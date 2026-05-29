Cos'è la gestione delle parti di ricambio?

La gestione delle parti di ricambio è il processo dettagliato di gestione dell'inventario delle parti di ricambio di un'organizzazione. Si tratta di un processo sistematico che prevede la pianificazione, l'acquisto, la conservazione, il monitoraggio e la distribuzione dei componenti, aiutando a garantire che le parti giuste siano disponibili al momento giusto.
L'obiettivo del processo relativo alle parti è ottimizzare le iniziative di manutenzione, riparazione e operazioni (MRO) riducendo al minimo i tempi di inattività e i tempi di consegna inutili, automatizzando le pratiche di monitoraggio e aumentando l'efficienza complessiva. Il processo è diverso dalla gestione degli asset, che è un sistema esclusivo per l'attrezzatura e le forniture di cui l'azienda ha bisogno per operare.
Si prevede che il mercato della gestione delle parti di ricambio crescerà in modo significativo entro il 2030. Secondo MarketsandMarkets, società di consulenza globale specializzata in ricerche di mercato, si prevede che il mercato raggiungerà 1,82 milioni di dollari entro il 2030, rispetto a 1,02 milioni di dollari nel 2025.. Si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) superiore al 12%.
La gestione delle parti di ricambio non riguarda solo la gestione dell'inventario o il mantenimento delle scorte. È un processo gestionale essenziale che aiuta le aziende a mantenere l'affidabilità del sistema e a diventare più efficienti dal punto di vista dei costi. Le nuove soluzioni utilizzano l'intelligenza artificiale (AI) per effettuare previsioni sull'utilizzo, portando a decisioni di procurement più informate e in tempo reale e a una strategia di ottimizzazione delle parti di ricambio MRO più efficace.
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Consideriamo un caso in cui il reparto operativo ha un guasto e ha bisogno di una parte di ricambio che non è facilmente disponibile e che resterà in arretrato per settimane. Il risultato sono tempi di inattività delle attrezzature, costosi esaurimenti delle scorte e problemi di qualità.
I tempi di inattività costosi sono uno dei motivi principali per cui una gestione efficace delle parti di ricambio è essenziale. Infatti, più di 6 produttori su 10 hanno subito tempi di inattività non pianificati nell'ultimo anno.
Questo è il motivo per cui comprendere la criticità delle parti di ricambio in tutta la supply chain di MRO e l'implementazione di processi di manutenzione preventiva è fondamentale. Separatamente, ma altrettanto importante, la gestione delle parti di ricambio può influenzare la soddisfazione del cliente, la conformità normativa e la continuità operativa.
La gestione delle parti di ricambio svolge anche un ruolo cruciale nelle operazioni organizzative. È un processo che richiede un team di manutenzione disposto a collaborare e operare tra i dipartimenti. Implementando solide pratiche di gestione del team e dei pezzi di ricambio, le organizzazioni possono raggiungere una maggiore efficienza operativa e conseguire obiettivi aziendali più ampi.
La gestione delle parti di ricambio prevede diversi elementi fondamentali da considerare prima dell'implementazione.
Un'azienda deve determinare la quantità di parti di ricambio da conservare mantenendo livelli di inventario strategici. La decisione richiede ai team di manutenzione di valutare i rischi degli articoli esauriti rispetto ai costi di mantenimento.
Un'azienda dovrà impostare livelli minimi e massimi di scorte e punti di riordino automatico che innescano il procurement. Implementare un sistema di gestione della manutenzione computerizzato (CMMS) o un software di gestione degli asset aziendali (EAM) per gestire le operazioni di manutenzione e ottenere visibilità sui livelli di inventario.
Una solida relazione con i fornitori e i venditori sarà fondamentale per l'azienda. Negozia termini che aiutino a ridurre i tempi di consegna, evitare l'eccesso di scorte e fornire opzioni di approvvigionamento di backup che tengano conto del prezzo.
Un buon rapporto di lavoro sarà importante quando sorgono problemi nella supply chain e le linee di comunicazione aperte sono l'unico modo per mantenere il sistema in movimento.
Un'analisi dei dati storici sull'utilizzo è un passaggio fondamentale nella previsione delle parti di ricambio e nell'anticipazione delle esigenze. Esaminando dati storici e metriche, i responsabili dell'inventario possono prevedere gli acquisti e considerare i tempi di consegna dei fornitori per allinearsi alle reali esigenze di manutenzione.
Utilizzare strumenti basati sull'AI per automatizzare la raccolta dati tramite l'integrazione dei fogli di calcolo e facilitare la manutenzione preventiva e predittiva.
L'organizzazione delle parti di ricambio critici dipenderà dal settore. Nel settore automobilistico, in particolare, la categorizzazione delle parti in componenti critici e meno critici è essenziale per gestire la produzione e il rischio operativo di guasti.
Un settore con parti più grandi o più critiche potrebbe richiedere una priorità di stoccaggio più elevata per evitare gravi interruzioni o carenze.
Una convenzione di denominazione standardizzata e i numeri delle parti aiuteranno i team di inventario a cercare, individuare e tenere traccia delle parti.
Un approccio comune è l'analisi ABC, che categorizza le parti in base al valore di consumo. Ad esempio, A rappresenta un valore alto, B un valore medio e C un valore basso. Un altro approccio consiste nel classificare le parti come critiche o non critiche, operazione effettuata attraverso un audit sulla "criticità delle parti di ricambio".
Le parti di ricambio sono classificate in molti modi a seconda del settore. Alcuni dei tipi più comuni sono:
La gestione delle parti di ricambio è un processo che richiede un approccio strutturato dal procurement alla gestione dell'inventario fino alla distribuzione. Il processo prevede il monitoraggio di una parte di ricambio per tutto il suo ciclo di vita.
La gestione delle parti di ricambio non è priva di sfide. Alcune delle principali sfide possono essere superate con un approccio più strategico e una pianificazione preventiva della manutenzione.
Una sfida significativa nella gestione delle parti di ricambio è la scarsa qualità dei dati, che porta a un inventario impreciso. I problemi più comuni includono nomi incoerenti, voci duplicate e voci con dettagli mancanti.
La soluzione: i team devono mantenere una distinta dei materiali (BOM) accurata che tenga traccia di tutti i materiali e i componenti necessari per un prodotto. Una distinta dei materiali deve essere aggiornata in tempo reale per tenere traccia dei costi. Serve come blueprint per i team di manutenzione, aiutando a garantire input accurati e un controllo efficiente dell'inventario.
Avere a disposizione il numero "giusto" di parti di ricambio è una sfida comune per molte organizzazioni. Lo spazio di storage è prezioso e l'eccesso di scorte non può influire sullo spazio fisico ma anche vincolare il capitale. Anche i frequenti esaurimenti delle scorte sono da evitare, perché portano a tempi di inattività e spese eccessive per gli acquisti di emergenza.
La soluzione: un'organizzazione deve passare dal fare affidamento sul fornitore che gestisce l'inventario a un approccio incentrato sull'affidabilità. Integra la gestione delle parti di ricambio nella più ampia strategia di affidabilità e stabilisci regole di stock e no-stock definite.
Questo problema è simile al problema dei dati imprecisi e deriva da un monitoraggio e una categorizzazione incoerenti delle parti di ricambio. L'assenza di un processo standardizzato o di una convenzione di denominazione per le parti di ricambio porta a confusione sulla loro disponibilità e ubicazione.
La soluzione: è necessario stabilire un sistema di categorizzazione semplice in base ai fattori più importanti dell'organizzazione. Alcuni metodi comuni si basano sulla criticità dei componenti, sull'utilizzo e sulla variabilità della domanda.
L'implementazione di un sistema di gestione delle parti di ricambio richiede un notevole impegno e collaborazione tra i dipartimenti. Ci sono alcune pratiche importanti da tenere a mente quando si integra un nuovo processo di gestione dei componenti:
Il chiaro percorso da seguire per la gestione delle parti di ricambio è la manutenzione predittiva basata sull'AI. L'approccio tradizionale di analisi dell'inventario e manutenzione delle parti di ricambio è unidimensionale e non tiene conto della stagionalità, delle campagne di produzione e delle interruzioni della supply chain. I modelli AI possono ora analizzare i modelli di consumo e la variabilità dei tempi di consegna, consentendo una manutenzione predittiva più intelligente e insight più attuabili.
Separatamente, la gestione dell'inventario AI e la produzione on-demand sono modelli emergenti, che stanno guadagnando popolarità tra le organizzazioni. Le aziende si affidano a strumenti digitali come la stampa 3D e la lavorazione a controllo numerico computerizzato (CNC) per produrre beni solo dopo aver effettuato un ordine. Questo approccio può ridurre al minimo i costi di inventario e consentire la realizzazione di prodotti unici e personalizzati.
Un momento cruciale per il settore delle parti di ricambio è stata la pandemia di COVID-19, che ha messo in luce la fragilità delle supply chain globali. Anche oggi, molti anni dopo, le organizzazioni stanno ripensando il modo in cui affrontano l'approvvigionamento delle parti di ricambio. La strategia per la gestione delle parti di ricambio non è più solo un problema di inventario interno, poiché deve considerare molteplici fattori esterni. Questo cambiamento sta spostando la gestione delle parti di ricambio da un processo di magazzino a una considerazione aziendale più ampia in tutta l'organizzazione.
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