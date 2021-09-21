Il settore sanitario di oggi è oppresso da alti costi, volumi incredibilmente elevati e regolamentazioni severe. Queste pressioni possono mettere in discussione la qualità e l'urgenza dell'assistenza ai pazienti.
La spinta a ridurre i costi è contrastata dalla necessità di migliorare costantemente l'esperienza del paziente e di soddisfare le normative che spesso richiedono pratiche e rapporti onerosi.
Nelle organizzazioni sanitarie, molti processi e decisioni ripetitivi si basano sulla disponibilità di dati accurati. Ad esempio, l'onboarding e i follow-up dei pazienti, la fatturazione medica e l'elaborazione delle richieste, la generazione di report per i medici e la gestione delle prescrizioni sono alcune delle attività ripetitive comuni in tutte le organizzazioni sanitarie. Questi sono tra i fattori che creano l'ambiente ideale per la Robotic Process Automation (RPA) allo scopo di aumentare l'efficienza, ridurre i costi e migliorare l'esperienza del paziente.
La Robotic process automation (RPA) è una tecnologia di automazione che utilizza software per imitare le attività di back-office dei lavoratori umani, come l'estrazione dei dati, la compilazione di moduli e lo spostamento dei file. La RPA combina API e interazioni con l'interfaccia utente (UI) per integrare ed eseguire attività ripetitive tra applicazioni aziendali e di produttività. Implementando script che emulano i processi umani, gli strumenti RPA completano l'esecuzione autonoma di varie attività e transazioni su sistemi software non correlati.
Le organizzazioni sanitarie operano in tempo reale, senza rallentamenti. Attività ingombranti e soggette a errori rallentano i processi e influenzano tutto, dalle strutture dei costi alla conformità fino all'esperienza del paziente. Il software RPA crea efficienza automatizzando le attività che migliorano l'accuratezza dei dati e dei rapporti e consentono di prendere decisioni più rapidamente. Ciò si traduce in un risparmio sui costi e, in ultima analisi, significa che le risorse possono essere utilizzate dove sono più necessarie.
La RPA automatizza compiti che utilizzano dati strutturati e logica e spesso si basa su un motore di business rules per automatizzare le decisioni basate su regole e condizioni predefinite. È possibile per la RPA gestire anche set di dati non strutturati, ma solo se un bot prima estrae i dati e poi utilizza funzionalità come l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per creare dati strutturati.
Una soluzione RPA, se utilizzata in combinazione con intelligenza artificiale (AI), crea automazione intelligente (AI) (o automazione cognitiva), che mira a imitare da vicino il talento e le azioni umane, spesso tramite l'uso di bot.
Il settore sanitario comporta numerose interazioni molto delicate con i clienti, ma include anche numerose attività amministrative e ripetitive che richiedono molto tempo e non richiedono conoscenze specialistiche. La RPA può fornire automazione delle attività in tutta l'organizzazione, dai compiti front-office ai processi operativi, fino all'interazione con i pazienti e al pagamento delle bollette.
Secondo Gartner (link esterno a ibm.com), "il 50% degli operatori sanitari statunitensi investirà in RPA nei prossimi tre anni". Gartner continua: "Gli operatori sanitari sono intrappolati in una tempesta perfetta di pagamenti in calo, risultati in miglioramento, esperienza migliorata e credenziali rafforzate. Qualsiasi tecnologia implementata per aiutare questi fornitori a migliorare le consegne e semplificare le operazioni deve anche ottimizzare i costi".
Alcune delle sfide nel settore sanitario che possono essere mitigate con l'RPA sono le seguenti:
Con l'obiettivo di ridurre i costi, aumentare la velocità delle operazioni, semplificare i compiti, aumentare l'efficienza dei processi aziendali e migliorare l'esperienza del paziente, le organizzazioni sanitarie sono posizionate per trarre grandi benefici dall'RPA.
I leader del settore sanitario possono implementare l'RPA per realizzare quanto segue:
Un'implementazione di successo della RPA in ambito sanitario richiede una lungimiranza olistica per capire dove l'automazione possa offrire benefici, quali risorse sono disponibili per assistere nel processo e se una partnership può accelerare l'acquisto di competenze o risorse.
Gli usi dell'RPA nell'assistenza sanitaria sono molti. Concentrarsi in particolare su alcuni aspetti che potrebbero generare guadagni finanziari è un buon inizio per qualsiasi organizzazione.
Vediamo come possiamo applicare gli strumenti RPA per migliorare l'efficienza operativa di un ospedale. L'Ospedale generico X ha molti costi amministrativi generali e attribuisce il 30% di questi costi alla risoluzione di errori e ritardi nei processi manuali. L'ospedale deve ottimizzare costi e risorse per poter gestire un maggiore afflusso di pazienti, che è cresciuto esponenzialmente a causa dell'ondata di COVID-19.
L'Ospedale X ha valutato i suoi processi aziendali e ne ha individuati diversi che stanno generando costi maggiori rispetto ad altri:
Ognuno di questi processi comporta diverse attività manuali che richiedono tempo e precisione per garantire un'assistenza di qualità al paziente.
Utilizzando l'RPA, l'Ospedale X può ridurre la dipendenza manuale di ogni processo: si riduce di conseguenza il rischio di errore umano e si aumenta la precisione, diminuendo così i costi. L'ospedale ha affrontato ciascuno di questi processi utilizzando l'RPA per automatizzare le attività:
Questi sono solo alcuni dei processi amministrativi in un contesto sanitario che traggono beneficio dall'uso della RPA per ridurre interventi manuali, attività ripetitive ed errori umani, allo scopo di ridurre i costi e migliorare l'assistenza e l'esperienza del paziente.
