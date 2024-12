Che cosa sono gli indicatori di qualità nel settore sanitario?

La creazione di indicatori di qualità nel settore dell'assistenza sanitaria consiste nell'utilizzo di dati per valutare le prestazioni degli ospedali e dei sistemi sanitari sulla base di vari standard di qualità. Tali standard di qualità sono parametri di riferimento che aiutano le organizzazioni sanitarie a misurare, attraverso informazioni oggettive e basate sui fatti, l'utilizzo delle risorse al fine di supportare i processi di miglioramento e gli sforzi collaborativi. Esistono molti tipi di indicatori di qualità che valutano l'assistenza in vari ambiti, dalle strutture ospedaliere a quelle dedicate alla diagnostica per immagini, dai centri ambulatoriali agli interi sistemi ospedalieri.

Gli indicatori di qualità possono essere stabiliti da una specifica istituzione sanitaria oppure possono essere basati su norme o certificazioni sviluppate da agenzie governative, organizzazioni senza scopo di lucro private o anche alcune società a scopo di lucro. Una volta che un'organizzazione sanitaria ha fissato i propri obiettivi di qualità per la cura del paziente e altri processi, sviluppa quindi delle strategie per raggiungere o superare tali obiettivi. Gli indicatori di qualità possono includere la capacità dell'organizzazione di fornire cure efficaci, sicure, tempestive, incentrate sul paziente ed eque.

Sebbene le organizzazioni sanitarie possano fissare degli indicatori di qualità specifici per la loro istituzione, quelli utilizzati per valutare i risultati sono generalmente stabiliti da grandi organizzazioni esterne, come ad esempio il Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), la National Association for Healthcare Quality (NAHQ) o il National Quality Forum (NQF).

Le istituzioni sanitarie possono decidere di superare gli indicatori minimi di qualità obbligatori, non solo a beneficio della qualità sia dell'assistenza che dell'erogazione dei servizi sanitari ai pazienti, ma anche a beneficio della propria attività di marketing e delle proprie capacità contrattuali.