L'AI generativa sta passando dalla fase sperimentale all'ambiente di produzione. In questa sessione scoprirai come creare valore per la tua azienda con l'AI responsabile utilizzando watsonx, una piattaforma di dati e AI creata per l'AI generativa e il machine learning. Con watsonx, puoi addestrare i foundation model con dati verificati e applicare la governance e dei guardrail. Questo ti consente di utilizzare l'AI in modo responsabile nei processi aziendali, semplificando i workflow principali e gestendo la conformità a fronte di una miriade di normative emergenti. Scopri come IBM consente ad aziende di ogni tipo di moltiplicare l'impatto dell'AI responsabile e di cogliere nuove opportunità di crescita. ​

Relatori:

o Dinesh Nirmal, Senior Vice President, Products, IBM Software, IBM

o Ritika Gunnar, General Manager, Product Management, Data and AI, IBM

o Elías Zamora Sillero, Chief Data Officer, Sevilla FC

o Toomas Römer, VP of Engineering, Bolt

o Howie Liu, Cofounder/CEO, Airtable

o Mrinal Manohar, Co-Founder, Chief Executive Officer, Casper Labs