日本アイ・ビー・エム・スポーツ株式会社は、「最先端のテクノロジーとスポーツを融合し果敢なチャレンジと創造性をもってスポーツ界を変革するとともに健全な社会と、よりよい未来づくりに取り組む企業」になることをビジョンに掲げて2019年に発足しました。



IBMは世界でも象徴的なイベントであるゴルフのマスターズ・トーナメントやテニスのウィンブルドン、全米オープン、そしてESPN ファンタジー・フットボールからグラミー賞まで、世界で人気のあるスポーツとエンターテイメントのイベントにおいてデジタル・エクスペリエンスを設計、開発、提供しています。

私たちIBMの存在目的である「世界をより良く変えていく“カタリスト“になる」ために、IBMが持つテクノロジーとスポーツの融合が生み出す感動と可能性を追求し、より多くのお客様にその価値を最大限に届けられるよう全力で取り組んでまいります。

日本アイ・ビー・エム・スポーツ株式会社

代表取締役社長 松本 宗樹



IBM Japan Sports has been established in 2019 as Japan unique organization, and the vision is to become “a company that creates synergy to cutting-edge technology with sports, transform sports world with bold challenges and creativity, and work to create healthy society and better future.”

From the Masters Tournament of Golf to the US Open, to Wimbledon of Tennis, to ESPN Fantasy Football, to the Grammys, some of the world's most popular sports and entertainment properties choose IBM to design, develop, and deliver world-class digital experiences.

At IBM, our purpose is to be the catalyst that makes the world work better. We will continue to pursue the excitement and possibilities that can be created by combining IBM's technology with sports to maximize value for as many clients and stakeholders as possible. I will do my best and appreciate your kind support.

General Manager, IBM Japan Sports

Muneki Matsumoto