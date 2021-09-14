Da anni i team finanziari utilizzano la Robotic Process Automation (RPA) per migliorare la velocità, l'efficienza e la precisione di attività specifiche. Ora stanno portando l'RPA al livello successivo, combinandola con il machine learning (ML). Di fatto, una recente ricerca di Gartner mostra che circa l'80% dei leader finanziari ha già implementato o intende implementare l'RPA.

L'automazione finanziaria ha avuto un inizio negli anni '90, quando i ricercatori del MIT hanno sviluppato la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per leggere le parti scritte a mano degli assegni con alta velocità e precisione. Oltre all'elaborazione degli assegni, le banche e le società di servizi finanziari moderne utilizzano gli strumenti RPA per interagire con un'ampia gamma di applicazioni critiche, come le piattaforme di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Gli strumenti possono manipolare i dati, attivare risposte e comunicare con altri sistemi in un modo che in precedenza richiedeva l'interazione umana.

Le più recenti soluzioni RPA utilizzano le funzionalità integrate dell'AI e dei modelli di machine learning (ML) per analizzare i report, segnalare potenziali problemi e apprendere dall'esperienza. Le soluzioni RPA garantiscono un elevato livello di sicurezza per le funzioni finanziarie e funzionano senza interruzioni, garantendo notevoli risparmi sui costi.

Qual è il modo migliore per valutare l'implementazione dell'RPA nel tuo istituto finanziario? Questo articolo delinea cinque casi d'uso dell'RPA che meritano un'occhiata più da vicino.