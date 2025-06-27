Il destino delle aziende dipende dall'affidabilità dei loro prodotti. Ecco perché l'observability è così fondamentale per il successo aziendale, in quanto consente ai leader di comprendere e conoscere lo stato interno dei propri sistemi e applicazioni. In questo episodio di AI Academy, Vikram Murali spiega perché l'observability è così importante nell'era dell'AI e fornisce consigli attuabili su come stabilire una strategia di observability robusta in grado di migliorare la resilienza IT.
Scopri i vari modi attraverso cui l'observability può aumentare la produttività del tuo team ITOps e come scegliere le soluzioni giuste per garantire una gestione proattiva, e persino predittiva, dell'IT e dell'observability delle applicazioni.
Smetti di trattare l'AI generativa come un esperimento scientifico e inizia a usarla come generatore di valore. Scopri come potenziare le tue operazioni IT mettendo all'opera l'AI.
Oggi, il successo aziendale viene misurato in base al tempo di attività e al livello di soddisfazione dei clienti. Ciò significa che, per molte organizzazioni, l'IT è il vero business.
