技術を軸に、プロジェクト全体を前に進める

役割の境界領域に立ち、技術を軸にプロジェクト全体を前に進める仕事です。

特定領域の設計だけを担当するのではなく、顧客対応や進捗管理、他チームとの調整も含めて、全体を見ながら動いています。技術的な専門性をベースに、プロジェクト全体のグランドデザインを考えつつ、詳細設計レベルの内容も把握しながら、設計方針の整理や推進を行います。

また、お客様向けの技術資料を作成し、定例会議で説明したり、他チームの支援や相談対応を行ったりすることもあります。問題が起きたときには、何が本質的な課題かを見極め、どう解決すべきかを整理し、関係者にわかる形で伝えることを意識しています。

抽象度が高く、複雑で難しい仕事ではありますが、その分やりがいも大きく、とても楽しい仕事だと感じています。