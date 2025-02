Il 18 settembre 2023, la TNFD ha pubblicato la versione finale del suo framework per le comunicazioni volontarie relative alla natura (le "Raccomandazioni TNFD"). Le Raccomandazioni TNFD sono progettate per aiutare le organizzazioni a segnalare e agire in merito a problemi crescenti legati alla natura e, in ultima analisi, a spostare flussi finanziari verso risultati positivi per la natura.

Il framework funziona in combinazione con gli schemi di rendicontazione ESG esistenti e con il crescente numero di requisiti normativi internazionali. Ciò include le informative sulla sostenibilità recentemente pubblicate dall' International Sustainability Standards Board (ISSB) e le informative sul clima sviluppate dalla Taskforce on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).

Le Raccomandazioni TNFD sono progettate per essere utilizzate in tutti i settori, regioni, giurisdizioni e organizzazioni di ogni dimensione. Finora 320 organizzazioni di oltre 46 Paesi si sono impegnate a fornire informazioni sulla natura in linea con le Raccomandazioni TNFD.1

Le Raccomandazioni TNFD identificano quattro questioni legate alla natura che devono essere gestite e potenzialmente divulgate agli stakeholder attraverso la rendicontazione.

Dipendenze: rappresentano le dipendenze di un'organizzazione dalla natura. Impatti: rappresentano gli impatti di un'organizzazione sulla natura. Rischi: rappresentano i rischi di un'organizzazione derivanti dalle dipendenze e dagli impatti. Opportunità: rappresentano le opportunità per un'organizzazione di avere un impatto positivo sulla natura.

La gerarchia delle informazioni delle Raccomandazioni TNFD può essere suddivisa dall'alto verso il basso in: pilastri fondamentali, requisiti generali, raccomandazioni e linee guida.