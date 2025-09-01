Cos'è il monitoraggio del server?

Esistono tre tipi principali di monitoraggio del server, ciascuno progettato per diversi ambienti di infrastruttura:

Monitoraggio del server dedicato: il monitoraggio del server fisico (o server dedicato) tiene traccia delle caratteristiche hardware, inclusi gli errori di temperatura, alimentazione e memoria. Monitoraggio delle VM: il monitoraggio dei virtual server è più complesso. Più macchine virtuali (VM) condividono lo stesso hardware fisico tramite piattaforme come VMware, che implicano il monitoraggio del sistema host e delle singole VM. Monitoraggio dei container: la tecnologia dei container porta avanti questo concetto di virtualizzazione, con app eseguite in container leggeri e portatili. Kubernetes ha reso essenziale il monitoraggio dei container, richiedendo strumenti specializzati in grado di tracciare i container mentre si spostano tra diversi server e di ridimensionarli automaticamente in base alla domanda.

Le strategie di monitoraggio moderne combinano generalmente tutti e tre gli approcci. I server dedicati on-premise, i server cloud e i server virtuali gestiscono ciascuno workload diversi in base a requisiti specifici, mentre i container supportano la rapida distribuzione e la scalabilità. Le moderne piattaforme di monitoraggio utilizzano l'AI e l'automazione per gestire questa complessità, scoprendo automaticamente nuove risorse e adattando il monitoraggio alle modifiche dell'infrastruttura.

Vale la pena notare che la distinzione tra monitoraggio dell' infrastruttura server, monitoraggio delle prestazioni del server e monitoraggio delle applicazioni è in gran parte scomparsa. Il monitoraggio completo dell'ambiente server ora copre sia lo stato di salute dei server che le prestazioni delle applicazioni nelle piattaforme unificate.