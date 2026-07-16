IJDS デジタル事業部新卒入社２年目のIBM社員の活躍を知ろう！

Q:今携わっているプロジェクトについて教えてください。

A: デジタル事業部 インダストリアルソリューション本部に所属しています。

現在はアセットチームの一員として、IBM の半導体製造実行システム（MES）である「SiView」の開発および保守を担当しています。主な業務としては、デリバリーチームと連携しながら既存システムの改善や不具合修正に取り組むことで、システムの品質向上や安定稼働に貢献しています。また、年に一度新機能を実装してリリースを行っており、今後は新機能開発にも段階的に携わっていく予定です。

Q: これまで携わったプロジェクトの中で、特に印象に残っているものを教えてください。その中でどのような挑戦があり、どんな成長や達成感がありましたか？

A: 私は配属されてから今まで同じプロジェクトに携わっているため、その中での経験を中心にお話しします。特に印象に残っているのは、入社 1 年目に参加した SEMICON JAPAN で、IBM

ブースの説明員を担当した経験です。この役割には自ら手を挙げて参加しましたが、実際に来場者の方へ説明しようとすると、うまく言葉が出てこず、自分の言葉で伝えることの難しさを痛感しました。先輩にサポートしていただく場面も多く、自身の理解不足やアウトプット力の課題を強く認識する悔しい経験となったことを覚えています。

この経験をきっかけに、「自分の言葉で説明出来るか」を意識して、半導体業界や自分が関わる製品について改めて学び直すようになりました。その後、学生の方に説明する機会が偶然あったのですが、以前よりもスムーズに話せる実感があり、少しずつではありますが自分の中で成長を感じることができました。

Q: 新卒でIBMに入社してから、部署移動などのキャリアの変化はありましたか？

A: 私は2025年 4 月に IJDS へ新卒で入社しました。入社後は 7 月まで新入社員研修および配属先研修を受講して基礎スキルや業務知識を習得、その後、8 月から SiView アセットチームに配属され、現在に至るまで同チームで業務に取り組んでいます。製品のアセットチームということもあり、プロジェクトが大きく変わるような異動はこれまで経験していません。一方で、私の所属するチームは東京・京都・北九州など複数拠点に跨る比較的大きな組織であるため、拠点を超えて様々なメンバーと連携しながら日々業務を行っています。

また、このチームでは若手にも積極的にチャレンジの機会が与えられており、これまでに半導

体業界の大規模イベントである SEMICON JAPAN への説明員としての参加や、製品をご利用い

ただいているお客様向けの年次イベントにおいて司会を担当するなど、技術業務にとどまらない役割にも挑戦してきました。こうした経験を通じて、技術面だけでなくコミュニケーション力や主体性も培うことができていると感じています。