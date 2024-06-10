Con le organizzazioni impegnate a sfruttare la potenza dell'AI controllando i costi, emerge l'importanza strategica dell'utilizzo di modelli anything as a service (XaaS) come approccio strategico. In questo blog, esploreremo come le aziende possano utilizzare sia XaaS on-premise che cloud per controllare i budget nell'era del AI, favorendo la sostenibilità finanziaria senza compromettere il progresso tecnologico.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
XaaS comprende un'ampia gamma di modelli di servizio basati su cloud e on-premise che offrono soluzioni Scalabili e cost-effective alle aziende. Dal software as a service (SaaS) all'infrastructure as a service (IaaS), dalla platform as a service (PaaS) e oltre, XaaS consente alle organizzazioni di accedere a tecnologia all'avanguardia e funzionalità senza la necessità di investimenti iniziali in hardware o software.
Uno dei principali vantaggi dei modelli XaaS è la loro flessibilità e scalabilità intrinseca, sia che vengano implementati on-premise che nel cloud. Le offerte XaaS basate sul cloud offrono alle organizzazioni l'agilità di scalare le risorse verso l'alto o verso il basso in base alla domanda, consentendo un utilizzo ottimale delle risorse e l'efficienza dei costi. Allo stesso modo, le soluzioni XaaS on-premise offrono la flessibilità necessaria per scalare le risorse all'interno dell'infrastruttura dell'organizzazione, fornendo un maggiore controllo sui dati e sulla sicurezza.
Il controllo dei budget nell'era dell'intelligenza artificiale richiede una profonda comprensione dei fattori di costo e dei modelli di spesa. I modelli XaaS offrono alle organizzazioni maggiore prevedibilità e trasparenza nella gestione dei costi, fornendo metriche di fatturazione dettagliate e analisi dell'utilizzo. Con insight granulari sul consumo di risorse, le aziende possono identificare le opportunità di ottimizzazione e allocare i budget in modo più efficace.
Il mantenimento e la gestione dell'infrastruttura on-premise per i workload AI possono essere impegnativi e costosi. Sfruttando le offerte XaaS basate sul cloud e on-premise, le organizzazioni possono scaricare l'onere della gestione dell'infrastruttura sui fornitori di servizi. Le soluzioni XaaS basate sul cloud offrono scalabilità, flessibilità e accesso a un'ampia gamma di strumenti e servizi AI , mentre le offerte XaaS on-premise consentono un maggiore controllo sulla governance dei dati, della conformità e della sicurezza.
L'implementazione di iniziative di IA richiede spesso competenze ed esperienze specializzate in aree come data science,machine learning e sviluppo dell'IA. I modelli XaaS forniscono alle organizzazioni l'accesso a un vasto ecosistema di professionisti qualificati e fornitori di servizi in grado di assistere nella progettazione, nello sviluppo e nell'implementazione di soluzioni AI. Questo accesso a competenze specializzate consente alle aziende di accelerare il time-to-market e ottenere risultati migliori controllando al contempo i costi.
Nell'era dell'intelligenza artificiale, la sperimentazione e l'innovazione rapide sono essenziali per stare al passo con la concorrenza. I modelli XaaS facilitano la sperimentazione fornendo alle aziende l'accesso a un'ampia gamma di strumenti, piattaforme e servizi di AI su richiesta. Ciò consente alle organizzazioni di iterare rapidamente, testare ipotesi e perfezionare soluzioni di intelligenza artificiale senza dover effettuare ingenti investimenti iniziali. Abbracciare una cultura della sperimentazione aiuta le aziende a promuovere l'innovazione riducendo al minimo il rischio finanziario.
Mentre le organizzazioni affrontano le complessità dell'adozione dell'AI e si sforzano di controllare i budget, l'utilizzo di modelli XaaS on-premise e cloud emerge come un imperativo strategico. Adottando la flessibilità, la scalabilità, la prevedibilità dei costi e l'accesso alle competenze fornite dalle offerte XaaS, le aziende possono ottimizzare i costi, promuovere l'innovazione e ottenere una crescita sostenibile. Che sia distribuito on-premise o nel cloud, XaaS funge da catalizzatore per il successo, consentendo alle organizzazioni di sbloccare tutto il potenziale dell'intelligenza artificiale, mantenendo al contempo la resilienza finanziaria in un panorama aziendale in continua evoluzione.
Gestisci al meglio il tuo budget per l'AI con IBM Storage as a Service e IBM Power Virtual Server. Che sia on-premise nel tuo data center o nell'IBM® Cloud, puoi effettuare il provisioning, definire il budget e ottenere la stessa esperienza del cliente da queste offerte IBM.
Scopri IBM API Connect con una prova gratuita o entra in contatto con i nostri esperti per discutere delle tue esigenze. Se vuoi ottimizzare la gestione delle API o desideri maggiori informazioni, siamo qui per supportare la tua trasformazione digitale.
Scopri il vero potenziale dei tuoi processi di integrazione con soluzioni basate sull'AI. Per iniziare, fissa un incontro con i nostri esperti o esplora la documentazione del prodotto.
Potenzia il tuo business con le soluzioni di messaggistica sicure e ad alte prestazioni di IBM MQ. Inizia la prova gratuita o entra in contatto con i nostri esperti per scoprire come IBM MQ può trasformare le tue operazioni.
Accedi a trasferimenti di file più rapidi e sicuri, di qualsiasi dimensione e a qualsiasi distanza. Prova subito IBM Aspera e semplifica i tuoi workflow di dati con un'efficienza ad alta velocità.
Trasforma il tuo business collegando facilmente app e dati. Inizia subito la prova gratuita e scopri come IBM App Connect può semplificare il percorso di integrazione.
L'automazione basata su AI aumenta l'agilità attraverso API, app, eventi, file e B2B/EDI.
Sblocca il potenziale aziendale con le soluzioni di integrazione di IBM, che collegano applicazioni e sistemi per accedere rapidamente e in modo sicuro ai dati d'importanza critica.
Sblocca nuove funzionalità e promuovi l'agilità aziendale con i servizi di consulenza cloud di IBM. Scopri come creare insieme soluzioni, accelerare la trasformazione digitale e ottimizzare le prestazioni attraverso strategie di hybrid cloud e collaborazioni con gli esperti.