グローバルに挑戦できるIBMで歩む、セキュリティコンサルタントのキャリア

幼少期から育まれたグローバル志向と、大学での国際関係論の学びを背景に、Eriは企業の信頼を守るセキュリティ領域に惹かれ、日本IBMへの入社を決めました。現在はコンサルティング事業本部で、サイバーセキュリティーの分野でお客様のリスク可視化や対処の優先度づけを支援。相互尊重と挑戦を後押しする文化の中で、Eriは専門性も人としての魅力も伸ばしながら、信頼されるコンサルタントを目指して歩み続けています。

■ 日本IBMに入社したきっかけ

幼少期から海外の方と関わる機会が多く、将来は世界とつながりながら価値を生み出す仕事がしたいと考えていました。大学で国際関係論を学ぶ中で、日本が世界で存在感を発揮するためには経済力が重要であり、その土台を支える企業への信頼を守るセキュリティ分野に強く惹かれるようになりました。

その中で、グローバルに拠点を持ち、世界水準の知見を学びながら成長できる環境に魅力を感じ、日本IBMへの入社を決意しました。

■ 現在の職種について

IBMコンサルティング事業本部のサイバーセキュリティーにて、セキュリティコンサルタントとして働いています。所属しているプロジェクトを中心に活動しつつ、英語を使ったボランティア活動やアメリカへの出張にも携わる機会があります。

■ どんな業務をされていますか？

お客様の組織における情報システムのセキュリティリスクを整理し、どのように優先順位をつけて対処・管理していくべきかを、対面で助言しています。理想論だけでなく、現場の時間やコストといった現実的な制約も踏まえた提案ができるよう、日々模索しながら支援しています。私自身も常に知識をアップデートし、信頼して任せていただけるコンサルタントを目指しています。

■ 入社前と入社後でギャップはありましたか？

良い意味でギャップはありませんでした。就職活動の時から感じていた「お互いを尊重し合う文化」は入社後も変わらず、年次やポジションに関係なく率直に意見を交換できる環境です。

また、若手の挑戦を後押ししてくれる風土があり、安心して成長できる場所だと感じています。

■ チームの雰囲気を一言で表すと？

「立場を超えて、皆がメンターになってくれる環境」です。

直属の上司だけでなく、経験豊富な上司や先輩方が、成長につながるアドバイスを惜しまずくださいます。今は言葉で感謝を伝えつつ、いつか成果で恩返しができる存在になりたいと思っています。