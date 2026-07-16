IJDS デジタル事業部新卒入社２年目のIBM社員の活躍を知ろう！

IBM Japanでは、これまで多くの新卒社員が入社し、それぞれのフィールドで活躍しています。「新卒社員はどんな仕事をしているの？」「どのように成長しているの？」「チームの雰囲気は？」そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、日本アイ・ビー・エム株式会社(IJDS)で活躍する新卒入社社員へのインタビューをご紹介！
今回登場するのは、2025年入社、IJDS デジタル事業部のSaitoさんです。現在の仕事内容やIJDSでの成長についてお話を伺いました。
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IBM Japanでは、これまで多くの新卒社員が入社し、それぞれのフィールドで活躍しています。「新卒社員はどんな仕事をしているの？」「どのように成長しているの？」「チームの雰囲気は？」そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、IBMで活躍する新卒入社社員へのインタビューをご紹介！
今回登場するのは、2024年入社、テクノロジー事業本部 Technology Lifecycle Services (TLS)のHigashiharaさんです。現在の仕事内容やIBMでの成長についてお話を伺いました。
Q:今携わっているプロジェクトについて教えてください。
A: デジタル事業部 インダストリアルソリューション本部に所属しています。
現在はアセットチームの一員として、IBM の半導体製造実行システム（MES）である「SiView」の開発および保守を担当しています。主な業務としては、デリバリーチームと連携しながら既存システムの改善や不具合修正に取り組むことで、システムの品質向上や安定稼働に貢献しています。また、年に一度新機能を実装してリリースを行っており、今後は新機能開発にも段階的に携わっていく予定です。
Q: これまで携わったプロジェクトの中で、特に印象に残っているものを教えてください。その中でどのような挑戦があり、どんな成長や達成感がありましたか？
A: 私は配属されてから今まで同じプロジェクトに携わっているため、その中での経験を中心にお話しします。特に印象に残っているのは、入社 1 年目に参加した SEMICON JAPAN で、IBM
ブースの説明員を担当した経験です。この役割には自ら手を挙げて参加しましたが、実際に来場者の方へ説明しようとすると、うまく言葉が出てこず、自分の言葉で伝えることの難しさを痛感しました。先輩にサポートしていただく場面も多く、自身の理解不足やアウトプット力の課題を強く認識する悔しい経験となったことを覚えています。
この経験をきっかけに、「自分の言葉で説明出来るか」を意識して、半導体業界や自分が関わる製品について改めて学び直すようになりました。その後、学生の方に説明する機会が偶然あったのですが、以前よりもスムーズに話せる実感があり、少しずつではありますが自分の中で成長を感じることができました。
Q: 新卒でIBMに入社してから、部署移動などのキャリアの変化はありましたか？
A: 私は2025年 4 月に IJDS へ新卒で入社しました。入社後は 7 月まで新入社員研修および配属先研修を受講して基礎スキルや業務知識を習得、その後、8 月から SiView アセットチームに配属され、現在に至るまで同チームで業務に取り組んでいます。製品のアセットチームということもあり、プロジェクトが大きく変わるような異動はこれまで経験していません。一方で、私の所属するチームは東京・京都・北九州など複数拠点に跨る比較的大きな組織であるため、拠点を超えて様々なメンバーと連携しながら日々業務を行っています。
また、このチームでは若手にも積極的にチャレンジの機会が与えられており、これまでに半導
体業界の大規模イベントである SEMICON JAPAN への説明員としての参加や、製品をご利用い
ただいているお客様向けの年次イベントにおいて司会を担当するなど、技術業務にとどまらない役割にも挑戦してきました。こうした経験を通じて、技術面だけでなくコミュニケーション力や主体性も培うことができていると感じています。
Q: 入社前と比べて、興味のある職種やキャリアの方向性に変化はありましたか？
もし変化があった場合、そのきっかけも教えてください。
A: 入社前から、IT 分野の専門性を高め、自身の市場価値を高めていきたいという思いを持っており、その点は現在も変わっていません。文系出身ではありますが、技術を身につけて価値を発揮できる人材になりたいと考えています。
一方で、入社後に社内外のさまざまなイベントに参加する中で、人に何かを伝えることにもやりがいを感じるようになりました。例えば、イベントでの説明や来場者とのコミュニケーションを通じて、自分の言葉で相手に理解してもらうことの面白さを実感しています。そのため今後は、現在の業務で専門性をしっかり高めていくことに加えて、自ら前に立って人に価値を伝える役割にも積極的にチャレンジしていきたいと考えています。
Q: チームで働く中で、印象的だったサポートやカルチャーはありますか？
A: Buddy 制度です。業務の中で分からないことや不安に思うことを、気軽に相談できる先輩
社員がいるというのはとても心強いと感じました。
自分一人では気づけない視点や進め方を教えていただく機会も多く、そうしたサポートが
あることで、不安を抱え込まずに業務に取り組めていると感じています。
Saitoさん、素敵なお話をありがとうございました！
文系出身からでも技術を身につけながら専門性を高められるだけでなく、若手のうちからイベント登壇やお客様向けイベントの司会など、幅広いチャレンジができるIBMの環境が伝わるインタビューでした。
「自分もこんな環境で成長してみたい」と思った方は、ぜひエントリーをよろしくお願いいたします。
みなさんのご応募をお待ちしております。