IT未経験から出発するTLS Japan でのキャリア

播摩さんのストーリーは、文系出身であることが不利になるのではと心配している方にとって、大きな励ましになるはずです。播摩さんは大学で栄養科学を専攻し、社会人としてのキャリアも IT とは離れた分野からスタートしました。しかし一貫していたキャリアの軸は「人や社会を支えたい」という思いであり、その思いが彼女を現在のキャリアへと導きました。

播摩さんは入社当時について「キャリアの初期は、技術的な専門用語がほとんど分かりませんでした」と話しています。それでも彼女が現在、ハードウェア製品のサポートチームマネージャーにまで成長することができたのは、入社当初から複数のお客様担当として責任感のある仕事を任され、同僚や先輩からの助言や研修、またチームメンバーとの仕事を通じて一歩ずつ力をつけていったからです。“即完璧” を求めるのではなく、経験や信頼、地道な努力を重要視する環境だからこそ、安心して挑戦することができたと播摩さんは話します。

播摩さんのキャリアで特に印象的なのは、「お客様に貢献すること」そのものに強い意味を見出している点です。彼女自身「システム保守の仕事は、目に見えない大きな力です」と表現しています。お客様から温かい言葉をもらったり、指名で依頼を受けたりすると、感謝と同時に強いモチベーションを感じると話しており、誠実な行動を積み重ねることで信頼を得て、現在のキャリアにつながっていることがわかります。

また、播摩さんが築いてきたキャリアは、スタート地点に関係なく、努力をすれば誰にでもチャンスが広がることを示しています。ソフトウェア保守、データセンター移転プロジェクト、組織横断のデリバリーサポートなどを経験し、これまでのキャリアの中では、米国の IBM 本社を訪問し、リーダーたちと戦略や最新テクノロジーについて議論する機会もありました。技術や業務知識だけでなく、グローバルに働くうえでの姿勢や考え方まで含めて、成長の幅を広げてもらったと話しています。