断的なDXを牽引しています。サイバーセキュリティは極めて重要性を増しており、量子コンピューティングは素材探索、創薬、金融リスク評価といった分野を変革する可能性を秘めています。」
セールスプロフェッショナルにとって、これは今後10年の日本経済と社会を形作る最前線に立つことを意味します。
IBMにおいては「チームワーク」「尊重」「長期的な関係構築」がすべての中心にあります。
「本当のやりがいは、クライアント、パートナー、仲間と共に、持続的な価値を生み出すことにあります。テクノロジーはあくまでツールであり、その真の価値は社会や人々の生活をどう改善できるかにあります。」
これからキャリアをスタートしたい方、または次のステップを目指す方にとって、日本IBMのテクニカルセールスは、世界最先端のテクノロジーに触れ、ビジョナリーチームと協働し、社会の未来に貢献できる貴重な機会です。
それは、キャリアを前進させるだけでなく、日本の産業やコミュニティの未来づくりに参画するチャンスでもあるのです。