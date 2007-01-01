日本アイ・ビー・エム・クレジット合同会社
ITのリース・ファイナンシングの専門家集団として お客様・パートナー企業様のビジネス変革と成長をご支援します。
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日本アイ・ビー・エム・クレジット合同会社(IJCC) のご案内

当社はIBMグループの一員として、IBM製品・ソリューションを対象とするリース・ファイナンシング・サービスをご提供し、お客様の最適なIT投資とパートナー企業様のIT製品販売をご支援いたします。

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関連リンク：IBM Global Financing
会社概要

会社名称

日本アイ・ビー・エム・クレジット合同会社（IBM Japan Credit LLC）

会社設立年月日

2007年（平成19年）3月1日

本社所在地

〒103−8510 東京都中央区日本橋箱崎町19 - 21 （日本IBM 本社内）
 電話：03-6667-1111（IBMグループ番号案内）

代表者

代表職務執行者　天ヶ谷英昭

出資者

IBM Global Financing Investments I B.V. (100%出資)

事業内容

IT製品を対象としたユーザー企業様向けリース・ファイナンシング・サービス
沿革

1983年1月

日本アイ・ビー・エム株式会社(日本IBM)、オリエント・リース株式会社(OLC: 現オリックス)、モルガン・ギャランティ・インターナショナル・ファイナンス・コーポレーション(MGIFC)の3社出資により、 コンピューター・システム・リース株式会社(CSL)設立 (出資比率： 日本IBM 36% , OLC 35%, MGIFC 29%)

1991年10月

コンピューター・システム・リース株式会社が日本アイ・ビー・エム株式会社の100%出資子会社となる

1992年7月

コンピューター・システム・リース株式会社が日本アイ・ビー・エム株式会社と合併。 リース事業を専門とする日本アイ・ビー・エム株式会社の一事業部門として新たに発足

1995年4月

日本アイ・ビー・エム株式会社 グローバル・ファイナンシング事業（IGF）にて、WCF（支払期日選択制度）取り組み開始

2007年3月

日本アイ・ビー・エム株式会社のWCF(支払期日選択制度）の業務を専門とする日本アイ・ビー・エム・クレジット株式会社(IJCC) 設立 (日本アイ・ビー・エム株式会社100%出資）

2007年7月

貸金業者新規登録 東京都知事（1）第30780号

2008年4月

日本貸金業協会加入

2014年7月

監査役設置会社、会計監査人設置会社に移行

2016年7月

組織変更、新社名日本アイ・ビー・エム・クレジット合同会社

2016年7月

貸金業者登録更新　東京都知事（4）第30780号

2016年9月1日

日本アイ・ビー・エム株式会社のリースおよびファイナンシング事業を会社分割により承継 (IBM Global Financing Investments I B.V. 100%出資)

2019年7月

貸金業者登録更新　東京都知事（5）第30780号

2021年8月

貸金業者登録抹消
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