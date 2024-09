Con la proliferazione dell'AI generativa, il volume dei dati continua a espandersi in modo esponenziale, con una crescita dei dati aggregati memorizzati di oltre il 250% nei prossimi 5 anni. Le organizzazioni devono utilizzare al meglio questi dati per addestrare, testare e perfezionare l'AI, ma nel farlo devono dare priorità alla governance e alla sicurezza.

L'abbinamento della piattaforma aziendale di dati e AI IBM watsonx con Red Hat OpenShift e le soluzioni infrastrutturali IBM aiuta le organizzazioni a governare e proteggere sia i dati che i modelli AI senza compromettere le prestazioni. Scopri in che modo i leader del settore utilizzano la tecnologia e l'esperienza di IBM per gestire dati affidabili in ambienti ibridi (nel cloud, on-premise, sull'edge) e per alimentare in modo semplice e sicuro le loro ambizioni per l'AI.

Relatori:

o Ric Lewis, Senior Vice President, Infrastructure, IBM

o Mohamad Ali, Senior Vice President and Chief Operating Officer, IBM Consulting, IBM

o Tyler Derr, Chief Technology Officer, Broadridge Financial Solutions Ltd.

o Thomas Baumann, Data Evangelist, Swiss Mobiliar

o Byron Schmidt, Head of Cloud | RISE Strategic Customer Program, SAP SE

o Brian Shield, Senior Vice President, Chief Technology Officer, Boston Red Sox | Fenway Sports Management