Che cos'è l'intelligenza artificiale in ambito sanitario?

Quando gli esperti in materia aiutano ad addestrare algoritmi di intelligenza artificiale per rilevare e classificare determinati modelli di dati che riflettono il modo in cui il linguaggio viene effettivamente utilizzato nel settore sanitario, NLP (natural language processing, elaborazione del linguaggio naturale) consente all'algoritmo di isolare dati significativi. Ciò consente ai responsabili del processo decisionale di trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate relative all'assistenza o al business.

Contribuenti sanitari

Per i contribuenti sanitari, la funzionalità NLP può assumere la forma di un agente virtuale che utilizza l'AI conversazionale per connettere i membri del piano sanitario con risposte personalizzate su larga scala. Visualizza la risorsa.

Professionisti della salute e dei servizi umani del governo

Per i professionisti della salute e dei servizi umani del governo, un operatore del caso può utilizzare le soluzioni di intelligenza artificiale per estrarre rapidamente le note del caso per concetti e problemi chiave a supporto dell'assistenza di un individuo.

Operazioni cliniche e gestori di dati

Le operazioni cliniche e i gestori dei dati che eseguono studi clinici possono utilizzare la funzionalità dell'AI per accelerare le ricerche e la convalida della codifica medica, il che può aiutare a ridurre il tempo di ciclo per avviare, modificare e gestire gli studi clinici.