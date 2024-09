ISE 知的財産サービス・コンポーネント

IBMがサービスで使用できる権利を持つ知的財産(Intellectual Property)アセットを知的財産サービス・コンポーネントと呼んでいます。

IBMの知的財産サービス・コンポーネント(IPSC)は、お客様にサービスの中で使用して提供することや、サービス・ビジネス・パートナー様に再販していただくこともできます。

以下のアセットは、 2022 年 9 月 30 日をもちまして、営業活動を終了いたしました。

・online survey application(BlueSurvey) (IPSC#6949-62L)

・Solution Package for Host Access (IPSC#6949-29Y)

feature #4922 (PCOMM操作ログ管理)、#4924 (IWSクライアント)

・MQ Framework for Java (IPSC#6949-23Q)

・Functional Testing Tools for MQ (IPSC#6949-42W)

・Open Repository Service (IPSC#6949-17U)

・Spreadsheet-Based Auto Run Unit (IPSC#6949-56W)