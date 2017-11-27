Il "Cracken" in azione: un'avventura di decifrazione delle password

Abbiamo iniziato le nostre avventure di decifrazione delle password su un computer cloud. Avevamo bisogno di qualcosa che non richiedesse mesi di preparazione e che ci consentisse di decifrare le password per i nostri progetti. La nostra prima macchina aveva solo quattro unità di elaborazione grafica (GPU). Funzionava, ma era molto lenta. Poi è arrivato un sistema con otto GPU nel cloud. Era migliore, ma comunque non eccezionale rispetto ad alcuni degli hash rate provenienti dalle normali schede video.

Quando abbiamo iniziato, la nostra abitudine di decifrare le password del cloud costava, al massimo, poche centinaia di dollari al mese. Quando avevamo abbastanza dati per giustificare il nostro setup, abbiamo speso tra 2.500 e 3.000 USD al mese per i nostri cicli di cracking limitati da 200 a 300 ore.

Facciamo un rapido calcolo dei costi: un nuovo sistema completamente accessoriato, in grado di fare ciò di cui avevamo bisogno, costava al dettaglio tra i 22.000 e i 24.000 dollari. Se avessimo continuato a pagare 2.500 USD al mese, il costo finale sarebbe stato di 30.000 USD all'anno, quindi abbiamo gestito i lavori solo circa 200-300 ore al mese per ridurre i costi. Per gestire i lavori 24 ore su 24, avremmo pagato 105.000 dollari all'anno per un sistema. In più, ce ne servivano due, quindi la costruzione del nostro sistema è diventata molto presto una priorità. Ci avrebbe fatto risparmiare dai 500.000 a 1 milione di dollari in un periodo di cinque anni.

L'hardware che abbiamo utilizzato era composto dai componenti elencati di seguito.

Server Lenovo M3650: 2x CPU Intel Xeon E5-2650 v4 — 12 core per processore, due thread per core = 48 thread; 128 GB di memoria ad accesso casuale (RAM) — si consiglia una scheda RAM/GPU da 8 GB; e 1 TB di disco.

