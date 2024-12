Quando la tua organizzazione aggiunge nuovi dipendenti, appaltatori o lavoratori da remoto, deve anche fornire loro l'accesso per eseguire le attività assegnate. Non è una situazione statica, in quanto le prove di titolarità possono cambiare nel corso in tempo, dall'assunzione fino all'interruzione del rapporto di lavoro.



La capacità analitica dell'identità in IBM Verify consente una regolazione appropriata, dal provisioning all'annullamento del provisioning, e la gestione delle violazioni. È inoltre possibile individuare i rischi legati al ciclo di vita dell'identità per generare informazioni utili.