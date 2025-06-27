Le aziende moderne si chiedono costantemente come automatizzare e semplificare al meglio i processi aziendali. Tuttavia, a causa di tutti i pezzi interconnessi coinvolti, questa impresa è lunga e complessa. Con l'avvento della gen AI e delle nuove tecnologie che ne derivano, le aziende stanno però assistendo a un'accelerazione del loro percorso di integrazione.



L'AI sta promuovendo cambiamenti importanti nell'integrazione e, in questo episodio di AI Academy, Madhu Kochar discute come questa integrazione assistita dalla gen AI sia parte integrante dei continui miglioramenti in termini di produttività e resilienza.