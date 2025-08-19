IBM X-Force Threat Analysis: QuirkyLoader - Un nuovo caricatore di malware che distribuisce infostealer e RAT

Sebbene le informazioni sulla distribuzione geografica delle operazioni di QuirkyLoader siano state limitate negli ultimi mesi, nel luglio 2025 sono state scoperte due campagne distinte che avevano come obiettivo Taiwan e il Messico. La campagna a Taiwan si è rivolta specificamente ai dipendenti di Nusoft Taiwan, una società di ricerca sulla sicurezza delle reti e di Internet, e ha distribuito l'infostealer Snake Keylogger. In Messico, la campagna ha preso di mira in modo casuale le persone, distribuendo sia il Remcos RAT che l'AsyncRAT.