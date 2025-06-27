AI Academy

Guarda l'episodio
Mettere l'AI al servizio dell'integrazione

Le aziende moderne si chiedono costantemente come automatizzare e semplificare al meglio i processi aziendali. Tuttavia, a causa di tutti i pezzi interconnessi coinvolti, questa impresa è lunga e complessa. Con l'avvento della gen AI e delle nuove tecnologie che ne derivano, le aziende stanno però assistendo a un'accelerazione del loro percorso di integrazione.

L'AI sta promuovendo cambiamenti importanti nell'integrazione e, in questo episodio di AI Academy, Madhu Kochar discute come questa integrazione assistita dalla gen AI sia parte integrante dei continui miglioramenti in termini di produttività e resilienza.
Copertina dell'episodio di AI Academy con Madhu Kochar che sorride
Guarda (05:31)
Cosa imparerai
  • Come l'AI può aiutarti a ottenere valore dall'integrazione
  • Perché la governance e le barriere di sicurezza sono importanti per l'integrazione
  • La crescente importanza degli agenti AI
Solo perché l'integrazione è uno spazio che viene sconvolto dalle nuove tecnologie, la necessità di integrazione non scompare. Non puoi avere l'AI senza integrazione e viceversa; è un ciclo che si rinforza da solo.
Madhu Kochar Vice President, Software Products IBM

Guida agli episodi

Leggi la NUOVA guida all'acquisto iPaaS  

Questa guida aiuta i leader IT e gli integration architect a valutare e selezionare la soluzione iPaaS giusta in un mondo AI-first. Descrive i criteri fondamentali, le funzionalità basate su AI, le insidie da evitare e un processo passo dopo passo per costruire strategie di integrazione resilienti e pronte per il futuro.

 

 Scarica la guida
Paesaggio urbano futuristico astratto in 3D con caratteristiche di edifici geometrici nei toni del blu, bianco e giallo

Risorse correlate

Composizione astratta con elementi curvi blu e viola su uno sfondo a griglia bianca
Azienda agentica per la crescita​

Questa risorsa introduce il concetto di azienda agentica, dove gli agenti AI sono integrati nei workflow per automatizzare le attività, collaborare con gli esseri umani e promuovere la crescita.

Analista senior esperto di finanza in giacca e cravatta che lavora utilizzando un laptop in ufficio
Nuove innovazioni in IBM webMethods Hybrid Integration

Le aziende sono sotto pressione per accelerare l'innovazione e, allo stesso tempo, dimostrare ritorni tangibili sugli investimenti nell'AI. Tuttavia, molte organizzazioni faticano a integrare sistemi, API e flussi di dati diversi alla velocità richiesta dal business.
Vikram Murali in piedi mentre sorride
Metti l'AI al tuo servizio per l'observability

Fornendo insight più dettagliati sul motivo per cui un sistema si comporta in un determinato modo, l'observability aiuta nell'analisi delle cause principali e consente di prevenire in modo proattivo i problemi futuri.
Ricevi gli aggiornamenti di AI Academy

Ci auguriamo che tu stia apprezzando l'esperienza con l'AI Academy. Per ricevere le notizie sugli ultimi aggiornamenti dell'AI Academy, iscriviti alla newsletter Think.

 Iscriviti alla newsletter Think
Fai il passo successivo nel tuo percorso verso l'AI
IBM Carbon Library Pictograms
Soluzioni AI Scopri watsonx
IBM Carbon Library Pictograms
Soluzioni di Hybrid Cloud Scopri i prodotti
IBM Carbon Library Pictograms
Briefing sulla strategia AI Registrati per una sessione