エンタープライズ基盤の未来をつくる現場から

Q: IBM、IJDSに入社した決め手を教えてください。

大規模なお客様のシステムに携われるスケール感に加え、育児中でも柔軟な働き方ができる点に魅力を感じました。また、ダイバーシティを尊重する文化が根付いており、外資系企業らしい合理性と、日本企業ならではの人への温かさの両方を兼ね備えている点が、IJDSへの入社を決めた大きな理由です。

Q: 現在の業務内容をIBM、IJDSに入社検討している方に向けて「ひと言」で表すと?

エンタープライズ基盤の進化・深化をリードする仕事です。

Q: 具体的に業務内容について教えてください。

IJDSでは昨年、Platform Engineering Service チームを立ち上げました。私たちの部門では、オンプレミスからマルチクラウドまでのインフラ領域を対象に、要件定義から設計、実装、運用までを一貫して支援しています。

私は現在、金融機関のお客様向けにクラウド共通基盤の方針を検討するプロジェクトに参画しています。お客様の課題や制約条件をヒアリングしながら、あるべき姿を整理し、方針書の作成を担当しています。今後はパイロットフェーズを経て、設計内容に基づいた実環境の構築へと進む予定です。

また管理職として8名のメンバーをマネジメントし、個々のスキルや志向を踏まえたアサインや育成にも注力しています。

Q: IBMの「この部分は絶対他社に負けない」という魅力的な点をひと言で教えてください。またその魅力的な部分について具体的に教えてください。



お客様の課題に対して表面的に対応するのではなく、本質に向き合い続けるプロフェッショナルとしての姿勢です。

さらに、組織や役割の壁にとらわれることなく、IBMグループとして部門や会社の枠を超えて連携し、それぞれの強みを活かしたチーム力で価値を創出できる点も、他社にはない大きな魅力だと感じています。

Q: IBM/IJDSのお客様のシステム運用・保守業務は一般とは異なり「攻めの保守」（単なる保守業務だけでなく、お客様のさらなる運用改善に向けた開発、AI導入も実施する）と言われています。それを代表するようなIBM、IJDSでの経験を教えてください。

IBMソリューションを活用したインフラ監視・運用業務において、運用改善や自動化の提案に携わってきました。当時のお客様環境では、障害発生時に影響範囲や原因の特定に時間がかかり、営業担当者や代理店などの業務ユーザーにまで影響が及ぶことが課題となっていました。

この課題に対し、IBMは複雑化したシステム全体をリアルタイムに可視化できるAIソリューションを提案しました。私はPoCのPMとして、監視対象となるメトリクスやトレースの収集設計、障害再現シナリオの検証をリードし、有効性を評価しました。

その結果、障害発生箇所の迅速な特定やトランザクションレベルでの原因分析が可能となり、障害対応や原因調査に要する時間の短縮に貢献できることを確認しました。現在はこれらの成果が評価され、本番環境への導入フェーズへと進んでいます。

Q: AIを活用したプロジェクト、事例について教えてください。

IJDSでは、ICA、IBM Bob、Microsoft Copilot などのAIツールが社員向けに展開されています。私自身も、PowerPointやExcelによる資料作成、インフラ設計の検討、技術調査、会議の整理など、日々の業務にAIを活用し、業務効率化と品質向上を実現してきました。現時点では顧客向けプロジェクトでのAI活用実績はありませんが、将来的な活用を見据え、昨年からIBMの AI for ITOps 運用高度化ソリューションの学習を進めています。実運用の中でどのようにAIを組み込み、価値を生み出すかを常に意識しながら取り組んでいます。