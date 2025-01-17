Essere un buon host CLR: modernizzare il .NET tradecraft offensivo

Gli altri manager che esamineremo sono IHostAssemblyManager e IHostAssemblyStore . IHostAssemblyManager è responsabile di due cose: fornire al CLR una lista di assembly che dovrebbe gestire il carico (al posto nostro, come host CLR), e restituire un'interfaccia IHostAssemblyStore al CLR. IHostAssemblyStore ha due metodi: ProvideAssembly e ProvideModule .

ProvideAssembly verrà chiamato ogni volta che al CLR viene chiesto di caricare un assembly che non è nell'elenco degli assembly di cui il CLR è responsabile del caricamento (restituito da IHostAssemblyManager ). Il CLR chiama ProvideAssembly e passa la stringa di identità per un assembly, e ProvideAssembly è responsabile della restituzione dei byte dell'assembly. Probabilmente hai già visto una stringa di identità, simile a: " Seatbelt, Version=0.0.0.0, PublicKeyToken=null, Culture=neutral ".