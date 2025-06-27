AI Academy

Metti l'AI al tuo servizio per l'observability

Il destino delle aziende dipende dall'affidabilità dei loro prodotti. Ecco perché l'observability è così fondamentale per il successo aziendale, in quanto consente ai leader di comprendere e conoscere lo stato interno dei propri sistemi e applicazioni. In questo episodio di AI Academy, Vikram Murali spiega perché l'observability è così importante nell'era dell'AI e fornisce consigli attuabili su come stabilire una strategia di observability robusta in grado di migliorare la resilienza IT.
Cosa imparerai
  • Come l'observability si differenza dal monitoraggio
  • Perché l'observability è necessaria per scalare l'AI
  • In che modo una strategia di observability consente la resilienza aziendale
L'observability è un problema di sempre. Disporre di un'infrastruttura di observability adeguata è l'unico modo attraverso cui i team delle operazioni possono garantire che il patrimonio AI venga sviluppato per la scalabilità.
Vikram Murali Vice President, Product Development IBM Automation 

Soluzioni IBM Observability

Scopri i vari modi attraverso cui l'observability può aumentare la produttività del tuo team ITOps e come scegliere le soluzioni giuste per garantire una gestione proattiva, e persino predittiva, dell'IT e dell'observability delle applicazioni.

