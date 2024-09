Le aziende all’avanguardia stanno superando la concorrenza in termini di redditività, innovazione e crescita dei ricavi utilizzando assistenti di AI generativa per trasformare il modo in cui viene svolto il lavoro. In questa sessione, scoprirai come le aziende stanno implementando gli assistenti AI per fornire ai loro team le competenze necessarie per fornire prestazioni di livello superiore, trasformando pile di dati in insight personalizzati e azioni tempestive e automatizzate, utilizzando il Natural Language Understanding e le tecniche di machine learning per automatizzare i processi aziendali. È possibile rispondere più rapidamente alle domande e gli sviluppatori possono essere più produttivi. Ascolta i clienti e i partner IBM e scopri come hanno creato assistenti AI in grado di trasformare le loro operazioni, come hanno creato nuovi modi di lavorare e utilizzato l'AI generativa per ottenere un nuovo vantaggio competitivo su larga scala per le loro attività.

Relatori:

o Kareem Yusuf Ph.D, Senior Vice President, Product Management and Growth, IBM Software, IBM

o Kelly Chambliss, Senior Vice President, IBM Consulting, Americas, IBM

o Gary Kotovets, Chief Data and Analytics Officer, Dun & Bradstreet

o Kumar Gudavalli, Tech Strategy Leader and Chief Architect, Elevance Health