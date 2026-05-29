Operaio ispeziona la carrozzeria di un'auto in una fabbrica di automobili
Gestione degli asset

Cos'è la gestione delle parti di ricambio?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Pubblicato il 29 maggio 2026

Definizione di gestione delle parti di ricambio

La gestione delle parti di ricambio è il processo dettagliato di gestione dell'inventario delle parti di ricambio di un'organizzazione. Si tratta di un processo sistematico che prevede la pianificazione, l'acquisto, la conservazione, il monitoraggio e la distribuzione dei componenti, aiutando a garantire che le parti giuste siano disponibili al momento giusto.

L'obiettivo del processo relativo alle parti è ottimizzare le iniziative di manutenzione, riparazione e operazioni (MRO) riducendo al minimo i tempi di inattività e i tempi di consegna inutili, automatizzando le pratiche di monitoraggio e aumentando l'efficienza complessiva. Il processo è diverso dalla gestione degli asset, che è un sistema esclusivo per l'attrezzatura e le forniture di cui l'azienda ha bisogno per operare.

Si prevede che il mercato della gestione delle parti di ricambio crescerà in modo significativo entro il 2030. Secondo MarketsandMarkets, società di consulenza globale specializzata in ricerche di mercato, si prevede che il mercato raggiungerà 1,82 milioni di dollari entro il 2030, rispetto a 1,02 milioni di dollari nel 2025.. Si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) superiore al 12%.

La gestione delle parti di ricambio non riguarda solo la gestione dell'inventario o il mantenimento delle scorte. È un processo gestionale essenziale che aiuta le aziende a mantenere l'affidabilità del sistema e a diventare più efficienti dal punto di vista dei costi. Le nuove soluzioni utilizzano l'intelligenza artificiale (AI) per effettuare previsioni sull'utilizzo, portando a decisioni di procurement più informate e in tempo reale e a una strategia di ottimizzazione delle parti di ricambio MRO più efficace.

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Perché la gestione delle parti di ricambio è importante?

Consideriamo un caso in cui il reparto operativo ha un guasto e ha bisogno di una parte di ricambio che non è facilmente disponibile e che resterà in arretrato per settimane. Il risultato sono tempi di inattività delle attrezzature, costosi esaurimenti delle scorte e problemi di qualità.

I tempi di inattività costosi sono uno dei motivi principali per cui una gestione efficace delle parti di ricambio è essenziale. Infatti, più di 6 produttori su 10 hanno subito tempi di inattività non pianificati nell'ultimo anno.

Questo è il motivo per cui comprendere la criticità delle parti di ricambio in tutta la supply chain di MRO e l'implementazione di processi di manutenzione preventiva è fondamentale. Separatamente, ma altrettanto importante, la gestione delle parti di ricambio può influenzare la soddisfazione del cliente, la conformità normativa e la continuità operativa.

La gestione delle parti di ricambio svolge anche un ruolo cruciale nelle operazioni organizzative. È un processo che richiede un team di manutenzione disposto a collaborare e operare tra i dipartimenti. Implementando solide pratiche di gestione del team e dei pezzi di ricambio, le organizzazioni possono raggiungere una maggiore efficienza operativa e conseguire obiettivi aziendali più ampi.

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Componenti chiave della gestione delle parti di ricambio

La gestione delle parti di ricambio prevede diversi elementi fondamentali da considerare prima dell'implementazione.

Controllo dell'inventario

Un'azienda deve determinare la quantità di parti di ricambio da conservare mantenendo livelli di inventario strategici. La decisione richiede ai team di manutenzione di valutare i rischi degli articoli esauriti rispetto ai costi di mantenimento.

Un'azienda dovrà impostare livelli minimi e massimi di scorte e punti di riordino automatico che innescano il procurement. Implementare un sistema di gestione della manutenzione computerizzato (CMMS) o un software di gestione degli asset aziendali (EAM) per gestire le operazioni di manutenzione e ottenere visibilità sui livelli di inventario.

Procurement e gestione dei fornitori

Una solida relazione con i fornitori e i venditori sarà fondamentale per l'azienda. Negozia termini che aiutino a ridurre i tempi di consegna, evitare l'eccesso di scorte e fornire opzioni di approvvigionamento di backup che tengano conto del prezzo.

Un buon rapporto di lavoro sarà importante quando sorgono problemi nella supply chain e le linee di comunicazione aperte sono l'unico modo per mantenere il sistema in movimento.

Previsione della domanda

Un'analisi dei dati storici sull'utilizzo è un passaggio fondamentale nella previsione delle parti di ricambio e nell'anticipazione delle esigenze. Esaminando dati storici e metriche, i responsabili dell'inventario possono prevedere gli acquisti e considerare i tempi di consegna dei fornitori per allinearsi alle reali esigenze di manutenzione.

Utilizzare strumenti basati sull'AI per automatizzare la raccolta dati tramite l'integrazione dei fogli di calcolo e facilitare la manutenzione preventiva e predittiva.

Analisi della criticità

L'organizzazione delle parti di ricambio critici dipenderà dal settore. Nel settore automobilistico, in particolare, la categorizzazione delle parti in componenti critici e meno critici è essenziale per gestire la produzione e il rischio operativo di guasti.

Un settore con parti più grandi o più critiche potrebbe richiedere una priorità di stoccaggio più elevata per evitare gravi interruzioni o carenze.

Classificazione dei componenti

Una convenzione di denominazione standardizzata e i numeri delle parti aiuteranno i team di inventario a cercare, individuare e tenere traccia delle parti.

Un approccio comune è l'analisi ABC, che categorizza le parti in base al valore di consumo. Ad esempio, A rappresenta un valore alto, B un valore medio e C un valore basso. Un altro approccio consiste nel classificare le parti come critiche o non critiche, operazione effettuata attraverso un audit sulla "criticità delle parti di ricambio".

Tipi di parti di ricambio

Le parti di ricambio sono classificate in molti modi a seconda del settore. Alcuni dei tipi più comuni sono:

  • Parti di ricambio critiche: questi componenti sono considerati essenziali per le operazioni e, se diventano inaccessibili, interromperanno i workflow. Deve essere conservato in magazzino in loco per garantire una disponibilità immediata. Nel settore automobilistico, le parti di ricambio fondamentali includono blocchi motore, trasmissioni e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).
  • Parti di ricambio non critiche: parti non essenziali per i processi e le funzioni operative. Non vengono conservate in grandi quantità e vengono ordinate in base alle esigenze. Rimanendo nell'esempio automobilistico, le parti non critiche sarebbero componenti come le manopole della radio, i portabicchieri, gli schermi delle auto e i motorini degli alzacristalli elettrici.
  • Parti di ricambio strategiche: queste parti di ricambio vengono conservate per gestire il rischio nel tempo (nonostante il basso utilizzo). Sono spesso indicate come parti di ricambio assicurative. Possono sostenere la longevità, prevenire l'eccesso di scorte e ridurre al minimo l'obsolescenza delle scorte. Esempi di parti di ricambio strategiche in una concessionaria di auto sono i pacchi batteria dei veicoli elettrici (EV) o i pannelli della carrozzeria legacy, come i parafanghi o le finiture specializzate per modelli di veicoli specifici.
  • Parti consumabili: si tratta di componenti che vengono sostituiti regolarmente e di articoli ad alta frequenza di utilizzo. I componenti di consumo non sono progettati per essere riparati e spesso richiedono la sostituzione. Alcuni esempi di parti consumabili nel settore automobilistico sono candele, filtri dell'aria, pastiglie dei freni e pneumatici.

Il processo passo passo di gestione delle parti di ricambio

La gestione delle parti di ricambio è un processo che richiede un approccio strutturato dal procurement alla gestione dell'inventario fino alla distribuzione. Il processo prevede il monitoraggio di una parte di ricambio per tutto il suo ciclo di vita.

  1. Identificare e cataloga tutte le parti: identifica tutte le parti necessarie per la manutenzione e le operazioni. Classifica ogni componente per criticità e frequenza di utilizzo utilizzando l'analisi ABC, i codici a barre o la categorizzazione tra critico e non critico.
  2. Impostare i livelli di inventario e i punti di riordino: scegli un sistema di gestione dell'inventario delle parti di ricambio, come un CMMS, un EAM o un sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), per automatizzare il tracciamento dei pezzi. I moderni strumenti di pianificazione della manutenzione possono fornire analisi in tempo reale dei livelli di scorte e dello storico di utilizzo, semplificando gli ordini di lavoro.
  3. Definire i processi di procurement e gestione dei fornitori: stabilisci procedure operative standard (SOP) per tutto ciò che riguarda la gestione dei componenti. Standardizza le procedure dall'inizio (ricezione dei pezzi) fino alla fine del ciclo di vita (processo di reso). Questo approccio può garantire coerenza e ridurre gli errori.
  4. Implementare un sistema di tracciamento e audit: programma audit regolari per verificare l'accuratezza dell'inventario e individua discrepanze o scorte in eccesso. Implementa strumenti di monitoraggio dell'inventario per automatizzare il tracciamento dei componenti e le tracce di audit. Crea un programma di manutenzione per aiutare a garantire che gli aggiornamenti vengano completati e iterati secondo necessità.
  5. Addestrare il personale e incoraggiare la collaborazione: promuovi i rapporti interfunzionali e addestra i membri del team sul processo di gestione delle parti di ricambio. Mantieni l'inventario delle parti di ricambio tramite un sistema di gestione dell'inventario richiede la cooperazione tra manutenzione, procurement e operazioni.

Sfide comuni nella gestione delle parti di ricambio

La gestione delle parti di ricambio non è priva di sfide. Alcune delle principali sfide possono essere superate con un approccio più strategico e una pianificazione preventiva della manutenzione.

Dati inaccurati che influenzano l'accuratezza dell'inventario

Una sfida significativa nella gestione delle parti di ricambio è la scarsa qualità dei dati, che porta a un inventario impreciso. I problemi più comuni includono nomi incoerenti, voci duplicate e voci con dettagli mancanti.

La soluzione: i team devono mantenere una distinta dei materiali (BOM) accurata che tenga traccia di tutti i materiali e i componenti necessari per un prodotto. Una distinta dei materiali deve essere aggiornata in tempo reale per tenere traccia dei costi. Serve come blueprint per i team di manutenzione, aiutando a garantire input accurati e un controllo efficiente dell'inventario.

Inventario sbilanciato che porta a un eccesso di scorte

Avere a disposizione il numero "giusto" di parti di ricambio è una sfida comune per molte organizzazioni. Lo spazio di storage è prezioso e l'eccesso di scorte non può influire sullo spazio fisico ma anche vincolare il capitale. Anche i frequenti esaurimenti delle scorte sono da evitare, perché portano a tempi di inattività e spese eccessive per gli acquisti di emergenza.

La soluzione: un'organizzazione deve passare dal fare affidamento sul fornitore che gestisce l'inventario a un approccio incentrato sull'affidabilità. Integra la gestione delle parti di ricambio nella più ampia strategia di affidabilità e stabilisci regole di stock e no-stock definite.

Mancanza di una categorizzazione standardizzata delle parti

Questo problema è simile al problema dei dati imprecisi e deriva da un monitoraggio e una categorizzazione incoerenti delle parti di ricambio. L'assenza di un processo standardizzato o di una convenzione di denominazione per le parti di ricambio porta a confusione sulla loro disponibilità e ubicazione.

La soluzione: è necessario stabilire un sistema di categorizzazione semplice in base ai fattori più importanti dell'organizzazione. Alcuni metodi comuni si basano sulla criticità dei componenti, sull'utilizzo e sulla variabilità della domanda.

Best practice per la gestione delle parti di ricambio

L'implementazione di un sistema di gestione delle parti di ricambio richiede un notevole impegno e collaborazione tra i dipartimenti. Ci sono alcune pratiche importanti da tenere a mente quando si integra un nuovo processo di gestione dei componenti:

  • Organizza e dai priorità alle parti critiche: un processo di gestione delle parti di ricambio deve iniziare con l'organizzazione fisica di tali parti e la loro etichettatura appropriata. Questo passaggio è fondamentale per tutte le altre funzioni di gestione delle parti di ricambio. Inizia nel magazzino e organizza scaffali, contenitori per etichette e gruppi di parti per la massima comodità. Sviluppa una lista di inventario dei pezzi di ricambio come un dispositivo autonomo o utilizza un software di gestione dell'inventario per velocizzare il processo con codici a barre o QR code.
  • Usare la previsione della domanda: il software moderno di inventario MRO utilizza l'AI per prevedere e prevedere l'utilizzo. Una previsione accurata della domanda è essenziale per garantire che l'azienda disponga di parti di ricambio sufficienti per soddisfare le esigenze dei clienti ed evitare costosi rallentamenti o, peggio, una reputazione danneggiata.
  • Effettuare audit regolari: un'organizzazione dovrebbe programmare conteggi fisici di routine e audit ciclici per garantire che i livelli di inventario siano accurati e che il processo proceda come dovrebbe. Inoltre, esamina i dati storici per identificare le parti di ricambio obsolete o degradate. Definisci procedure chiare e comprensibili per il riordino e lo smaltimento delle parti di ricambio, tenendo conto delle scorte di sicurezza e dei tempi di consegna.
  • Addestrare i dipendenti sul sistema di inventario delle parti di ricambio: un sistema di gestione dell'inventario delle parti di ricambio dovrebbe essere abbastanza semplice da permettere a tutti i dipendenti di comprenderlo e mantenerlo. È importante condurre un onboarding approfondito per ogni dipendente che utilizza il sistema. Rendi pubbliche le procedure operative standard (SOP) e offri ai dipendenti opportunità di formazione aggiuntiva rispetto al semplice onboarding, come workshop o seminari di riqualificazione, a seconda delle necessità.

Il futuro della gestione delle parti di ricambio

Il chiaro percorso da seguire per la gestione delle parti di ricambio è la manutenzione predittiva basata sull'AI. L'approccio tradizionale di analisi dell'inventario e manutenzione delle parti di ricambio è unidimensionale e non tiene conto della stagionalità, delle campagne di produzione e delle interruzioni della supply chain. I modelli AI possono ora analizzare i modelli di consumo e la variabilità dei tempi di consegna, consentendo una manutenzione predittiva più intelligente e insight più attuabili.

Separatamente, la gestione dell'inventario AI e la produzione on-demand sono modelli emergenti, che stanno guadagnando popolarità tra le organizzazioni. Le aziende si affidano a strumenti digitali come la stampa 3D e la lavorazione a controllo numerico computerizzato (CNC) per produrre beni solo dopo aver effettuato un ordine. Questo approccio può ridurre al minimo i costi di inventario e consentire la realizzazione di prodotti unici e personalizzati.

Un momento cruciale per il settore delle parti di ricambio è stata la pandemia di COVID-19, che ha messo in luce la fragilità delle supply chain globali. Anche oggi, molti anni dopo, le organizzazioni stanno ripensando il modo in cui affrontano l'approvvigionamento delle parti di ricambio. La strategia per la gestione delle parti di ricambio non è più solo un problema di inventario interno, poiché deve considerare molteplici fattori esterni. Questo cambiamento sta spostando la gestione delle parti di ricambio da un processo di magazzino a una considerazione aziendale più ampia in tutta l'organizzazione.

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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