IT未経験から出発するTLS Japan でのキャリア

就職活動中の学生やキャリア初期の社会人の方にとって、大学で専攻した分野とは異なる職種を選ぶことは大きな挑戦に感じられることがあります。特に、それがテクノロジー分野であれば、なおさら不安を覚えるかもしれません。しかし、Technology Lifecycle Services（TLS）Japan でのキャリアであれば、好奇心や前向きな姿勢、”お客様や社会を支えたい”という強い思いがあれば、IT系のバックグラウンドがないことが将来の可能性を狭める理由にはなりません。インフラストラクチャー・サービス・エンジニア職では、責任ある仕事に取り組みながら学び、チームワークを大事にし、長期的に成長していきたいと考える方にとって、一歩ずつ実践的なスキルを身につけ、お客様の日々の業務を支えるシステムの安定稼働に貢献できるキャリアパスを提供します。
IT系のバックグランドに左右されない大きな理由は、この仕事で活躍するために必要な資質の多くが、特定の専攻に限定されない点にあります。お客様の話を丁寧に聴く力、異なる視点を理解する力、プレッシャーの中でも落ち着いて対応する力、わかりやすく伝える力、そして学び続ける姿勢。人と人との信頼性や誠実な協働を重視するTLS Japanでのお仕事は、こうした技術力以外の強みが大きな価値を持ちます。今回ご紹介する実際に現場で活躍している2名の社員の経験から見えるように、最初から深い技術知識を持っている必要はありません。
TLS Japanでは、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、セキュリティといった幅広い分野にわたり、お客様企業の重要な IT インフラを支えるサービスを提供しています。お客様がシステムを取り巻く環境の変化に柔軟に対応できるよう、セキュリティ強化やパフォーマンスの向上、ダウンタイム、コスト削減をするための提案活動やその実装など、重要な役割を担っています。業務はサーバーやストレージ、ソフトウェアサポート、エンタープライズ向けネットワークおよびセキュリティサポートなどに多岐に渡り、AI や自動化も活用しながら、サポートの効率化と問題解決の高度化を実現しています。
サポート範囲は広く聞こえるかもしれませんが、核心にあるのは「お客様の重要なシステムが安定して稼働できるよう支えること」です。このような当たり前を支える仕事には大きな価値があります。
また、TLS Japanはお客様との長期的なパートナーシップを大切にしています。当たり前を支えるこの仕事は目立つわけではありませんが、企業や組織の重要な業務を支えており、社員は「誰かの大切な仕事を、安全かつ円滑に続けられるよう支えている」という誇りを持っています。
播摩さんのストーリーは、文系出身であることが不利になるのではと心配している方にとって、大きな励ましになるはずです。播摩さんは大学で栄養科学を専攻し、社会人としてのキャリアも IT とは離れた分野からスタートしました。しかし一貫していたキャリアの軸は「人や社会を支えたい」という思いであり、その思いが彼女を現在のキャリアへと導きました。
播摩さんは入社当時について「キャリアの初期は、技術的な専門用語がほとんど分かりませんでした」と話しています。それでも彼女が現在、ハードウェア製品のサポートチームマネージャーにまで成長することができたのは、入社当初から複数のお客様担当として責任感のある仕事を任され、同僚や先輩からの助言や研修、またチームメンバーとの仕事を通じて一歩ずつ力をつけていったからです。“即完璧” を求めるのではなく、経験や信頼、地道な努力を重要視する環境だからこそ、安心して挑戦することができたと播摩さんは話します。
播摩さんのキャリアで特に印象的なのは、「お客様に貢献すること」そのものに強い意味を見出している点です。彼女自身「システム保守の仕事は、目に見えない大きな力です」と表現しています。お客様から温かい言葉をもらったり、指名で依頼を受けたりすると、感謝と同時に強いモチベーションを感じると話しており、誠実な行動を積み重ねることで信頼を得て、現在のキャリアにつながっていることがわかります。
また、播摩さんが築いてきたキャリアは、スタート地点に関係なく、努力をすれば誰にでもチャンスが広がることを示しています。ソフトウェア保守、データセンター移転プロジェクト、組織横断のデリバリーサポートなどを経験し、これまでのキャリアの中では、米国の IBM 本社を訪問し、リーダーたちと戦略や最新テクノロジーについて議論する機会もありました。技術や業務知識だけでなく、グローバルに働くうえでの姿勢や考え方まで含めて、成長の幅を広げてもらったと話しています。
渡邊さんも、文系からテクノロジー分野に進みたいと考える人にとって、非常に参考になるキャリアを築いています。渡邊さんの学生時代の専攻は心理学でしたが、就職活動の中でIT 業界について調べるうちに、IBMのTLS部門がメインフレームサーバーやストレージ、ネットワーク製品などのハードウェア保守を担当する人材を求めていることを知り、当初は注目していなかった分野に興味を持つようになりました。
渡邊さんは、この職種が文系・理系を問わず応募を歓迎していると知り、不安を感じることなく応募できたと話しています。多くの就職希望者は「自分の学部・専攻で選べる仕事は限られている」と思い込み、結果としてチャンスを狭めてしまうことがあります。しかし学歴や専攻だけでなく、一人ひとりの可能性を重視するポジションであれば、どのような出発点であっても、自身で未来を切り拓くことができるのです。
また渡邊さんは、現在の働く環境について「学びたいことや成長したい方向性を発信していれば、何らかの形でチャレンジできる機会がある」と表現しています。これはTLS Japanの文化でもあり、渡邊さんの周囲の仲間たちも、海外研修や出張、日々の業務改善アイデアによる社内表彰など、さまざまな機会をつかんでいます。
渡邊さん自身も、約半年間の新入社員研修を終えた後、大手銀行向けのハードウェア保守業務を担当しました。その後、ネットワーク機器や業務系の仕事に興味があることを伝えたことで、保守業務と並行して日本全国のネットワーク障害のサポートを行うチームと共にOJTに取り組みました。希望を伝えたことで、そうした分野にも挑戦できるようになり、実務知識だけでなく、責任ある仕事や協働を通して幅広いソフトスキルを身につけていきました。
播摩さんと渡邊さんのストーリーからは、TLS Japan で活躍するための重要な要素が見えてきます。それは、「初日からすべてを知っている必要はない」ということで、最も重要なのは、学び続ける姿勢です。技術的な知識は、仕事に真摯に向き合い、時には周囲に助けを求め、少しずつ経験を積むことで身についていきます。
また、多くの人やチーム、お客様と関わる仕事であるため、コミュニケーションや調整力も大切です。状況を正しく把握し、情報を丁寧に共有し、物事を広い視野で捉えることが成功につながります。
理系のバックグラウンドがなくても着実に成長し、信頼を築き、お客様を支え、実用的なスキルを身につけたいと考えているなら、インフラストラクチャー・サービス・エンジニアとしてのキャリアはその第一歩となる場所かもしれません。TLS Japan の仕事をぜひ探してみてください。あなたの好奇心や誠実さが、重要なお客様システムの安定稼働を支えながら、可能性に満ちた未来を切り開いていく力になります。