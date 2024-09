募集職種



アプリケーション・スペシャリスト アプリケーション・プログラマー(勤務地限定)

応募方法

メール送付先に、「IJDS 障がい者採用担当」宛にてご応募ください。

<記載内容および送付書類>

希望職種をご記載ください 履歴書・職務経歴書 障がい者手帳のコピー

送付先

<メールアドレス>

お問い合わせ頂いた目的以外での個人情報の利用はいたしません。

メール内に不要な個人情報を入れないでください。

Please do not put unnecessary personal information in the mail. We will not use data for other purposes.



