技術を軸に、プロジェクト全体を前に進める

インフラスペシャリストとして、Azureを中心に設計・アーキテクチャのグランドデザインからプロジェクト全体の推進まで担う Shotaの幅広い領域と役割の中で、どのような想いで仕事に向き合っているのか、日々の業務やIBMの魅力、AI活用について話を聞きました。
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インフラストラクチャー・スペシャリストです。
ITインフラ領域の専門家として、主にクラウド（Azure）を中心とした設計・支援を行っています。
プロジェクトの ITインフラチームにおける Azure の専門家として、アーキテクチャ設計を担当しています。それに加えて、他チームへの技術支援やお客様との会議で使用する技術ドキュメントの作成、プロジェクト全体の設計方針の検討や技術課題の解決支援、チーム内の設計書レビュー、開発用 Azure テナントの管理など、業務は多岐にわたります。自分の領域に閉じず、プロジェクト全体を見ながら技術的に支える役割を担っています。
役割の境界領域に立ち、技術を軸にプロジェクト全体を前に進める仕事です。
特定領域の設計だけを担当するのではなく、顧客対応や進捗管理、他チームとの調整も含めて、全体を見ながら動いています。技術的な専門性をベースに、プロジェクト全体のグランドデザインを考えつつ、詳細設計レベルの内容も把握しながら、設計方針の整理や推進を行います。
また、お客様向けの技術資料を作成し、定例会議で説明したり、他チームの支援や相談対応を行ったりすることもあります。問題が起きたときには、何が本質的な課題かを見極め、どう解決すべきかを整理し、関係者にわかる形で伝えることを意識しています。
抽象度が高く、複雑で難しい仕事ではありますが、その分やりがいも大きく、とても楽しい仕事だと感じています。
自分の得意領域である ITインフラ領域と Azure を活かせる環境だと思ったからです。私はオンプレミスもクラウドも、インフラも小規模ながら開発も、要件定義から運用まで、幅広いフェーズと領域の経験があります。所属部門が、オンプレミスからクラウドまで ITインフラ領域の全域を専門とするプラットフォームエンジニアリングサービスであり、まさに自分の知識と経験を余すところなく活かせる環境だと感じました。
IBMの魅力は、システム開発だけ、インフラだけ、運用だけと役割が分かれているのではなく、お客様との調整や要件定義といった上流工程から、アプリケーション開発、ITインフラの設計・構築、さらに運用までを一社で広くカバーできる点だと思います。
フルスクラッチ開発が必要な案件でも、インフラを含めて IBM 内で連携しながら対応できるため、部分最適ではなく、全体最適の視点でお客様に価値を提供できることが大きな強みです。
現時点では、AIを直接プロジェクトに組み込むケースは多くありません。専門領域が ITインフラであるため、AIコーディングのような活用はまだ限定的です。一方で、個人の業務効率化や理解を深めるためのツールとしては、積極的に活用しています。
設計に入る前に公式ドキュメントを読む前段として AI に概要を調べさせたり、自分で考えた設計方針に考慮漏れがないかを確認したりしています。また、学習用環境でシステムトラブルが発生した際には、ログを読み込ませて状況や原因を整理し、リカバリー案を AI と一緒に検討することもあります。
AIを答えを出す存在ではなく、思考を整理し、理解を加速させるパートナーとして活用しています。