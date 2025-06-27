Il destino delle aziende dipende dall'affidabilità dei loro prodotti. Ecco perché l'observability è così fondamentale per il successo aziendale, in quanto consente ai leader di comprendere e conoscere lo stato interno dei propri sistemi e applicazioni. In questo episodio di AI Academy, Vikram Murali spiega perché l'observability è così importante nell'era dell'AI e fornisce consigli attuabili su come stabilire una strategia di observability robusta in grado di migliorare la resilienza IT.