Le supply chain sono fondamentali per la nostra vita. Senza queste enormi reti globali, nessun settore sarebbe in grado di fornire ai propri clienti i servizi e i beni da cui dipendono. Ma il funzionamento interno di queste supply chain, approvvigionamento, pianificazione, produzione, spedizione, ecc., è in gran parte invisibile al consumatore medio.

Che cosa succede quando una supply chain viene compromessa, o addirittura interrotta? In questo episodio di AI Academy, Rob Cushman spiega come le organizzazioni possono utilizzare la potenza dell'AI per dare slancio all'innovazione e rafforzare le reti di produzione in vista delle sfide future.