Cos'è il monitoraggio del server?

Il monitoraggio del server implica il monitoraggio continuo dello stato di salute, delle prestazioni, del tempo di attività e dell'utilizzo delle risorse del server per garantirne la funzionalità e la disponibilità.

Si compone di sistemi di monitoraggio che raccolgono e analizzano metriche (ad esempio, utilizzo della CPU, consumo di memoria, spazio su disco) in ambienti fisici, virtuali e basati su cloud.

Secondo l'Hourly Cost of Downtime Survey dell'ITIC, il 97% delle grandi imprese riferisce che, in media, una sola ora di tempo di inattività dei server all'anno costa alla propria azienda oltre 100.000 USD. Il 41% dei rispondenti ha segnalato costi compresi tra un milione di dollari e oltre cinque milioni di dollari l'ora.1 Ciò rende il monitoraggio del server essenziale per ottenere esperienze utente (UX) ottimali e risultati aziendali complessivi.

Le organizzazioni si affidano al monitoraggio del server per individuare tempestivamente i problemi, ottimizzare le risorse e mantenere un'elevata disponibilità. Via via che l'infrastruttura IT diventa sempre più complessa, coinvolgendo ambienti hybrid cloud e architetture distribuite, un monitoraggio efficace aiuta i team IT a mantenere operazioni affidabili ed evitare infinite risoluzioni dei problemi.

Come funziona il monitoraggio del server?

Il monitoraggio del server opera attraverso un sistema multilivello che raccoglie e analizza i dati del server e avvisa gli utenti in caso di variazioni nelle prestazioni. Il software di monitoraggio o i protocolli remoti (ad esempio SNMP) raccolgono le metriche dai server e inviano i dati a un sistema centrale per l'elaborazione e la visualizzazione.

L'architettura di monitoraggio odierna è costituita da quattro funzioni principali:

  • La raccolta dei dati dai server comporta l'acquisizione di metadati su capacità, configurazione e prestazioni e il loro invio a un servizio di monitoraggio centrale.
  • L'elaborazione e memorizzazione delle metriche comprende l'organizzazione e la memorizzazione dei dati in tempo reale per l'analisi e il monitoraggio storico.
  • L' analisi e gli avvisi basati sull' intelligenza artificiale (AI) utilizzano il machine learning (ML) per rilevare anomalie, prevedere i guasti e automatizzare la root analysis.
  • La visualizzazione e la risposta automatica includono interfacce utente grafiche (GUI) e dashboard che mostrano lo stato del sistema e le risposte automatiche.
Tipi di monitoraggio del server

Esistono tre tipi principali di monitoraggio del server, ciascuno progettato per diversi ambienti di infrastruttura:

  1. Monitoraggio del server dedicato: il monitoraggio del server fisico (o server dedicato) tiene traccia delle caratteristiche hardware, inclusi gli errori di temperatura, alimentazione e memoria.
  2. Monitoraggio delle VM: il monitoraggio dei virtual server è più complesso. Più macchine virtuali (VM) condividono lo stesso hardware fisico tramite piattaforme come VMware, che implicano il monitoraggio del sistema host e delle singole VM.
  3. Monitoraggio dei container: la tecnologia dei container porta avanti questo concetto di virtualizzazione, con app eseguite in container leggeri e portatili. Kubernetes ha reso essenziale il monitoraggio dei container, richiedendo strumenti specializzati in grado di tracciare i container mentre si spostano tra diversi server e di ridimensionarli automaticamente in base alla domanda.

Le strategie di monitoraggio moderne combinano generalmente tutti e tre gli approcci. I server dedicati on-premise, i server cloud e i server virtuali gestiscono ciascuno workload diversi in base a requisiti specifici, mentre i container supportano la rapida distribuzione e la scalabilità. Le moderne piattaforme di monitoraggio utilizzano l'AI e l'automazione per gestire questa complessità, scoprendo automaticamente nuove risorse e adattando il monitoraggio alle modifiche dell'infrastruttura.

Vale la pena notare che la distinzione tra monitoraggio dell' infrastruttura server, monitoraggio delle prestazioni del server e monitoraggio delle applicazioni è in gran parte scomparsa. Il monitoraggio completo dell'ambiente server ora copre sia lo stato di salute dei server che le prestazioni delle applicazioni nelle piattaforme unificate.

Cinque componenti chiave del monitoraggio del server

Il monitoraggio del server si basa su cinque componenti essenziali che lavorano insieme per fornire una visibilità completa dell'infrastruttura:

  1. Data collector
  2. Sistemi di storage
  3. Motori di analisi
  4. Sistemi di allerta
  5. Dashboard e integrazioni

1. Data collector

Gli agenti automatici o i protocolli remoti raccolgono metriche sulle prestazioni, tra cui indicatori dello stato di salute del server, dati sull'utilizzo delle risorse e informazioni sullo stato dell'applicazione. I collector moderni utilizzano risorse di sistema minime e offrono la trasmissione dei dati in tempo reale.

2. Sistemi di storage

I database di serie temporali ottimizzati per il monitoraggio dei dati comprimono le informazioni in modo significativo, mantenendo prestazioni di query rapide. Questi sistemi includono policy di retention automatizzate che bilanciano le esigenze di analisi storica con i costi dello storage.

3. Motori di analisi 

I moderni motori di analisi combinano il monitoraggio tradizionale basato su regole con il riconoscimento dei modelli AI. Valutano le metriche rispetto alle soglie statiche e alle linee di base dinamiche apprese dai dati storici, tenendo traccia delle dipendenze tra i sistemi. Questo approccio consente un rilevamento più accurato delle anomalie nell'infrastruttura interconnessa.

4. Sistemi di allerta 

I sistemi di allerta intelligenti utilizzano regole predefinite per evitare di sovraccaricare i team IT con più avvisi correlati e AI per ridurre i falsi positivi. Includono l'integrazione con piattaforme di comunicazione e il monitoraggio DNS per tempi di risposta rapidi.

5. Dashboard e integrazioni

Le piattaforme di visualizzazione convertono le metriche in insight fruibili tramite dashboard in tempo reale e report automatici. Le funzionalità di integrazione collegano il monitoraggio all'infrastruttura IT e alle piattaforme di automazione esistenti.

Strumenti di monitoraggio del server

Le soluzioni di monitoraggio del server vanno da soluzioni open source a piattaforme commerciali e servizi dei provider di cloud. Le organizzazioni solitamente combinano più strumenti per creare strategie di monitoraggio complete su infrastrutture, app e piattaforme SaaS .

Questi strumenti includono:

  • Strumenti di raccolta dei dati: gli strumenti software raccolgono metriche tra cui monitoraggio della rete, analisi dei dati in tempo reale e dati sulle prestazioni da server e applicazioni. Soluzioni proprietarie come PRTG e opzioni open source come Nagios e Zabbix offrono la personalizzazione delle notifiche e dei plug-in dell'ecosistema per soddisfare esigenze aziendali specifiche.
  • Sistemi di gestione degli avvisi e degli incidenti: i sistemi di gestione degli avvisi e degli incidenti rilevano i problemi, avvisano i team e coordinano i workflow di risposta. Le piattaforme avanzate utilizzano avvisi basati su AI per ridurre i falsi positivi e fornire framework per una rapida risoluzione degli incidenti.
  • Piattaforme di monitoraggio delle prestazioni: queste piattaforme complete tengono traccia delle prestazioni dei server e delle applicazioni in tempo reale. Le piattaforme leader incorporano l'AI per il rilevamento automatico dei problemi e l'analisi della causa principale, al fine di ottenere prestazioni ottimali.
  • Servizi dei provider di cloud: i provider di cloud offrono un monitoraggio nativo integrato nelle loro piattaforme, tra cui AWS CloudWatch, Microsoft Azure Monitor, Google Cloud Operazioni e IBM Cloud Monitoring. Questi strumenti garantiscono una profonda integrazione cloud con tariffe e caratteristiche variabili. Le piattaforme di analytics e visualizzazione trasformano le metriche di monitoraggio in insight fruibili tramite dashboard in tempo reale e report automatici.

Benefici del monitoraggio del server 

Le organizzazioni utilizzano il monitoraggio del server per fornire un valore aziendale misurabile in più contesti operativi:

  • Elevata disponibilità
  • Risoluzione proattiva dei problemi
  • Ottimizzazione delle risorse
  • Sicurezza e conformità
  • Efficienza operativa

Elevata disponibilità

Il monitoraggio del server previene costose interruzioni rilevando problemi a livello di server web, database, sistemi operativi (ad esempio Linux) e altre infrastrutture critiche, prima che colpiscano gli utenti. Ciò consente alle organizzazioni di mantenere un'elevata disponibilità.

Secondo una ricerca ITIC condotta con il Global Server Hardware Server OS Reliability Survey 2023, il 90% delle organizzazioni ora richiede una disponibilità minima del 99,99%. Questa percentuale equivale a 52 minuti di tempo di inattività per server all'anno per sistemi e applicazioni d'importanza critica.1

Risoluzione proattiva dei problemi

Il monitoraggio moderno aiuta i team a identificare colli di bottiglia, vincoli di capacità e potenziali guasti prima che abbiano un impatto sugli utenti. Questo approccio ottimizza le operazioni IT risolvendo i problemi di prestazioni durante le finestre di manutenzione pianificata, piuttosto che nelle situazioni di risposta alle emergenze. Inoltre, riduce lo stress sia per i sistemi che per i team, migliorando al contempo l'affidabilità complessiva del servizio.

Ottimizzazione delle risorse

Il monitoraggio del server fornisce un'analisi storica per una pianificazione accurata delle capacità e identifica le risorse sottoutilizzate per la riallocazione.

Le organizzazioni possono prevenire l'overprovisioning garantendo al contempo risorse adeguate per i periodi di picco della domanda.

Sicurezza e conformità

Un monitoraggio completo consente il rapido rilevamento delle minacce su server, firewall e infrastrutture di rete. Mantiene gli audit trail per la conformità normativa e fornisce la visibilità richiesta per framework come HIPAA e GDPR.

Efficienza operativa

Il monitoraggio automatizzato dei server libera le risorse tecniche dai controlli manuali del sistema e fornisce insight basati sui dati per le decisioni relative all'infrastruttura. Le application programming interface (API) supportano l'integrazione con i sistemi aziendali esistenti, consentendo ai team di scalare le funzionalità di monitoraggio per favorire la crescita aziendale.

3 tendenze nel monitoraggio del server

Le tecnologie di monitoraggio si stanno evolvendo rapidamente per affrontare tre cambiamenti significativi nelle moderne operazioni IT:

  • Monitoraggio basato sull'AI
  • Edge computing
  • Architettura serverless

Monitoraggio basato su AI

L'integrazione dell'AI sta diventando uno standard su tutte le piattaforme di monitoraggio, con un'accelerazione dell'adozione negli ambienti mission-critical. La ricerca dell'Institute for Business Value di IBM mostra che il 78% dei dirigenti IT sta pilotando o rendendo operative le funzionalità di AI nelle applicazioni mainframe.  

L'AI consente il riconoscimento dei modelli che analizza il comportamento del sistema e fornisce avvisi sensibili al contesto. Il machine learning (ML) riduce i falsi positivi considerando i modelli storici, mentre le moderne funzionalità di monitoraggio includono analytics predittiva e baseline automatizzate per l'analisi della causa principale.

Edge computing 

Il monitoraggio edge affronta la crescita dei dispositivi connessi e l'elaborazione distribuita. Queste tecnologie di monitoraggio elaborano i dati localmente per ridurre la latenza, utilizzando l'AI per creare prestazioni adattive.

Architettura serverless

Il monitoraggio serverless gestisce le architetture in cui il codice viene eseguito su richiesta senza server visibili, rendendo inefficace il monitoraggio tradizionale dell'infrastruttura. Queste architetture richiedono un tracciamento distribuito per seguire le richieste attraverso più funzioni e strumenti di osservabilità specializzati che combinano metriche, log e tracce del server.

