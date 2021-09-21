Tag
Modi sorprendenti in cui è possibile utilizzare l'RPA nell'assistenza sanitaria

Pubblicato il 21 settembre 2021
Operatori sanitari che utilizzano il laptop insieme alla scrivania in clinica

Il settore sanitario di oggi è oppresso da alti costi, volumi incredibilmente elevati e regolamentazioni severe. Queste pressioni possono mettere in discussione la qualità e l'urgenza dell'assistenza ai pazienti.

La spinta a ridurre i costi è contrastata dalla necessità di migliorare costantemente l'esperienza del paziente e di soddisfare le normative che spesso richiedono pratiche e rapporti onerosi.

Nelle organizzazioni sanitarie, molti processi e decisioni ripetitivi si basano sulla disponibilità di dati accurati. Ad esempio, l'onboarding e i follow-up dei pazienti, la fatturazione medica e l'elaborazione delle richieste, la generazione di report per i medici e la gestione delle prescrizioni sono alcune delle attività ripetitive comuni in tutte le organizzazioni sanitarie. Questi sono tra i fattori che creano l'ambiente ideale per la Robotic Process Automation (RPA) allo scopo di aumentare l'efficienza, ridurre i costi e migliorare l'esperienza del paziente.

 

Cos'è la Robotic Process Automation (RPA)?

La Robotic process automation (RPA) è una tecnologia di automazione che utilizza software per imitare le attività di back-office dei lavoratori umani, come l'estrazione dei dati, la compilazione di moduli e lo spostamento dei file. La RPA combina API e interazioni con l'interfaccia utente (UI) per integrare ed eseguire attività ripetitive tra applicazioni aziendali e di produttività. Implementando script che emulano i processi umani, gli strumenti RPA completano l'esecuzione autonoma di varie attività e transazioni su sistemi software non correlati.

Il valore dell'RPA

Le organizzazioni sanitarie operano in tempo reale, senza rallentamenti. Attività ingombranti e soggette a errori rallentano i processi e influenzano tutto, dalle strutture dei costi alla conformità fino all'esperienza del paziente. Il software RPA crea efficienza automatizzando le attività che migliorano l'accuratezza dei dati e dei rapporti e consentono di prendere decisioni più rapidamente. Ciò si traduce in un risparmio sui costi e, in ultima analisi, significa che le risorse possono essere utilizzate dove sono più necessarie.

La RPA automatizza compiti che utilizzano dati strutturati e logica e spesso si basa su un motore di business rules per automatizzare le decisioni basate su regole e condizioni predefinite. È possibile per la RPA gestire anche set di dati non strutturati, ma solo se un bot prima estrae i dati e poi utilizza funzionalità come l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per creare dati strutturati.

Una soluzione RPA, se utilizzata in combinazione con intelligenza artificiale (AI), crea automazione intelligente (AI) (o automazione cognitiva), che mira a imitare da vicino il talento e le azioni umane, spesso tramite l'uso di bot.

Quali casi d'uso in ambito sanitario possono essere migliorati con la RPA e come?

Il settore sanitario comporta numerose interazioni molto delicate con i clienti, ma include anche numerose attività amministrative e ripetitive che richiedono molto tempo e non richiedono conoscenze specialistiche. La RPA può fornire automazione delle attività in tutta l'organizzazione, dai compiti front-office ai processi operativi, fino all'interazione con i pazienti e al pagamento delle bollette.

Secondo Gartner (link esterno a ibm.com), "il 50% degli operatori sanitari statunitensi investirà in RPA nei prossimi tre anni". Gartner continua: "Gli operatori sanitari sono intrappolati in una tempesta perfetta di pagamenti in calo, risultati in miglioramento, esperienza migliorata e credenziali rafforzate. Qualsiasi tecnologia implementata per aiutare questi fornitori a migliorare le consegne e semplificare le operazioni deve anche ottimizzare i costi".

Alcune delle sfide nel settore sanitario che possono essere mitigate con l'RPA sono le seguenti:

  • Inserimento di dati amministrativi: i dati amministrativi sono solo uno dei molti tipi di dati riscontrati in un contesto sanitario. Spesso l'inserimento di dati amministrativi non richiede competenze specialistiche, ma è un compito che può essere molto ripetitivo. Utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), il riconoscimento vocale e il riconoscimento di immagini, la RPA può essere utilizzata per ricevere input di dati da diverse fonti, alcune delle quali potrebbero dover essere convertite in dati strutturati tramite bot. Tali dati devono poi essere inseriti in un database o in un altro repository per l'uso da parte dell'organizzazione.
  • Il processo di digitalizzazione dei documenti: la RPA può utilizzare l'elaborazione intelligente dei documenti (IDP) per preparare e inserire documenti, relativi a qualsiasi elemento, dalle cartelle cliniche allo stato di salute, in un archivio più ampio per l'archiviazione o l'uso.
  • Gestire e programmare gli appuntamenti dei pazienti: la programmazione e la gestione degli appuntamenti possono trarre beneficio dall'automazione tramite bot RPA e altri processi per interagire con i clienti. È possibile anche programmare, modificare, annullare o aggiornare gli appuntamenti per i brevetti in base alle necessità o alle richieste.
  • Fatturazione ed elaborazione: la fatturazione e l'elaborazione dei reclami sono in genere molto ripetitive. Questi processi possono essere automatizzati tramite RPA, con bot che gestiscono la gestione dei reclami, comprese le richieste di prima linea o il follow-up.
  • Gestione dei record: il settore sanitario è altamente regolamentato e richiede protocolli e rapporti molto severi per quanto riguarda la documentazione dei pazienti, le cartelle cliniche e altre informazioni sensibili. La conformità normativa dipende dall'accuratezza, dalla coerenza e dalla protezione dei documenti, che la RPA può consentire.
  • Controllo delle infezioni: la RPA può essere utilizzata per aiutare i professionisti sanitari a eseguire protocolli di controllo delle infezioni, inclusi, tra l'altro:
    • Gestione delle attività di triage.
    • Protocolli di tracciamento e screening, compresa la conformità normativa e i protocolli CDC.
    • Gestione dell'inventario e del flusso di pazienti.
    • Monitoraggio dei piani di assistenza ai pazienti e allerta del personale in base alle soglie dei dati dei pazienti.
  • Comunicazioni: nel settore sanitario, come in qualsiasi settore, la RPA può essere utilizzata per automatizzare comunicazioni come le risposte alle richieste sul sito web, le chiamate di prima linea al servizio clienti, le richieste degli amministratori di prima linea e le e-mail inviate a pazienti, fornitori e personale
  • Servizio clienti e assistenza a distanza: RPA e bot possono essere utilizzati per automatizzare attività ripetitive di servizio clienti e assistenza remota, con machine learning e automazione intelligente (IA) che offrono la capacità di rispondere a domande ripetitive con coerenza e rapidità. La RPA può essere utilizzata anche nel follow-up dell'assistenza a distanza, seguendo le business rules per fornire comunicazioni specifiche in determinate fasi del piano di assistenza ai pazienti.

Benefici dell'RPA nel settore sanitario

Con l'obiettivo di ridurre i costi, aumentare la velocità delle operazioni, semplificare i compiti, aumentare l'efficienza dei processi aziendali e migliorare l'esperienza del paziente, le organizzazioni sanitarie sono posizionate per trarre grandi benefici dall'RPA.

I leader del settore sanitario possono implementare l'RPA per realizzare quanto segue:

  • Ridurre i costi dell'amministrazione sanitaria automatizzando le attività manuali ripetitive che richiedono tempo e risorse.
  • Aumentare la velocità dei processi, come il triage, tramite l'automazione di attività banali.
  • Migliorare l'accuratezza di dati, attività e reportistica in contesti clinici e altri riducendo l'errore umano, garantendo la coerenza di compiti e output e permettendo alle organizzazioni di adottare con successo le best practice.
  • Migliorare la produttività del personale sanitario automatizzando le attività che non richiedono intelligenza o pensiero umani, liberando risorse per concentrarsi su attività più complesse.
  • Migliorare l'esperienza del paziente con cure più costanti grazie a decisioni più accurate, costi ridotti e maggiore visibilità sull'intera cartella clinica del paziente.

Un'implementazione di successo della RPA in ambito sanitario richiede una lungimiranza olistica per capire dove l'automazione possa offrire benefici, quali risorse sono disponibili per assistere nel processo e se una partnership può accelerare l'acquisto di competenze o risorse.

Caso d'uso: l'ospedale utilizza la RPA per ridurre i costi, aumentare l'efficienza dei processi e migliorare l'esperienza del paziente

Gli usi dell'RPA nell'assistenza sanitaria sono molti. Concentrarsi in particolare su alcuni aspetti che potrebbero generare guadagni finanziari è un buon inizio per qualsiasi organizzazione.

Vediamo come possiamo applicare gli strumenti RPA per migliorare l'efficienza operativa di un ospedale. L'Ospedale generico X ha molti costi amministrativi generali e attribuisce il 30% di questi costi alla risoluzione di errori e ritardi nei processi manuali. L'ospedale deve ottimizzare costi e risorse per poter gestire un maggiore afflusso di pazienti, che è cresciuto esponenzialmente a causa dell'ondata di COVID-19.

L'Ospedale X ha valutato i suoi processi aziendali e ne ha individuati diversi che stanno generando costi maggiori rispetto ad altri:

  • Autorizzazione assicurativa preventiva
  • Strumento di preventivi
  • Verifica assicurativa e diniego dei benefici
  • Gestione dei reclami e dei crediti

Ognuno di questi processi comporta diverse attività manuali che richiedono tempo e precisione per garantire un'assistenza di qualità al paziente.

Utilizzando l'RPA, l'Ospedale X può ridurre la dipendenza manuale di ogni processo: si riduce di conseguenza il rischio di errore umano e si aumenta la precisione, diminuendo così i costi. L'ospedale ha affrontato ciascuno di questi processi utilizzando l'RPA per automatizzare le attività:

  • Autorizzazione assicurativa preventiva: la tecnologia RPA e l'AI vengono utilizzate per inviare e dare seguito alle richieste di autorizzazione preventiva per le procedure, comunicando automaticamente con il paziente e tutti i soggetti coinvolti e spesso programmando la procedura. Poiché le richieste di autorizzazione all'assicurazione dipendono dalla corretta codifica, la tecnologia AI può individuare, e talvolta risolvere, le incongruenze delle richieste causate da errori manuali. L'approvazione della copertura per test speciali o l'autorizzazione al trattamento sono richieste elettronicamente, incluso il costo per il paziente, e la risposta viene comunicata tramite e-mail generata automaticamente.
  • Preventivo dei costi: i pazienti sono informati in anticipo del costo delle procedure e dei trattamenti e anche i piani di pagamento e l'impegno di riscossione sono automatizzati.
  • Verifica dell'assicurazione e approvazione o rifiuto dei benefici: la RPA viene utilizzata per tracciare e richiedere l'approvazione dei pazienti quando gli appuntamenti vengono fissati, frequentati o cancellati. Le informazioni sui costi per il paziente, sulle franchigie e su altri dettagli della copertura vengono generate automaticamente, per una migliore visibilità iniziale e coerenza.
  • Gestione dei sinistri e crediti: la RPA, utilizzando bot e tecnologia AI, viene utilizzata per gestire i workflow di elaborazione dei sinistri. Questo include la comunicazione e la ripresentazione dei dinieghi e le previsioni di ricavi e costi basate sullo storico. Inoltre, le riscossioni delle entrate sono automatizzate con un workflow che aiuta a recuperare fondi senza interventi manuali ripetitivi.

Questi sono solo alcuni dei processi amministrativi in un contesto sanitario che traggono beneficio dall'uso della RPA per ridurre interventi manuali, attività ripetitive ed errori umani, allo scopo di ridurre i costi e migliorare l'assistenza e l'esperienza del paziente.

RPA e IBM

Per maggiori informazioni, esplora  RPA: una guida all'acquisto e iscriviti alla prova gratuita del software IBM Robotic Process Automation.

