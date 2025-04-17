L'X-Force Threat Intelligence Index 2025 evidenzia che gli aggressori rubano e vendono le identità degli utenti su larga scala

L'IBM® X-Force Threat Intelligence Index è il culmine di conoscenze e insight derivati da moltissimi analisti esperti dei team di sicurezza IBM. Ogni anno, analizziamo le minacce e le azioni che caratterizzano il landscape in tutti i principali settori e regioni. La nostra intenzione è fornire insight che permettano a clienti e professionisti della sicurezza di comprendere meglio le minacce che affrontano. Con queste conoscenze, si possono adottare misure di sicurezza efficaci. Tra i numerosi risultati degni di nota delreport di quest'anno, sono emerse tre tendenze e incoraggiamo i nostri lettori a osservare quanto segue:

Gli aggressori continuano ad "accedere" dopo aver abusato delle identità degli utenti con attacchi alle credenziali

Le organizzazioni di infrastrutture critiche sono vittime dello sfruttamento delle vulnerabilità

L'intersezione tra cybersecurity e tecnologia AI è all'orizzonte