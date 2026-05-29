Cos'è la gestione delle parti di ricambio?

Consideriamo un caso in cui il reparto operativo ha un guasto e ha bisogno di una parte di ricambio che non è facilmente disponibile e che resterà in arretrato per settimane. Il risultato sono tempi di inattività delle attrezzature, costosi esaurimenti delle scorte e problemi di qualità.

I tempi di inattività costosi sono uno dei motivi principali per cui una gestione efficace delle parti di ricambio è essenziale. Infatti, più di 6 produttori su 10 hanno subito tempi di inattività non pianificati nell'ultimo anno.

Questo è il motivo per cui comprendere la criticità delle parti di ricambio in tutta la supply chain di MRO e l'implementazione di processi di manutenzione preventiva è fondamentale. Separatamente, ma altrettanto importante, la gestione delle parti di ricambio può influenzare la soddisfazione del cliente, la conformità normativa e la continuità operativa.

La gestione delle parti di ricambio svolge anche un ruolo cruciale nelle operazioni organizzative. È un processo che richiede un team di manutenzione disposto a collaborare e operare tra i dipartimenti. Implementando solide pratiche di gestione del team e dei pezzi di ricambio, le organizzazioni possono raggiungere una maggiore efficienza operativa e conseguire obiettivi aziendali più ampi.