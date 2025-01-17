Essere un buon host CLR: modernizzare il .NET tradecraft offensivo

Il red team moderno è definito dalla sua capacità di compromettere gli endpoint e intraprendere azioni per completare gli obiettivi. Per ottenere il primo obiettivo, molti team implementano il proprio comando e controllo (C2) personalizzato o utilizzano un'opzione open-source. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, viene rilasciato un flusso costante di strumenti post-sfruttamento che utilizza al meglio varie caratteristiche di Windows, Active Directory e applicazioni di terze parti. Il meccanismo di esecuzione di questi strumenti, negli ultimi anni, si è basato molto sull'esecuzione degli assembly .NET in memoria.
Nonostante costituisca una parte così importante del moderno arsenale del red team, le tecniche di esecuzione di assembly .NET su un endpoint compromesso sono rimaste in gran parte stagnanti. In questo post sul blog, discuteremo di come i red team possono portare i loro sistemi di esecuzione .NET in questo decennio.
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Non molto tempo fa, molti red team si affidavano a PowerShell per gli strumenti post-sfruttamento. Cobalt Strike ha fatto un passo per cambiare questa situazione nel 2018 implementando il modulo execute-assembly. Execute-assembly generava un processo sacrificale e inseriva una DLL riflettente che caricava il tempo di esecuzione (CLR) ed eseguiva un assembly .NET fornito dall'operatore.
Ciò ha comportato il trasferimento di molti strumenti post-sfruttamento agli assembly .NET. Dopo un po', i difensori hanno iniziato a creare rilevamenti per il comportamento "fork-and-run" di execute-assembly, ovvero l'inserimento di DLL riflettente. Per aggirare questo problema, Shawn Jones, anch'egli del team IBM Adversary Simulation, sviluppò il Beacon Object File (BOF) InlineExecute-Assembly. Ciò ha permesso agli operatori di abbandonare il comportamento "fork-and-run" di execute-assembly e di rimanere all'interno del processo di impianto. Da allora, molti framework C2 hanno adottato questo comportamento in modo nativo.
Se non conosci già come ospitare il CLR ed eseguire assembly .NET, ti consiglierei di leggere il post sul blog al link sopra.
La tecnica execute-assembly utilizza al meglio una caratteristiche di Windows nota come “Unmanaged CLR Hosting“. Il Common Language Runtime, o CLR, è l’ambiente del tempo di esecuzione per .NET. Gli utenti possono scrivere assembly .NET in una varietà di linguaggi (C#, F#, ecc.) che vengono compilati in un linguaggio intermedio (IL). Il CLR è responsabile del prelievo di un assembly contenente IL e della sua esecuzione.
Tradizionalmente, la tecnica di execute-assembly si è basata sull’uso dell’interfaccia deprecata
. Caricando da un array di byte, evitiamo il problema di dover rilasciare qualsiasi codice nel file system, che potrebbe essere analizzato da soluzioni difensive.
Da allora
è stato sostituito dall’interfaccia
.
Figura 1: pagina MSDN per l'interfaccia ICLRuntimeHost
La documentazione MSDN per l'interfaccia
Nota: anche se non possiamo usare
Il metodo
ci permette di fornire la nostra implementazione dell'interfaccia COM
, che è il modo in cui possiamo dire al CLR di utilizzare varie funzionalità di personalizzazione. Le personalizzazioni CLR sono una caratteristica poco discussa che permette agli sviluppatori di prendere il controllo su alcuni aspetti del CLR. Le personalizzazioni funzionano utilizzando varie interfacce "Manager" che noi sviluppatori possiamo implementare e la nostra implementazione
indicherà al CLR quali manager vorremmo che utilizzasse. Tutto ciò che non implementiamo verrà semplicemente gestito dal CLR come farebbe normalmente. Di seguito è riportato un elenco dei manager supportati.
Figura 2: alcune delle interfacce supportate per le personalizzazioni CLR
Ho usato le caselle rosse per evidenziare i due manager che saranno trattati in questo post sul blog:
Ho scritto il mio proof-of-concept iniziale per le personalizzazioni CLR in C++, ma alla fine ho scelto di reimplementare tutto in C puro, che è quello che vedremo in questo post. Preferisco gli impianti scritti in C per evitare la complessità del C++, quindi volevo che anche questo sistema di esecuzione degli assembly fosse in C. Implementare le interfacce COM in C è un compito arduo, ma spero che le seguenti informazioni possano semplificarlo in futuro. Di seguito è riportato come è necessario definire l'interfaccia
, che ho chiamato "MyHostControl".
Figura 3: File di intestazione che implementa l'interfaccia IHostControl
Per implementare la nostra interfaccia COM, dobbiamo disporre dei seguenti componenti (mostrati sopra in questo ordine):
L'implementazione dei metodi effettivi è un po' più semplice, come mostrato di seguito:
Figura 4: Implementazione dei metodi QueryInterface, AddRef e Release
Come ho detto prima, i metodi
Figura 5: Implementazione del metodo GetHostManager
Qui non abbiamo effettivamente bisogno di implementare il metodo
Ora che abbiamo implementato la nostra interfaccia
, possiamo chiamare
e avviare il CLR. Di seguito c'è un frammento di codice per eseguire le normali attività di hosting CLR (
,
,
), e poi chiamare
usando la nostra interfaccia di controllo host personalizzata. Poi avviamo il CLR.
Figura 6: Chiamata a SetHostControl e avvio del CLR
Ora che sappiamo come implementare le interfacce COM in C, implementare manager specifici è più semplice. L’interfaccia
ci permette di prendere il controllo della gestione della memoria del CLR. Di seguito è riportato un elenco di tutte le funzioni che dobbiamo implementare per
.
Figura 7: Elenco dei metodi per l'interfaccia IHostMemoryManager
Probabilmente avrai notato alcuni metodi che consentono un comportamento interessante, vale a dire i metodi Virtual* (VirtualAlloc, VirtualProtect, VirtualQuery, VirtualFree) che vengono utilizzati per gestire la maggior parte della memoria in Windows. Di seguito è riportata un'implementazione molto semplice di questi metodi.
Figura 8: Implementazione di VirtualAlloc, VirtualFree, VirtualQuery e VirtualProtect
Prendendo il controllo sulle allocazioni di memoria, l'operatore può sbizzarrirsi come vuole. Ad esempio, potresti eseguire le chiamate API di allocazione tramite syscall indirette. Potresti anche monitorare tutte le allocazioni effettuate dal CLR e criptarle quando l'impianto va in sospensione. Tieni presente che la crittografia delle allocazioni CLR non è molto stabile. Oltre ai metodi Virtual*, c'è anche il metodo
Ho accennato in precedenza che il tentativo di crittografare le allocazioni di memoria CLR può essere considerato "piuttosto instabile" o "molto instabile", a seconda di come viene fatto esattamente. Questo perché se si crittografa o si libera una porzione di memoria a cui il CLR tenta di fare riferimento in un secondo momento, il CLR genererà un errore e arresterà il processo. Tuttavia, ho riscontrato un'eccezione: le allocazioni effettuate durante i carichi di assemblaggio iniziali.
Quando carichi un assembly, sia in memoria che da disco, il CLR alloca lo spazio e mappa l'assembly in memoria. Per quanto ne so, non esisteva un modo pubblico e valido per identificare questa regione di memoria e cancellarla, a parte cercare nella memoria del processo pattern di byte o allocazioni della dimensione attesa. Le personalizzazioni CLR forniscono un meccanismo semplice per tenere traccia di queste allocazioni sotto forma del metodo
. Questo metodo è un callback di notificache viene attivato ogni volta che il CLR carica un assembly nel processo, e il callback include l'indirizzo e la dimensione dell'allocazione come argomenti. Dai miei test, questo callback viene attivato solo quando un assembly viene caricato nel processo, il che ci fornisce un buon modo per tenere traccia delle allocazioni di carico degli assembly. Per la massima affidabilità, puoi controllare le dimensioni o analizzare la memoria per assicurarti che sia l'assembly che ti aspetti. Di seguito è riportato un esempio di implementazione di questo metodo. Poiché si tratta solo di un callback di notifica, puoi fare quello che vuoi e poi semplicemente restituire S_OK..
Figura 9: Implementazione del metodo AcquiredVirtualAddressSpace
A differenza delle altre allocazioni effettuate dal CLR, non ho avuto problemi a crittografare o cancellare questa regione di memoria dopo che l’assembly ha terminato l’esecuzione. Potresti incontrare problemi se provi a eseguire di nuovo lo stesso assembly nello stesso App Domain, poiché il CLR potrebbe tentare di usare l’assembly cache, che ora è invalido. La maggior parte delle implementazioni di execute-assembly crea un nuovo App Domain e poi lo distrugge dopo l’esecuzione, quindi assicurati solo di testare con la tua implementazione.
Questa funzionalità di notifica ha anche una piccola applicazione difensiva. In genere, i prodotti difensivi utilizzano Event Tracing for Windows (ETW) per tenere traccia dei carichi degli assiemi nel CLR, ma questo fornisce un altro modo per ricevere una notifica se un assieme è stato caricato nel processo. Poiché l’indirizzo e la dimensione della memoria sono inclusi, sarebbe banale per un prodotto difensivo effettuare una scansione della memoria su quella regione.
Gli altri manager che esamineremo sono
e
.
è responsabile di due cose: fornire al CLR una lista di assembly che dovrebbe gestire il carico (al posto nostro, come host CLR), e restituire un'interfaccia
al CLR.
ha due metodi:
e
.
verrà chiamato ogni volta che al CLR viene chiesto di caricare un assembly che non è nell'elenco degli assembly di cui il CLR è responsabile del caricamento (restituito da
). Il CLR chiama
e passa la stringa di identità per un assembly, e
è responsabile della restituzione dei byte dell'assembly. Probabilmente hai già visto una stringa di identità, simile a: "
".
Una volta che
ha risolto l'assembly, il suo contenuto viene restituito impostando un puntatore che viene fornito come argomento. Ho evidenziato l'argomento pertinente,
, nella schermata qui sotto.
Figura 10: Argomentazioni per il metodo ProvideAssembly dell’interfaccia IHostAssemblyStore
L’assembly viene restituito impostando il puntatore all’indirizzo di un IStream in memoria. Tipicamente il CLR cercava di localizzare l’assembly seguendo l’ordine di ricerca della directory sul disco, simile al caricamento di una DLL in un normale processo Windows. Ma poiché possiamo fornire la nostra implementazione, possiamo accettare una richiesta per un assembly che normalmente verrebbe caricato dal disco e fornire invece un assembly che abbiamo in memoria. I byte assembly devono essere in un IStream, cosa che può essere realizzata utilizzando la funzione SHCreateMemStream che prende un array di byte e restituisce un IStream.
Forse ti starai chiedendo perché questo sia importante se si tratta semplicemente di un altro modo per caricare gli assembly in memoria. E per quanto riguarda l’Anti-Malware Scan Interface (AMSI)?
AMSI è responsabile della scansione di qualsiasi assembly caricato in modo riflessivo alla ricerca di contenuti dannosi. Windows Defender utilizza AMSI, e AMSI consente anche ad altri EDR di collegarsi e scansionare il contenuto degli assembly caricati in memoria. Alcuni tendono a deridere AMSI perché può essere bypassato, ma penso che per qualcosa installato di default in Windows, AMSI sia una caratteristica piuttosto efficace. Come minimo, catturerà molti strumenti .NET dannosi (come Seatbelt) che vengono eseguiti in memoria. C’è una lunga storia di gioco al gatto e topo di bypass AMSI tra i Red Teamer, ma molti bypass AMSI si basano sull’applicazione di patch ai byte per le funzioni chiave (come AMSIScanBuffer) in modo che non vengano eseguiti o restituiscano un valore “buono”. I bypass AMSI tradizionali sono disordinati perché lasciano byte Copy-on-Write nel file .text della memoria di AMSI.dll, che sono un indizio decisivo per qualsiasi difensore che osservi un processo sospetto. Bypass AMSI più sofisticati, come i hook hardware breakpoint, hanno anche altri IOC associati, come l’ispezione del contesto del thread per cercare l’uso dei registri di debug.
Implementando la nostra versione del metodo
, possiamo aggirare completamente l’AMSI. Tradizionalmente, il metodo
è utilizzato per caricare gli assembly da un array di byte e
è strumentato da AMSI. Ma sapevi che ci sono altre funzioni Load_* usate raramente?
Figura 11: La famiglia di metodi Load
Ora la parte importante: poiché stiamo chiamando
Di seguito è riportato un esempio di esecuzione di Seatbelt tramite una chiamata a
Figura 12: Esecuzione di Seatbelt e bypass dell'AMSI
Figura 13: Elenco di un modulo di processo senza AMSI.dll caricato
Secondo un articolo di CLR Inside Out pubblicato nell’edizione di agosto 2006 della rivista MSDN, Microsoft stessa ha utilizzato una tecnica simile per far caricare assembly .NET dal database di SQL Server 2005 anziché dal disco. La capacità di memorizzare ed eseguire assembly .NET da un database SQL è una tecnica di movimento laterale preferita e può essere facilmente fatta utilizzando SQLRecon, un altro strumento X-Force Red scritto da Sanjiv Kawa.
Sto pubblicando una prova di concetto per questa tecnica che puoi trovare su GitHub qui. Questa prova di concetto mostra come implementare le interfacce COM
,
,
,
e
. Chiama
e avvia il CLR usando l'interfaccia
.
L'implementazione del gestore di memoria chiama semplicemente le corrette API di Windows (es: VirtualAlloc) ma include un esempio di tracciamento di tutte le allocazioni di memoria effettuate dal CLR. Include anche un esempio di pulizia degli artefatti load di assembly forniti dal callback
discusso in precedenza.
Esiste anche un proof-of-concept completo per il bypass AMSI. C'è un avvertimento da tenere presente con questo bypass se si tenta di implementarlo nei propri strumenti: l'identità dell'assembly che si tenta di caricare utilizzando il metodo
deve corrispondere all'identità dell'assembly che alla fine si restituisce al CLR. Ad esempio, se chiami
con un argomento "Seatbelt, Version=0.0.0.0, PublicKeyToken=null, Culture=neutral", allora l'assembly che stai cercando di eseguire deve avere questa identità. Non è possibile tentare di caricare mscorlib ma restituire Seatbelt, poiché il CLR lo verificherà e genererà un errore. Presta attenzione ai nomi degli assembly che stai tentando di caricare, ma se stai ancora cercando di caricare in modo riflessivo un assembly chiamato Seatbelt in qualsiasi anno in cui stai leggendo questo articolo, ti suggerisco di chiudere questo post sul blog e di intraprendere un'attività più appagante.
Nel proof-of-concept, uso il metodo
dell'interfaccia
per ottenere la stringa identità dell'assembly che verrà eseguita. Potresti anche spostare questo dall'impianto e ottenere l'identità assembly sul client o sul teamserver, e poi passare la stringa identità come argomento al tuo impianto.
Sebbene si tratti di un bypass AMSI innovativo, in definitiva è solo questo: un bypass AMSI. I prodotti difensivi devono utilizzare strategie di difesa in profondità e non affidarsi semplicemente all'AMSI per rilevare assemblaggi dannosi. Tutti gli assembly caricati utilizzando questa tecnica genereranno anche gli stessi eventi Event Tracing for Windows (ETW) di qualsiasi altro assembly in memoria. Gli assembly dannosi possono essere rilevati tramite la scansione della memoria, come abbiamo visto fare da diverse piattaforme rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) più avanzate. Molti strumenti di post-sfruttamento hanno anche i loro IOC unici.
Come accennato in precedenza, esistono anche alcune applicazioni difensive di questa ricerca. Il callback
fornisce un altro metodo per ricevere una notifica quando gli assembly vengono caricati nel processo. Se un defender dovesse implementare l'interfaccia
, verrebbe inserito nella catena di caricamento dell'assembly e avrebbe la possibilità di bloccare completamente i carichi di assembly o di modificare i byte di un assembly prima che venga caricato nel processo. Mi azzardo a dire che ritengo altamente probabile che ci saranno sviluppi futuri in questo settore.
Vorrei soffermarmi sulla cronologia di questa ricerca e sul motivo per cui la pubblichiamo ora. Ho condotto tutta questa ricerca a giugno 2023 e da allora l'abbiamo mantenuta interna, anche se è stata inviata a diverse conferenze CFP. Quando ho condotto questa ricerca, ho setacciato i motori di ricerca alla ricerca di qualcosa di simile, inizialmente cercando materiale di riferimento e in seguito cercando di confermare se ero stato il primo a identificare questo comportamento. Da allora, ho effettuato ricerche periodiche per vedere se qualcuno avesse pubblicato lavori simili. All'inizio di gennaio 2025, ho trovato questo articolo: Utilizzare l'hosting CLR per eludere l'AMSI, di Marcos González Hermida nella rivista "NTT Data".
Questo articolo rivelava lo stesso bypass e, secondo la rivista, è stato inizialmente pubblicato nel giugno del 2024 (il supplemento al link sopra è del luglio 2024). È un articolo scritto in modo eccellente e ti consiglio di leggerlo. L'unica nota che farei è che l'autore conclude che gli assembly devono essere firmati per essere eseguiti e, nel loro proof-of-concept, usa il metodo
per ottenere manualmente il metodo principale dell'assembly che caricano (precisamente Rubeus). Non ho avuto problemi a caricare assembly non firmati utilizzando questa tecnica e puoi utilizzare lo stesso metodo
per ottenere il punto di ingresso dell'assembly caricato utilizzato in molte implementazioni di execute-assembly, senza dover conoscere namespace/class names.
Con la pubblicazione dell'articolo di Marcos e della proof-of-concept, questo bypass AMSI poteva ora essere considerato pubblico, quindi abbiamo deciso che era il momento di pubblicare la nostra ricerca insieme a una prova di concetto di ciò che abbiamo scoperto.
In questo post, abbiamo analizzato come usare le personalizzazioni CLR per migliorare la tua OPSEC mentre si eseguono gli strumenti .NET in memoria. Inoltre, abbiamo dimostrato un bypass AMSI completo utilizzando queste caratteristiche CLR meno note. L'uso degli strumenti .NET rimarrà efficace per gli operatori offensivi e gli attori delle minacce. Per questo motivo è critico che i difensori comprendano come funziona il CLR e costruiscono strategie di difesa in profondità per rilevare gli strumenti post-sfruttamento.
Grazie a Brett e Valentina per aver revisionato questa ricerca!
Dealing with Failure: Failure Escalation Policy in CLR Hosts: questo è l'unico vero esempio che ho trovato di tradecraft offensivo che utilizzano personalizzazioni CLR quando ho iniziato a fare questa ricerca.
Hosted Pumpkin: un repository GitHub contenente una proof-of-concept per implementare diverse personalizzazioni CLR.
Shellcode: caricamento degli assembly .NET dalla memoria. Donut è stato di grande aiuto nel gestire tutte le strutture dati e definizioni rilevanti in C.
Customizing the Microsoft .NET Framework Common Language Runtime di Steven Pratschner - questo è il testo definitivo sulle personalizzazioni del CLR. Una lettura obbligata se siete interessati a questo argomento.