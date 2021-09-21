Le organizzazioni sanitarie operano in tempo reale, senza rallentamenti. Attività ingombranti e soggette a errori rallentano i processi e influenzano tutto, dalle strutture dei costi alla conformità fino all'esperienza del paziente. Il software RPA crea efficienza automatizzando le attività che migliorano l'accuratezza dei dati e dei rapporti e consentono di prendere decisioni più rapidamente. Ciò si traduce in un risparmio sui costi e, in ultima analisi, significa che le risorse possono essere utilizzate dove sono più necessarie.

La RPA automatizza compiti che utilizzano dati strutturati e logica e spesso si basa su un motore di business rules per automatizzare le decisioni basate su regole e condizioni predefinite. È possibile per la RPA gestire anche set di dati non strutturati, ma solo se un bot prima estrae i dati e poi utilizza funzionalità come l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per creare dati strutturati.

Una soluzione RPA, se utilizzata in combinazione con intelligenza artificiale (AI), crea automazione intelligente (AI) (o automazione cognitiva), che mira a imitare da vicino il talento e le azioni umane, spesso tramite l'uso di bot.