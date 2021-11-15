La Robotic Process Automation (RPA) aiuta il settore del retail a semplificare i flussi di lavoro critici, a offrire esperienze del cliente e ad adattarsi a un mondo sempre più digitale. Ecco come fare.
Come ben sanno i leader retail e dei beni di consumo, l'atto apparentemente semplice di consegnare un prodotto nelle mani di un cliente richiede una complessa orchestrazione dei processi, tra cui gestione dell'inventario, pianificazione del negozio, previsione delle vendite, gestione della pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e supporto clienti. Man mano che le aspettative dei clienti si evolvono, le supply chain diventano più agili e le esperienze diventano la norma, le organizzazione retail si trovano a navigare in un landscape sempre più complicato.
Capgemini stima che il settore del retail potrebbe risparmiare fino a 340 miliardi di dollari all'anno automatizzando processi chiave come i resi dei clienti, la gestione della supply chain, l'aggiornamento dei database dei clienti, la gestione dei registri di inventario e altro ancora. Uno dei modi più efficaci per raggiungere questo livello di automazione nel retail è attraverso la Robotic Process Automation (RPA), una forma di automazione che utilizza i bot per svolgere attività strutturate e ripetitive tipicamente gestite dagli esseri umani.
Quando implementi l'RPA, crei bot che seguono script prestabiliti per replicare i passaggi che un operatore umano intraprenderebbe per completare un'attività in un ambiente software. L'RPA è stata ampiamente adottata nei settori retail e dell'e-commerce perché offre un modo per automatizzare e semplificare molte delle interazioni tra persone, processi e applicazioni che sono alla base delle strategie retail di successo odierne.
Poiché i bot RPA imitano le azioni umane, possono fungere da punti di integrazione universali, consentendo l'integrazione anche di app e sistemi software privi di API. Se un membro del team avesse bisogno di trasferire dati da un foglio di calcolo a un sistema di customer relationship management (CRM), un bot potrebbe semplicemente essere programmato per trasferire quei dati tra i sistemi come farebbe un umano. Non sarebbero necessarie ulteriori competenze di programmazione.
Nel retail, l'RPA viene in genere applicata ad attività ordinarie come la raccolta di dati, il monitoraggio dello stato dell'inventario e l'elaborazione di semplici resi dei clienti.
Il vantaggio fondamentale dell'RPA nel retail è che consente ai lavoratori umani di affidare attività ripetitive a colleghi robot in modo che i dipendenti possano concentrarsi su attività più creative, strategiche e a valore aggiunto. Ad esempio, l'RPA può ridurre gli errori in attività come la trascrizione dei dati, l'ordinazione e il supporto clienti. I bot non supervisionati possono essere programmati per gestire lavori ripetibili come gli aggiornamenti del database 24 ore su 24, con conseguente riduzione dei tempi di completamento. L'RPA può essere utilizzata anche in combinazione con chatbot basati sull'AI per assistere sia i clienti che gli agenti di servizio clienti con attività di base come la richiesta di un prodotto o la procedura di reso. Quando un cliente o un membro del team fa una richiesta (ad esempio, controllando lo stato di un ordine), il chatbot può inoltrare la richiesta a un bot RPA per eseguire l'operazione.
Di per sé, l'RPA automatizza attività semplici, dispendiose in termini di tempo e basate su regole. Tuttavia, l'RPA può anche essere un valido strumento per iniziative di automazione di più ampia portata grazie al suo basso costo, alla relativa facilità di configurazione e alla possibilità di integrare più sistemi eterogenei. Le principali soluzioni RPA utilizzano spesso piattaforme low-code o no-code che consentono agli utenti con scarse conoscenze tecniche di creare script efficaci per i bot, rendendo l'RPA un punto di partenza accessibile per l'iperautomazione e un'ottimizzazione più ampia dei processi.
Una volta implementata l'RPA, i rivenditori possono sfruttare questa base per automatizzare attività sempre più complesse, potenziando le capacità di base della RPA con strumenti avanzati di intelligenza artificiale (IA) e machine learning . Ad esempio, un sistema di gestione delle business rules (BRMS) può aiutare i bot non solo a imitare le attività umane, ma anche a prendere decisioni più intelligenti su quali attività svolgere e quando. Il software di automazione del workflow può creare processi RPA completamente autonomi supervisionati dall'intelligenza artificiale. Con gli algoritmi di process-mining, i rivenditori possono persino analizzare i dati sulle prestazioni dell'RPA e identificare altri modi per ottimizzare la distribuzione dell'RPA.
In un contesto retail, RPA può essere utilizzato per svolgere sia funzioni di back-office che funzioni rivolte ai clienti. Può svolgere qualsiasi attività che richieda passaggi definiti e ripetibili o la manipolazione di dati strutturati. Le applicazioni tipiche dell'RPA nel settore della vendita al dettaglio includono:
L'RPA automatizza le attività ripetitive a beneficio sia dei clienti che dei dipendenti. I dipendenti possono concentrarsi su attività più soddisfacenti, coinvolgenti e di impatto organizzativo, con conseguente maggiore soddisfazione e produttività sul lavoro. Allo stesso modo, i clienti apprezzano la facilità e la velocità dei servizi forniti da RPA, che aumentano la soddisfazione dei clienti e influiscono direttamente sui ricavi. Secondo PwC, i clienti sono disposti a spendere il 16% in più in cambio di esperienze migliori.
Alcuni dei vantaggi specifici dell'RPA nel settore del retail includono:
L'RPA è più efficace nell'automatizzare le attività manuali, ripetitive, soggette a errori e basate su dati strutturati, con poche o nessuna opportunità per i lavoratori umani di aggiungere valore. È anche un modo efficace per far dialogare tra loro sistemi eterogenei. Questi sono alcuni dei casi d'uso RPA più comuni nel retail:
IBM offre una soluzione RPA completa con uso limitato di codice che aiuta i rivenditori ad automatizzare i processi aziendali e IT su larga scala. Con IBM® Robotic Process Automation, le organizzazioni possono combinare la facilità e la velocità dell'RPA tradizionale con informazioni di AI operative per un'automazione più intelligente e una trasformazione digitale accelerata.
Per saperne di più, esplora RPA: guida all'acquisto piedi a terra e iscriviti alla versione di prova gratuita del software IBM Robotic Process Automation.
Scopri come IBM Robotic Process Automation può offrire vantaggi economici pari a 992.000 USD e un ROI del 124% alla tua organizzazione.
Scopri il ruolo dell'RPA nell'automazione dei processi IT, dal potenziamento della trasformazione digitale alla promozione di iniziative di automazione incentrate sul business.
IBM Robotic Process Automation è un software che mira ad automatizzare le attività di back-office ripetitive e dispendiose in termini di tempo, utilizzando robot software che emulano le azioni umane su un computer. Fa parte della soluzione IBM per l'automazione aziendale.