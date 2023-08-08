Sfruttando nuove tecnologie e best practice, le organizzazioni stanno trovando modi per costruire un'infrastruttura di trasporto più forte e resiliente. Ecco cinque best practice che le stanno aiutando ad avere successo.

Dai priorità a ciò che è meglio per la tua organizzazione

Quando si pianifica un'iniziativa di trasporto sostenibile, è importante dare priorità a ciò di cui la tua organizzazione ha bisogno e a ciò che è possibile ottenere con le risorse di cui dispone. Ad esempio, mentre il passaggio di un'intera flotta di veicoli per le consegne dai combustibili fossili all'elettrico potrebbe essere un buon obiettivo a lungo termine, potrebbe richiedere un investimento maggiore di quello che puoi permetterti in questo momento. Convertire una percentuale della tua flotta all'alimentazione elettrica è un primo passo più realistico. In questo modo, l'organizzazione ha la possibilità di risolvere eventuali problemi che si presentano prima di convertire l'intera flotta.

Gestisci il tuo asset con soluzioni moderne e sostenibili

Oggi, nel settore dei trasporti, le organizzazioni si affidano sempre di più agli approcci EAM e APM per raggiungere i loro obiettivi di infrastruttura di trasporto sostenibile. Le soluzioni EAM e APM aiutano a migliorare i processi di gestione del lavoro, i programmi di manutenzione, la pianificazione e la programmazione, la supply chain e le condizioni EHS.

Aggiornare i programmi di manutenzione a un approccio preventivo o predittivo

Come la gestione degli asset, anche la manutenzione degli asset è un aspetto critico da affrontare quando si tratta di integrare la sostenibilità nelle iniziative relative alle infrastrutture di trasporto. La manutenzione preventiva è un approccio che prescrive attività di manutenzione regolari per prevenire guasti imprevisti all'attrezzatura che possono causare guasti costosi e insostenibili. La manutenzione predittiva fa un ulteriore passo avanti in queste attività, utilizzando i dati storici e sui guasti sull'asset per prevedere quando potrebbe avere un problema. Entrambi gli approcci aiutano a creare un'infrastruttura più sostenibile rispetto al loro predecessore (la manutenzione run-to-failure) perché anticipano e aiutano a risolvere in modo proattivo i problemi di manutenzione prima che causino guasti all'attrezzatura.

Migliora il monitoraggio delle risorse con funzionalità di Internet of Things (IoT) e intelligenza artificiale (AI)

Collegando tutto, dalle valvole ai veicoli, mediante sensori e sistemi tramite l'Internet of Things (IoT), le organizzazioni possono incorporare analytics avanzata e AI nelle loro Strategie EAM e APM. Gli strumenti su asset complessi come serbatoi di carburante, tachimetri e motori raccolgono dati e li analizzano utilizzando l'AI. Ciò aiuta a garantire che le risorse funzionino in modo ottimale e con un impatto ambientale minimo.

Utilizzare le tecnologie dei gemelli digitali per aiutare con la pianificazione

Un gemello digitale è una rappresentazione virtuale di un asset che consente agli stakeholder di eseguire test utilizzando simulazioni che mostrano come l'asset in questione se la caverà in una serie di condizioni o nell'ambiente in cui opererà. Gli ingegneri che lavorano su progetti di infrastrutture di trasporto utilizzano spesso gemelli digitali per valutare come reagiranno una varietà di risorse come edifici, ponti, turbine a reazione, automobili e aerei se sottoposte a determinate condizioni, come tempeste, inondazioni o alte temperature.