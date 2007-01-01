当社はIBMグループの一員として、IBM製品・ソリューションを対象とするリース・ファイナンシング・サービスをご提供し、お客様の最適なIT投資とパートナー企業様のIT製品販売をご支援いたします。
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関連リンク：IBM Global Financing
会社名称
日本アイ・ビー・エム・クレジット合同会社（IBM Japan Credit LLC）
会社設立年月日
2007年（平成19年）3月1日
本社所在地
〒103−8510 東京都中央区日本橋箱崎町19 - 21 （日本IBM 本社内）
電話：03-6667-1111（IBMグループ番号案内）
代表者
代表職務執行者 天ヶ谷英昭
出資者
IBM Global Financing Investments I B.V. (100%出資)
事業内容
IT製品を対象としたユーザー企業様向けリース・ファイナンシング・サービス
1983年1月
日本アイ・ビー・エム株式会社(日本IBM)、オリエント・リース株式会社(OLC: 現オリックス)、モルガン・ギャランティ・インターナショナル・ファイナンス・コーポレーション(MGIFC)の3社出資により、 コンピューター・システム・リース株式会社(CSL)設立 (出資比率： 日本IBM 36% , OLC 35%, MGIFC 29%)
1991年10月
コンピューター・システム・リース株式会社が日本アイ・ビー・エム株式会社の100%出資子会社となる
1992年7月
コンピューター・システム・リース株式会社が日本アイ・ビー・エム株式会社と合併。 リース事業を専門とする日本アイ・ビー・エム株式会社の一事業部門として新たに発足
1995年4月
日本アイ・ビー・エム株式会社 グローバル・ファイナンシング事業（IGF）にて、WCF（支払期日選択制度）取り組み開始
2007年3月
日本アイ・ビー・エム株式会社のWCF(支払期日選択制度）の業務を専門とする日本アイ・ビー・エム・クレジット株式会社(IJCC) 設立 (日本アイ・ビー・エム株式会社100%出資）
2007年7月
貸金業者新規登録 東京都知事（1）第30780号
2008年4月
日本貸金業協会加入
2014年7月
監査役設置会社、会計監査人設置会社に移行
2016年7月
組織変更、新社名日本アイ・ビー・エム・クレジット合同会社
2016年7月
貸金業者登録更新 東京都知事（4）第30780号
2016年9月1日
日本アイ・ビー・エム株式会社のリースおよびファイナンシング事業を会社分割により承継 (IBM Global Financing Investments I B.V. 100%出資)
2019年7月
貸金業者登録更新 東京都知事（5）第30780号
2021年8月
貸金業者登録抹消