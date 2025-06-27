Le aziende moderne si chiedono costantemente come automatizzare e semplificare al meglio i processi aziendali. Tuttavia, a causa di tutti i pezzi interconnessi coinvolti, questa impresa è lunga e complessa. Con l'avvento della gen AI e delle nuove tecnologie che ne derivano, le aziende stanno però assistendo a un'accelerazione del loro percorso di integrazione.
L'AI sta promuovendo cambiamenti importanti nell'integrazione e, in questo episodio di AI Academy, Madhu Kochar discute come questa integrazione assistita dalla gen AI sia parte integrante dei continui miglioramenti in termini di produttività e resilienza.
Questa guida aiuta i leader IT e gli integration architect a valutare e selezionare la soluzione iPaaS giusta in un mondo AI-first. Descrive i criteri fondamentali, le funzionalità basate su AI, le insidie da evitare e un processo passo dopo passo per costruire strategie di integrazione resilienti e pronte per il futuro.
Questa risorsa introduce il concetto di azienda agentica, dove gli agenti AI sono integrati nei workflow per automatizzare le attività, collaborare con gli esseri umani e promuovere la crescita.
Le aziende sono sotto pressione per accelerare l'innovazione e, allo stesso tempo, dimostrare ritorni tangibili sugli investimenti nell'AI. Tuttavia, molte organizzazioni faticano a integrare sistemi, API e flussi di dati diversi alla velocità richiesta dal business.
