日本におけるIBMのカストマー番号No.1として登録

IBMが日本法人を設置する以前の1923年の秋、日本陶器（現、株式会社ノリタケカンパニーリミテド）は、米国からの膨大な受注を処理するため、機械による事務処理の合理化を検討していました。

その折、アメリカで開催されていたビジネス・ショーで目にしたCTR社（1924年にIBMへ社名変更）のホレリス式統計機械（穿孔カード式計算機）の能力に驚嘆し、日本陶器への導入を考えたのが、後に日本IBMの社長、会長を歴任する森村商事の水品浩でした。

IBMのホレリス式統計機械は、1925年5月に日本総代理店契約を締結した森村商事の手によって輸入されることとなり、最初の1セットが同年9月に日本に到着。日本陶器は日本におけるIBMのカストマー番号No.1として登録されました。