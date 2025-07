SAP S/4HANA è stato sviluppato da SAP SE, una società tedesca conosciuta per lo sviluppo di sistemi ERP tra i più popolari al mondo. I clienti in genere utilizzano SAP S/4HANA per unificare e supervisionare processi aziendali complessi mentre gestiscono quantità di dati sempre più ampie.

Le SAP platforms sono sviluppate per accedere a una «singola fonte affidabile» tra divisioni e fonti di dati. Le piattaforme unificano reparti come vendite, finanza, produzione e risorse umane in un unico database e sistema operativo. Utilizzando tecnologie come il machine learning e l'intelligenza artificiale (AI), SAP S/4HANA è in grado di analizzare grandi quantità di dati e automatizzare le attività aziendali di routine.



I pacchetti software modulari e altamente personalizzabili di SAP S/4HANA offrono specifiche soluzioni di linee di impresa su misura per settori diversi come i servizi finanziari, il settore pubblico e le aziende del settore energetico. Il software viene spesso utilizzato per supportare un'azienda nel compiere una trasformazione digitale e può essere implementato sia on-premise, nel cloud o tramite una soluzione ibrida.