Le infrastrutture di trasporto, un termine generico che comprende le reti di installazioni fisse che garantiscono il trasporto sicuro di persone e merci, sono una parte critica delle economie moderne e fiorenti. Alcuni esempi di sistemi di trasporto includono strade, sistemi di trasporto pubblico, aeroporti, stazioni ferroviarie, stazioni degli autobus, terminal dei traghetti, oleodotti e magazzini. Le persone e le aziende si affidano alle reti di trasporto ogni giorno, ma cosa succede quando gli asset critici si rompono inaspettatamente, o peggio, quando inquinano il nostro ambiente tanto da minacciare le nostre risorse naturali?
Negli ultimi anni, le interruzioni dovute alla pandemia da COVID-19 e le condizioni causate dai cambiamenti climatici hanno ostacolato lo sviluppo economico e stimolato investimenti nelle infrastrutture di trasporto senza precedenti. Ecco alcune delle iniziative di crescita economica lanciate per costruire e ricostruire asset vitali negli Stati Uniti, in Europa e in Asia:
Ma non sarà sufficiente semplicemente riparare e ricostruire le infrastrutture esistenti utilizzando gli stessi metodi e tecnologie con cui sono state costruite. Se questi progetti di trasporto devono essere veramente trasformativi in modo da aiutare il mondo a riprendersi dalla prossima pandemia e a ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili, dovranno essere costruiti in modo più sostenibile.
L'impronta di carbonio del settore dei trasporti e il conseguente contributo al cambiamento climatico sono innegabili. Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia (link esterno a ibm.com), il settore dei trasporti rappresenta il 21% (quasi un quarto) delle emissioni di gas serra in tutto il mondo. L'International Institute of Sustainable Development (IISD) (link esterno a ibm.com) attribuisce il 64% del consumo globale di petrolio e il 27% di tutto il consumo energetico ai servizi di trasporto, oltre al 23% delle emissioni totali mondiali di CO2.
La mitigazione del cambiamento climatico richiederà investimenti significativi in infrastrutture di trasporto sostenibili, non solo in Europa, negli Stati Uniti e in Cina, ma anche nei paesi in via di sviluppo, dove le attrezzature obsolete devono essere sostituite o portate agli standard moderni per raggiungere gli obiettivi stabiliti dagli accordi sul clima di Parigi del 2015. Tuttavia, le infrastrutture di trasporto sostenibili non servono solo a migliorare il nostro ambiente, ma anche a fare buoni affari. Ecco alcuni dei vantaggi aziendali più comuni che le infrastrutture di trasporto sostenibili offrono alle imprese che effettuano l'investimento.
Poiché gli impatti del cambiamento climatico si fanno sentire in sempre più luoghi in tutto il mondo, le organizzazioni devono far fronte a normative ambientali di stato di salute e sicurezza (EHS) più severe. Integrando il monitoraggio EHS nei loro programmi di manutenzione degli asset, possono auto-controllarsi, monitorare le proprie emissioni e garantire che rimangano conformi.
Le aziende moderne impegnate in infrastrutture di trasporto sostenibili utilizzano soluzioni come il monitoraggio delle prestazioni degli asset (APM) e la gestione degli asset (EAM), per garantire che le risorse funzionino in modo efficiente. EAM e APM, dotati di funzionalità come il monitoraggio remoto, aiutano le organizzazioni a misurare costantemente il carburante utilizzato dalle loro risorse e a garantire che funzionino a livelli ottimali in modo da ridurre al minimo il loro impatto ambientale.
Passando da programmi di manutenzione reattiva o run-to-failure obsoleti e inefficienti a programmi di affidabilità e manutenzione degli asset completamente integrati come la manutenzione preventiva o predittiva, le organizzazioni possono monitorare, gestire e mantenere i propri asset in modo più efficace in modo da facilitare la sostenibilità lungo l'intero ciclo di vita dell'asset.
L'infrastruttura di trasporto sostenibile distribuisce programmi di manutenzione preventiva o predittiva moderni che consentono una gestione più intelligente delle risorse, individuando e trattando i problemi prima che si traducano in costosi tempi di inattività degli asset. Entrambe le strategie aiutano le aziende a pianificare meglio la manutenzione ed evitare costose interruzioni che possono avere un impatto sull'intera azienda.
Sfruttando nuove tecnologie e best practice, le organizzazioni stanno trovando modi per costruire un'infrastruttura di trasporto più forte e resiliente. Ecco cinque best practice che le stanno aiutando ad avere successo.
Quando si pianifica un'iniziativa di trasporto sostenibile, è importante dare priorità a ciò di cui la tua organizzazione ha bisogno e a ciò che è possibile ottenere con le risorse di cui dispone. Ad esempio, mentre il passaggio di un'intera flotta di veicoli per le consegne dai combustibili fossili all'elettrico potrebbe essere un buon obiettivo a lungo termine, potrebbe richiedere un investimento maggiore di quello che puoi permetterti in questo momento. Convertire una percentuale della tua flotta all'alimentazione elettrica è un primo passo più realistico. In questo modo, l'organizzazione ha la possibilità di risolvere eventuali problemi che si presentano prima di convertire l'intera flotta.
Oggi, nel settore dei trasporti, le organizzazioni si affidano sempre di più agli approcci EAM e APM per raggiungere i loro obiettivi di infrastruttura di trasporto sostenibile. Le soluzioni EAM e APM aiutano a migliorare i processi di gestione del lavoro, i programmi di manutenzione, la pianificazione e la programmazione, la supply chain e le condizioni EHS.
Come la gestione degli asset, anche la manutenzione degli asset è un aspetto critico da affrontare quando si tratta di integrare la sostenibilità nelle iniziative relative alle infrastrutture di trasporto. La manutenzione preventiva è un approccio che prescrive attività di manutenzione regolari per prevenire guasti imprevisti all'attrezzatura che possono causare guasti costosi e insostenibili. La manutenzione predittiva fa un ulteriore passo avanti in queste attività, utilizzando i dati storici e sui guasti sull'asset per prevedere quando potrebbe avere un problema. Entrambi gli approcci aiutano a creare un'infrastruttura più sostenibile rispetto al loro predecessore (la manutenzione run-to-failure) perché anticipano e aiutano a risolvere in modo proattivo i problemi di manutenzione prima che causino guasti all'attrezzatura.
Collegando tutto, dalle valvole ai veicoli, mediante sensori e sistemi tramite l'Internet of Things (IoT), le organizzazioni possono incorporare analytics avanzata e AI nelle loro Strategie EAM e APM. Gli strumenti su asset complessi come serbatoi di carburante, tachimetri e motori raccolgono dati e li analizzano utilizzando l'AI. Ciò aiuta a garantire che le risorse funzionino in modo ottimale e con un impatto ambientale minimo.
Un gemello digitale è una rappresentazione virtuale di un asset che consente agli stakeholder di eseguire test utilizzando simulazioni che mostrano come l'asset in questione se la caverà in una serie di condizioni o nell'ambiente in cui opererà. Gli ingegneri che lavorano su progetti di infrastrutture di trasporto utilizzano spesso gemelli digitali per valutare come reagiranno una varietà di risorse come edifici, ponti, turbine a reazione, automobili e aerei se sottoposte a determinate condizioni, come tempeste, inondazioni o alte temperature.
L'infrastruttura di trasporto supporta un'ampia varietà di settori ed esigenze. È difficile immaginare il mondo in cui viviamo senza di essa, dai terminal passeggeri di autobus e treni dove i pendolari si ritrovano ogni mattina agli aeroporti, ai terminal merci e alle reti di navigazione che alimentano il commercio globale. L'infrastruttura di trasporto sostenibile aiuta le strutture e le reti a funzionare a livello ottimale in modo che tutti e tutto arrivino dove devono andare con un impatto minimo sull'ambiente.
Ecco due esempi di infrastrutture di trasporto sostenibili in due settori.
Gli aeroporti sono un affollato alveare di attività, con milioni di persone che dipendono da loro ogni giorno per un trasporto veloce e sicuro. I sistemi di manutenzione aeroportuale garantiscono il corretto funzionamento di risorse critiche come attrezzature di sicurezza, passerelle, ascensori, aria condizionata, acqua e fognature. Tuttavia, molti aeroporti sono stati costruiti decenni fa e i loro team di manutenzione si affidano ancora a tecnologie e workflow obsoleti e inefficienti per mantenerli in funzione. Per rendere gli aeroporti più moderni, resilienti e sostenibili, gli stakeholder stanno aggiungendo nuove tecnologie e funzionalità.
Gli strumenti di AI e IoT consentono ai responsabili della manutenzione di monitorare l'integrità e le prestazioni dei loro asset in tempo reale. Inoltre, garantiscono la conformità a rigorosi requisiti di sicurezza che proteggono i viaggiatori e migliorano i processi di manutenzione inefficienti. Sostituendo l'e-mail e altre forme di comunicazione legacy con app facili e veloci, i lavoratori possono comunicare meglio tra loro sul campo, dare priorità agli ordini di lavoro e gestire le risorse in un ambiente complesso ed esigente.
Secondo il Massachusetts Institute of Technology (link esterno a ibm.com), il trasporto e lo storage delle merci sono responsabili del 20% delle emissioni globali di gas serra. Per ridurre questo numero, gli stakeholder stanno cercando modi per integrare maggiore sostenibilità nelle infrastrutture del settore.
In primo luogo, devono ottimizzare l'efficienza del carburante e i programmi di manutenzione per i veicoli utilizzati nel trasporto delle merci. Ogni asset di proprietà di una società di trasporto ha un ciclo di vita specifico che include l'installazione, la manutenzione e la sostituzione. Queste attività contribuiscono all'impronta di carbonio dell'asset, quindi più possono essere ridotte, minore sarà l'impronta di carbonio complessiva dell'asset. Ad esempio, se un camion per le consegne o una nave che trasporta merci si guasta a metà del viaggio, i tecnici inviati a ripararlo utilizzeranno il carburante per andare e tornare, aumentando l'impronta di carbonio della nave.
Implementando strategie EAM e APM per allungare i cicli di vita degli asset ed eseguire la manutenzione preventiva e predittiva, i trasportatori di merci stanno rendendo la loro attività più sostenibile e efficiente dal punto di vista dei consumi, assicurando che siano conformi alle normative EHS dei paesi in cui operano
Le organizzazioni che desiderano migliorare le proprie pratiche di gestione delle infrastrutture di trasporto hanno molte soluzioni tra cui scegliere. Nell'identificare quella giusta per le loro esigenze, è bene dare priorità alle piattaforme che combinano una solida serie di offerte tecnologiche con best practice storiche.
IBM® Maximo Application Suite è una soluzione integrata per la gestione degli asset e dell'affidabilità che aiuta specificamente le organizzazioni a monitorare, gestire e mantenere gli asset dell'infrastruttura di trasporto, inclusa l'ottimizzazione della produttività e l'implementazione delle funzionalità di manutenzione preventiva e di manutenzione predittiva.
Ottimizza la produttività degli asset di trasporto e i workflow con una suite completa di software di gestione degli asset per operazioni, manutenzione, monitoraggio, qualità e affidabilità.