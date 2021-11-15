Tag
Business automation

10 modi cruciali per applicare Robotic Process Automation (RPA) in retail

Pubblicato 15 novembre 2021
Foto circolare di un venditore e di cliente sovrapposto a uno stack di jeans

La Robotic Process Automation (RPA) aiuta il settore del retail a semplificare i flussi di lavoro critici, a offrire esperienze del cliente e ad adattarsi a un mondo sempre più digitale. Ecco come fare.

Come ben sanno i leader retail e dei beni di consumo, l'atto apparentemente semplice di consegnare un prodotto nelle mani di un cliente richiede una complessa orchestrazione dei processi, tra cui gestione dell'inventario, pianificazione del negozio, previsione delle vendite, gestione della pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e supporto clienti. Man mano che le aspettative dei clienti si evolvono, le supply chain diventano più agili e le esperienze diventano la norma, le organizzazione retail si trovano a navigare in un landscape sempre più complicato.

Capgemini stima che il settore del retail potrebbe risparmiare fino a 340 miliardi di dollari all'anno automatizzando processi chiave come i resi dei clienti, la gestione della supply chain, l'aggiornamento dei database dei clienti, la gestione dei registri di inventario e altro ancora. Uno dei modi più efficaci per raggiungere questo livello di automazione nel retail è attraverso la Robotic Process Automation (RPA), una forma di automazione che utilizza i bot per svolgere attività strutturate e ripetitive tipicamente gestite dagli esseri umani.

 

Cos'è la Robotic Process Automation nel retail?

Quando implementi l'RPA, crei bot che seguono script prestabiliti per replicare i passaggi che un operatore umano intraprenderebbe per completare un'attività in un ambiente software. L'RPA è stata ampiamente adottata nei settori retail e dell'e-commerce perché offre un modo per automatizzare e semplificare molte delle interazioni tra persone, processi e applicazioni che sono alla base delle strategie retail di successo odierne.

Poiché i bot RPA imitano le azioni umane, possono fungere da punti di integrazione universali, consentendo l'integrazione anche di app e sistemi software privi di API. Se un membro del team avesse bisogno di trasferire dati da un foglio di calcolo a un sistema di customer relationship management (CRM), un bot potrebbe semplicemente essere programmato per trasferire quei dati tra i sistemi come farebbe un umano. Non sarebbero necessarie ulteriori competenze di programmazione.

Nel retail, l'RPA viene in genere applicata ad attività ordinarie come la raccolta di dati, il monitoraggio dello stato dell'inventario e l'elaborazione di semplici resi dei clienti.

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Il valore dell'RPA nel retail

Il vantaggio fondamentale dell'RPA nel retail è che consente ai lavoratori umani di affidare attività ripetitive a colleghi robot in modo che i dipendenti possano concentrarsi su attività più creative, strategiche e a valore aggiunto. Ad esempio, l'RPA può ridurre gli errori in attività come la trascrizione dei dati, l'ordinazione e il supporto clienti. I bot non supervisionati possono essere programmati per gestire lavori ripetibili come gli aggiornamenti del database 24 ore su 24, con conseguente riduzione dei tempi di completamento. L'RPA può essere utilizzata anche in combinazione con chatbot basati sull'AI per assistere sia i clienti che gli agenti di servizio clienti con attività di base come la richiesta di un prodotto o la procedura di reso. Quando un cliente o un membro del team fa una richiesta (ad esempio, controllando lo stato di un ordine), il chatbot può inoltrare la richiesta a un bot RPA per eseguire l'operazione.

Di per sé, l'RPA automatizza attività semplici, dispendiose in termini di tempo e basate su regole. Tuttavia, l'RPA può anche essere un valido strumento per iniziative di automazione di più ampia portata grazie al suo basso costo, alla relativa facilità di configurazione e alla possibilità di integrare più sistemi eterogenei. Le principali soluzioni RPA utilizzano spesso piattaforme low-code o no-code che consentono agli utenti con scarse conoscenze tecniche di creare script efficaci per i bot, rendendo l'RPA un punto di partenza accessibile per l'iperautomazione e un'ottimizzazione più ampia dei processi.

Una volta implementata l'RPA, i rivenditori possono sfruttare questa base per automatizzare attività sempre più complesse, potenziando le capacità di base della RPA con strumenti avanzati di intelligenza artificiale (IA) e machine learning . Ad esempio, un sistema di gestione delle business rules (BRMS) può aiutare i bot non solo a imitare le attività umane, ma anche a prendere decisioni più intelligenti su quali attività svolgere e quando. Il software di automazione del workflow può creare processi RPA completamente autonomi supervisionati dall'intelligenza artificiale. Con gli algoritmi di process-mining, i rivenditori possono persino analizzare i dati sulle prestazioni dell'RPA e identificare altri modi per ottimizzare la distribuzione dell'RPA.

Come funziona l'RPA nel retail

In un contesto retail, RPA può essere utilizzato per svolgere sia funzioni di back-office che funzioni rivolte ai clienti. Può svolgere qualsiasi attività che richieda passaggi definiti e ripetibili o la manipolazione di dati strutturati. Le applicazioni tipiche dell'RPA nel settore della vendita al dettaglio includono:

  • Raccogliere informazioni sui dipendenti per usi di back-office come l'onboarding, le retribuzioni e la pianificazione
  • Generare ed elaborare fatture standard
  • Rispondere alle domande più comuni dei clienti via chatbot
  • Raccogliere e aggregare i report di registro
  • Invio di messaggi automatizzati a clienti e fornitori
Mixture of Experts | 28 agosto, episodio 70

Decoding AI: Weekly News Roundup

Unisciti al nostro gruppo di livello mondiale di ingegneri, ricercatori, leader di prodotto e molti altri mentre si fanno strada nell'enorme quantità di informazioni sull'AI per darti le ultime notizie e gli ultimi insight sull'argomento.
Guarda gli ultimi episodi del podcast

I vantaggi dell'RPA nel retail

L'RPA automatizza le attività ripetitive a beneficio sia dei clienti che dei dipendenti. I dipendenti possono concentrarsi su attività più soddisfacenti, coinvolgenti e di impatto organizzativo, con conseguente maggiore soddisfazione e produttività sul lavoro. Allo stesso modo, i clienti apprezzano la facilità e la velocità dei servizi forniti da RPA, che aumentano la soddisfazione dei clienti e influiscono direttamente sui ricavi. Secondo PwC, i clienti sono disposti a spendere il 16% in più in cambio di esperienze migliori.

Alcuni dei vantaggi specifici dell'RPA nel settore del retail includono:

  • Coinvolgimento del cliente: con l'RPA, le attività rivolte ai clienti come l'elaborazione dei resi, gli aggiornamenti degli ordini e l'assistenza basata sulla chat possono essere svolte in tempo reale e su richiesta, consentendo all'organizzazione di offrire un'esperienza del cliente. Quando i clienti hanno esigenze più complesse, i dipendenti umani possono dedicare più tempo a fornire soluzioni efficaci, poiché le attività ordinarie non li impantanano più.
  • Gestione più efficiente dell'inventario: l'RPA può tenere traccia dei dati di inventario, avvisare i team quando i livelli di inventario sono bassi e facilitare la gestione dell'inventario per evitare sia l'eccesso che l'offerta insufficiente.
  • Riduzione degli errori: l'RPA tende ad essere meno incline agli errori rispetto ai lavoratori umani nell'immissione dei dati e nella preparazione dei moduli, con conseguente elaborazione delle fatture, order management e registrazione generale più accurate.
  • Accesso a dati più strategici: l'RPA può facilitare la raccolta e l'analisi dei dati sul sentimento dei clienti, sugli acquisti e sulle transazioni memorizzare, che possono informare le decisioni strategiche sulla pianificazione memorizzare, le promozioni, l'introduzione di nuovi prodotti e prezzi.
  • Risparmio sui costi: l'RPA può svolgere le stesse attività dei lavoratori umani in meno tempo, eliminando gli errori umani e riducendo drasticamente i costi operativi.
  • Aumento delle entrate: considerati nel loro complesso, i vantaggi dell'RPA possono aumentare i ricavi consentendo alle aziende di pianificare in modo più intelligente, prendere decisioni più strategiche e offrire una migliore esperienza del cliente che induce i clienti a tornare.

Casi d'uso dell'RPA nel retail

L'RPA è più efficace nell'automatizzare le attività manuali, ripetitive, soggette a errori e basate su dati strutturati, con poche o nessuna opportunità per i lavoratori umani di aggiungere valore. È anche un modo efficace per far dialogare tra loro sistemi eterogenei. Questi sono alcuni dei casi d'uso RPA più comuni nel retail:

  1. Gestione automatizzata della supply chain: il ciclo procure-to-pay dipende in larga misura da dati accurati e dalla preparazione e dallo scambio di numerosi documenti. Per semplificare il processo, i rivenditori possono creare bot in grado di copiare i dati dalla supply chain come Oracle e SAP in moduli d'ordine standardizzati. I bot RPA possono persino inviare ordini tramite portali online. Possono anche aiutare a elaborare le fatture inserendo i dati delle fatture in sistemi contabili come FreshBooks e Xero.
  2. Gestione automatizzata dell'inventario: i bot RPA possono garantire che i database di inventario siano continuamente aggiornati. Un bot può essere programmato per funzionare alla fine di ogni giorno, utilizzando i dati di vendita di ogni negozio per aggiornare i record nei sistemi di gestione dell'inventario come Zoho inventario o Square. Se dotato di funzionalità di elaborazione AI, il bot potrebbe persino determinare quando due nomi leggermente diversi si riferiscono allo stesso prodotto, eliminando così gli errori di trascrizione. 
  3. Pianificazione della domanda e dell'offerta: i bot RPA possono aiutare i rivenditori a preparare i report necessari per livelli più ampi e strategici di pianificazione della domanda e dell'offerta. I team possono compilare automaticamente dati da più documenti e fonti in un unico foglio di calcolo utilizzando bot assistiti per una facile analisi. Se la soluzione RPA è in grado di eseguire più bot contemporaneamente, tali report completi possono essere generati in un attimo.
  4. Gestione automatizzata degli ordini: l'RPA può ottimizzare i componenti chiave del processo order-to-cash. I bot non presidiati possono essere programmati per trasferire informazioni da piattaforme di e-commerce come Shopify a sistemi di gestione del magazzino come Fishbowl in modo che gli ordini possano essere evasi più velocemente. Gli agenti virtuali intelligenti (IVA) chatbot possono anche rispondere alle domande dei clienti sullo stato dei loro ordini, utilizzando i bot per recuperare i dettagli richiesti dal sistema di order management dell'azienda.
  5. Facilitare l'analytics delle vendite: l'RPA può aiutare i rivenditori a ottenere insight più precisi sui comportamenti dei consumatori, sulle prestazioni dei negozi e su altri dati critici. I bot potrebbero essere programmati per estrarre regolarmente i dati dal sistema POS dell'azienda, come NetSuite, e creare report per i dirigenti aziendali per esaminare i numeri di vendita, le prestazioni dei negozi e altre tendenze.
  6. Elaborazione dei resi: l'RPA può facilitare i resi 24 ore su 24 e con un intervento umano minimo. I chatbot e il sistema automatico di risposta vocale possono guidare il cliente nel processo di restituzione. Mentre ciò accade, i bot RPA possono essere eseguiti in background per aggiornare i sistemi di inventario, i registri dei clienti, i registri contabili e qualsiasi altro sistema coinvolto nell'elaborazione del reso.
  7. Agenti virtuali automatizzati: le aspettative omnicanale dei consumatori odierni fanno sì che i clienti vogliano ricevere assistenza tramite i canali per loro più convenienti al momento. I chatbot possono essere disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per le domande dei clienti e possono utilizzare i bot RPA per svolgere attività di base per i clienti, come fornire risposte alle domande più frequenti. I chatbot possono anche fungere da utility per gli addetti al servizio clienti. Se gli agenti del servizio clienti gestiscono spesso lo stesso tipo di richieste, come la reimpostazione delle credenziali di accesso di un cliente, possono chiedere aiuto ai chatbot invece di eseguire la procedura manualmente. Il chatbot, a sua volta, inoltra la richiesta a una RPA, che la esegue.
  8. Rilevamento delle frodi: quando i team di prevenzione delle frodi riscontrano ordini sospetti, possono utilizzare i bot RPA per aiutare a indagare. È possibile eseguire più bot contemporaneamente per verificare un ordine corrente rispetto ai database dei clienti e ad altri record, sfruttando l'elaborazione dell'AI per identificare eventuali discrepanze che potrebbero indicare una frode
  9. Promozioni su misura: un bot RPA può trasferire i dati sugli acquisti precedenti dei clienti da un CRM come Salesforce a un sistema di marketing come HubSpot, dove tali dati possono essere utilizzati per segmentare i clienti per offerte e pubblicità personalizzate. L'RPA può anche comunicare con i clienti in merito a offerte personalizzate tramite chatbot e sistema automatico di risposta vocale (IVR), incoraggiando la ripetizione degli affari.
  10. Programmazione dei dipendenti: con sempre più rivenditori che si affidano alla programmazione just-in-time per i negozi fisici e i centri logistici, l'RPA può semplificare il processo. Un bot RPA può trasferire i dati sulla disponibilità dei dipendenti da documenti come fogli di calcolo Excel e Google Forms a un software di pianificazione dei dipendenti come Sling, dove i manager possono utilizzare i dati per creare pianificazioni.

RPA nel retail e IBM

IBM offre una soluzione RPA completa con uso limitato di codice che aiuta i rivenditori ad automatizzare i processi aziendali e IT su larga scala. Con IBM® Robotic Process Automation, le organizzazioni possono combinare la facilità e la velocità dell'RPA tradizionale con informazioni di AI operative per un'automazione più intelligente e una trasformazione digitale accelerata.

  • Cobmax Sales Center, un fornitore di telemarketing e servizio clienti, ha ridotto le Operazioni di back-office del 50% con IBM Robotic Process Automation.
  • Il distributore farmaceutico GAM ha automatizzato l'onboarding dei fornitori con IBM Robotic Process Automation, liberando cinque ore di personale ogni giorno.

Per saperne di più, esplora RPA: guida all'acquisto piedi a terra e iscriviti alla versione di prova gratuita del software IBM Robotic Process Automation.

Autore

Paula Williams

Content Director

Robotic Process Automation (RPA)