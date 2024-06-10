Il mantenimento e la gestione dell'infrastruttura on-premise per i workload AI possono essere impegnativi e costosi. Sfruttando le offerte XaaS basate sul cloud e on-premise, le organizzazioni possono scaricare l'onere della gestione dell'infrastruttura sui fornitori di servizi. Le soluzioni XaaS basate sul cloud offrono scalabilità, flessibilità e accesso a un'ampia gamma di strumenti e servizi AI , mentre le offerte XaaS on-premise consentono un maggiore controllo sulla governance dei dati, della conformità e della sicurezza.