寄り添いながら学び続ける、IBMデザインという道のり 

もともと私は、家電や時計のように日常のそばにあるものが好きで、いつか自分の手でそれらを形にしたいと感じていました。そうした思いからデザイン学科に進学し、家電を中心としたプロダクト制作に多く取り組みました。卒業制作では時計をテーマにした彫刻的なオブジェをつくり、自分の感性をどこまで伸ばせるか試してみたいという、ささやかな挑戦をしていました。

一方で、大学2〜3年生の頃に偶然取り組んだ課題が、後になって思えば大きな転換点になりました。家電と連動し、定期購入を行えるサービスのUIデザインを考えるという内容で、はじめて体験をデザインする視点に触れたのです。プロダクトとは違い、形として残らない仕組みを通じて人の行動が変わっていく。その過程を想像しながら設計する面白さに、心が動いたのを覚えています。

就職活動が始まる頃には、家電メーカーやカメラメーカーなど幅広く検討していました。ただ、自分の中で少しずつ「形があるかどうか」よりも「人のためになる仕組みづくり」への興味が強まっていきました。また、大学の授業で教授から「これを使うとユーザーはどのように変わるのか？」と問われた経験も、この時期になって就活の方向性と結びついたのだと思います。

そんな時期に、大学で IBMのデザイナーの方がデザイン思考やアプリデザインなどの講義をしてくださる機会がありました。それまでIBMに対しては「テクノロジーの会社」という印象しかなく、デザインの領域に深く関わっていることを知って驚いたのを覚えています。講義の中で紹介されたデザイン思考は、私にとって新鮮で、同時に衝撃的でした。

これまではつくりたいものをスケッチし、手を動かしながらデザインを進めることが中心でした。しかしデザイン思考では「なぜこれをつくるのか」「本当にユーザーに必要なのか」といった深掘りから始まります。この考え方を理解し、実践できるようになれば、きっと多くのデザイン領域に応用できる。そんな予感がありました。メーカーで形のあるものをつくることも魅力でしたが、より根本から人や社会と向き合っていく姿勢に心が惹かれ、「IBMという環境で力をつけたい」という気持ちが、自然と強くなっていきました。