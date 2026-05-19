寄り添いながら学び続ける、IBMデザインという道のり 

家電や時計といった造形デザインからスタートし、「人の体験や行動に寄り添うデザイン」へと関心を広げてきたAyaka。IBMでのインターンや実務を通じて得た学びや気づき、そしてデザインへの向き合い方の変化とは。学び続けながら前へ進む、そのリアルな道のりをお届けします。
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もともと私は、家電や時計のように日常のそばにあるものが好きで、いつか自分の手でそれらを形にしたいと感じていました。そうした思いからデザイン学科に進学し、家電を中心としたプロダクト制作に多く取り組みました。卒業制作では時計をテーマにした彫刻的なオブジェをつくり、自分の感性をどこまで伸ばせるか試してみたいという、ささやかな挑戦をしていました。
一方で、大学2〜3年生の頃に偶然取り組んだ課題が、後になって思えば大きな転換点になりました。家電と連動し、定期購入を行えるサービスのUIデザインを考えるという内容で、はじめて体験をデザインする視点に触れたのです。プロダクトとは違い、形として残らない仕組みを通じて人の行動が変わっていく。その過程を想像しながら設計する面白さに、心が動いたのを覚えています。
就職活動が始まる頃には、家電メーカーやカメラメーカーなど幅広く検討していました。ただ、自分の中で少しずつ「形があるかどうか」よりも「人のためになる仕組みづくり」への興味が強まっていきました。また、大学の授業で教授から「これを使うとユーザーはどのように変わるのか？」と問われた経験も、この時期になって就活の方向性と結びついたのだと思います。
そんな時期に、大学で IBMのデザイナーの方がデザイン思考やアプリデザインなどの講義をしてくださる機会がありました。それまでIBMに対しては「テクノロジーの会社」という印象しかなく、デザインの領域に深く関わっていることを知って驚いたのを覚えています。講義の中で紹介されたデザイン思考は、私にとって新鮮で、同時に衝撃的でした。
これまではつくりたいものをスケッチし、手を動かしながらデザインを進めることが中心でした。しかしデザイン思考では「なぜこれをつくるのか」「本当にユーザーに必要なのか」といった深掘りから始まります。この考え方を理解し、実践できるようになれば、きっと多くのデザイン領域に応用できる。そんな予感がありました。メーカーで形のあるものをつくることも魅力でしたが、より根本から人や社会と向き合っていく姿勢に心が惹かれ、「IBMという環境で力をつけたい」という気持ちが、自然と強くなっていきました。
IBMのインターンシップは、学びと実践が詰まった5日間でした。IBMのデザイン思考を基礎から学び、UIデザインやエンジニアリングの視点も取り入れながら、チームでサービスを形にしていく流れでした。
5日間の中で最終的な画面デザインまでアウトプットできるかといった不安はありましたが、講義の丁寧な説明や、現場のデザイナーの方々が一つひとつの質問に寄り添ってくださったことで、理解が深まっていきました。
最終発表に向けて画面づくりに集中しすぎていた時、メンターの方から「サービスの深掘りをもう少ししてみては？」とフィードバックをいただき、軌道修正するきっかけになりました。その後ブラッシュアップを続けた結果、最終日に成果物を評価していただけたことは、今でも大切な学びとして残っています。
また、発表の際には一人ひとりに付箋が配られ、互いの提案に対して良いと感じた点や気づいたことを自由に書いて手渡すという時間がありました。デザイナー以外の職種の方も見に来てくださり、社員・参加者が入り混じって自然にフィードバックを交換し合うその光景は、IBMが大切にしている “Feedback is a gift.” の精神を具現化したようでした。
異なる背景の学生が集っていたことも印象的で、実際のアプリ利用データをリサーチして共有してくれるメンバーがいたり、議論に新しい視点が生まれていくのが楽しかったです。
インターン全体を振り返ると、IBMのデザイン思考がしっかりと会社に根づき、チームとして支え合いながら前に進む姿勢が当たり前に存在していることを強く感じました。ユーザーに向き合い、確かな理由を持ってデザインを組み立てていく。その基礎が、インターンという短い時間の中でも確かに伝わってきました。
IBMで働き始めてまず感じたのは、社内に流れる穏やかで誠実な空気でした。疑問があれば誰かが手を止めて耳を傾けてくれますし、職種にかかわらず対等に意見を交わせる環境があります。ちょっとした疑問も誰かに聞き易い環境だと感じました。
プロジェクトに参画して間もない頃、私は自分が作成した画面の説明に自信が持てず、どう伝えればよいのか迷ってしまったことがありました。その時、プロジェクトマネージャーが「前提を丁寧に伝えてみると、相手も理解しやすくなるよ」と声をかけてくださったことがあります。自分にとって当たり前の情報でも、相手にとってはそうではないかもしれない。その気づきは、デザインを説明する際の姿勢や視点を整える大切なきっかけになりました。
こうした経験を重ねる中で、IBMでデザイナーとして働くということは、単に画面をつくるだけではなく、「なぜこの体験が必要なのか」を自分の言葉で説明し、ユーザーの気持ちに寄り添いながら形にしていくことなのだと理解するようになりました。専門性の違うメンバーと仕事を進めていく上では、相手の視点に歩み寄りながら議論を積み重ねることも欠かせません。そうした日々のやり取りの中で、少しずつ自分の役割が広がっていく感覚がありました。
プロジェクトでは、「デザイナーに聞いたほうがいいね」と言っていただける場面が少なくありません。その一言が、自分が持つ小さな得意や感性が誰かの助けになっていることを実感させてくれます。互いの専門性を尊重し合う文化があるからこそ、自然と対話が生まれ、その対話がデザインを成熟させていくのだと感じています。
学生時代、私はデザイナーは一人で黙々とつくる仕事だと思っていました。しかしIBMで働く中で、デザインは多様な専門性が交わる場所で育っていくものだと知りました。エンジニアやコンサルタントと対話を重ねながら、時には立ち止まり、時には歩み寄りながら進めていく。そのプロセスが私の中のデザイナー像を大きく更新してくれたように思います。
入社して最初に携わった案件は、アプリを新しいコンセプトで刷新するプロジェクトでした。私は主に画面作成を担当していましたが、お客様から「AIに力を入れたい」という声が上がり、サービスの方向性を確認するためにAIキャラクターが動く短い動画を制作することになりました。それまで私はAIに詳しいわけではなく、日常的に生成AIを少し使う程度でした。プロジェクトに必要な技術を学びながら、新しい技術の仕組みや可能性を理解するきっかけとなり、後の仕事にも大きな影響を与えてくれたように思います。
現在は、公共系のサービスをデジタル化するプロジェクトに携わっています。長く紙で行われてきた手続きをオンライン化するもので、社会的な意義を強く感じる仕事です。
紙の情報をそのまま画面に置き換えるのではなく、アクセシビリティや実現可能性を踏まえて再構築していく必要があります。技術面では詳しくない部分もありましたが、エンジニアやコンサルタントと対話を重ねながら、形を整えていきました。
このプロジェクトではお客様自身もユーザーの一人であり、話を聞く中で自然と共感が生まれることがありました。機能面だけを見るのではなく、「どういう場面で困っていたのか」「何を改善したいのか」といった思いを丁寧に聞くことで、サービスのあるべき姿が少しずつ浮かび上がってきます。
プロジェクトの立ち上げ時には、お客様と対面でデザイン思考ワークショップも行いました。最初は自由に意見を出すということにお客様自身戸惑いがあったようですが、IBMのデザイナーと一緒に話し合う中で、徐々に困りごとやペルソナ像が明確になり、サービスの輪郭が見えるようになっていきました。お客様が意見を積極的に出し始めた瞬間、場の空気がすっと前向きに動いたのを感じました。
デザインを提案する際には、「なぜこうしたのか」を必ず問われます。そのたびに自分の中で根拠を確かめ、説明できる形にまとめていく作業を続けてきました。入社前は意識していなかったデザインシステムやユーザビリティの原則も、プロジェクトを進めるうちに理解が深まりました。
また、プロジェクトでは日々チャットや会議で活発にコミュニケーションが行われています。以前は開発チームに指摘されて初めて気づいていた技術的な疑問も、最近では自分から「これは実現できますか？」と確認できるようになりました。
社会に寄り添うサービスに関わる中で、自分のデザインが誰かの助けになる未来を想像できることは、大きなやりがいです。
IBMには、それぞれが持つ得意や興味を大切にしながら働ける環境があります。困ったときには必ず助けてくれる人がいて、挑戦したいと手を挙げれば前向きに受け止めてくれる。そんな穏やかで、温かい空気が根づいています。デザインの専門性だけでなく、コミュニケーションや論理的な説明の仕方など、働くうちに自然と身につく力もたくさんあります。新しい技術が次々と登場する今、学び続ける姿勢こそがこれからのデザイナーに必要なのだと感じています。 もし少しでもIBMのデザインに興味を持っていただけたなら、一度現場を見に来ていただけたら嬉しいです。皆さんとお話しできる日を楽しみにしています。