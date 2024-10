L'AI generativa può trasformare il tuo business. Tuttavia, troppe persone trattano l'AI generativa come un esperimento scientifico invece che come un generatore di valore che aiuta a garantire che l'IT funzioni nei posti giusti, nella giusta quantità e al momento giusto.



Quindi, come si fa a ottimizzare l'IT con l'AI generativa e ottenere il massimo valore dai propri investimenti tecnologici? In questo episodio di AI Academy, scopri come potenziare l'IT e il tuo business in modi più intelligenti e rapidi.