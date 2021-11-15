Quando implementi l'RPA, crei bot che seguono script prestabiliti per replicare i passaggi che un operatore umano intraprenderebbe per completare un'attività in un ambiente software. L'RPA è stata ampiamente adottata nei settori retail e dell'e-commerce perché offre un modo per automatizzare e semplificare molte delle interazioni tra persone, processi e applicazioni che sono alla base delle strategie retail di successo odierne.

Poiché i bot RPA imitano le azioni umane, possono fungere da punti di integrazione universali, consentendo l'integrazione anche di app e sistemi software privi di API. Se un membro del team avesse bisogno di trasferire dati da un foglio di calcolo a un sistema di customer relationship management (CRM), un bot potrebbe semplicemente essere programmato per trasferire quei dati tra i sistemi come farebbe un umano. Non sarebbero necessarie ulteriori competenze di programmazione.

Nel retail, l'RPA viene in genere applicata ad attività ordinarie come la raccolta di dati, il monitoraggio dello stato dell'inventario e l'elaborazione di semplici resi dei clienti.