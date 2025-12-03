デジタルから戦略へ、コンサルティングキャリアの挑戦

テクノロジーが急速に進化する中で、キャリアをどのように築き成長し続けるのか。

日本IBMで戦略コンサルタントとして活躍するMamiは、AIやデータを活用しながらビジネス変革を推進してきました。今回は入社のきっかけから現在の業務、IBMのカルチャー、そして今後の目標などのリアルな声をお届けします。

Q. 日本IBMへ入社する決め手は何でしたか？

カナダ留学中にIoT家電などの先端テクノロジーが生活に溶け込んでいるのを見て、IT業界に興味を持ちました。大学で統計学を学んでいたためデータ領域に関心があり、日本IBMがAIやデータ領域に強みを持っていることが決め手でした。

Q. 現在の日本IBMでの職種について教えてください。どのような業務をされていますか？

デジタルビジネスコンサルタントを5年間経験した後、直近2年半は戦略コンサルタントとして働いています。デジタルビジネスコンサルタント時代は、AIやデータを活用した新規事業開発や全社規模の業務変革に携わりました。戦略コンサルタントになってからは、新規事業の戦略策定や実行支援などを担当しています。

Q. 日々の業務を通じて、技術やビジネスの進化についてどのような印象を持っていますか？

新しいテクノロジーが次々と登場し、人々の生活はより豊かになっていくと思います。例えばAI領域では、7年前は画像解析が主流でしたが、現在は生成AIを課題解決の手段とする案件が増えています。私は技術視点を持ちながら、ビジネス課題にアプローチするコンサルタントとして関わっていきます。

Q. IBMの社員の雰囲気はどのようですか？

チームで働く文化が強く、様々な専門家と協働します。例えばData Science案件では、私はリーダーとして方針やスケジュールを整理し、実装はData Scientistが担うという役割分担で進めます。お互いを尊重しながら進める雰囲気がIBMの魅力です。

Q. ワークライフバランスについて教えてください。

平日は案件フェーズによって異なります。新卒1～3年目は、1日の約7割を調査・分析、残り3割を打ち合わせに費やすことが多かったです。週末はしっかり休めることが多いです。

Q. どのような人が日本IBMに向いていると思いますか？

オーナーシップを持ってタスクを推進できる人です。年次が上がるにつれて関わる人が増えるので、コミュニケーション能力も重要です。

Q. 業務外の課外活動について教えてください。

通年で_ShiftというIBM自身のチェンジマネジメント活動に参画しています。IBMの組織風土改革を目的とし、社内Learningイベントへの登壇や社内ブログ執筆などを行っています。

Q. IBMにいる理由と今後の目標は？

新卒から勤務し、常に自分の実力以上のストレッチを求められる環境で成長できること、そして自分の頑張りがプロジェクト成功に直結する実感があることが理由です。今後は、AI領域や製造・流通業界で培った知見を活かし、消費者に近い領域で人々の暮らしを豊かにする変革に貢献したいと考えています。