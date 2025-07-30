Report Cost of a Data Breach 2025: partecipare alla corsa all'AI senza trascurare la sicurezza

Il panorama è cambiato radicalmente con la rapida adozione dell'intelligenza artificiale. Nella frenetica corsa per sfruttare il potenziale dell'AI, le organizzazioni spesso si trovano a sfidare il tempo, desiderose di implementare l'AI senza prima valutare le loro misure fondamentali di cybersecurity. Questo crea un parallelo pericoloso: mentre le aziende si affrettano ad adottare l'AI per ottenere vantaggi competitivi, i criminali informatici stanno incorporando altrettanto rapidamente queste tecnologie nei loro arsenali di attacco.

Ma non ci sono solo cattive notizie. Per la prima volta in cinque anni, i costi globali della violazione dei dati sono diminuiti. Il nuovo Report Cost of a Data Breach del 2025 di IBM ha rilevato che i costi globali medi sono scesi a 4,44 milioni di dollari dai 4,88 milioni di dollari dell'anno precedente (un calo del 9%). Il catalizzatore? Contenimento più rapido delle violazioni grazie alle difese basate su AI. Secondo il report, le organizzazioni sono riuscite a identificare e contenere una violazione in un tempo medio di 241 giorni, il minimo registrato negli ultimi nove anni.

Tuttavia, questo progresso porta con sé una precisazione: proprio la velocità di implementazione dell'IA e dell'automazione, che aiuta le organizzazioni a difendersi meglio, sta anche creando nuovi rischi. Questo fenomeno dell'adozione dell'AI che supera la supervisione può portare a un significativo debito di sicurezza, che rappresenta un rischio per le aziende determinate a mantenere un vantaggio competitivo. Questo debito, le conseguenze cumulative di pratiche di cybersecurity ritardate o inadeguate, può portare nel tempo a gravi vulnerabilità. Con l'AI, le organizzazioni stanno già iniziando a mostrare i segnali di allarme.