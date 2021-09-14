Da anni i team finanziari utilizzano la Robotic Process Automation (RPA) per migliorare la velocità, l'efficienza e la precisione di attività specifiche. Ora stanno portando l'RPA al livello successivo, combinandola con il machine learning (ML). Di fatto, una recente ricerca di Gartner mostra che circa l'80% dei leader finanziari ha già implementato o intende implementare l'RPA.
L'automazione finanziaria ha avuto un inizio negli anni '90, quando i ricercatori del MIT hanno sviluppato la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per leggere le parti scritte a mano degli assegni con alta velocità e precisione. Oltre all'elaborazione degli assegni, le banche e le società di servizi finanziari moderne utilizzano gli strumenti RPA per interagire con un'ampia gamma di applicazioni critiche, come le piattaforme di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Gli strumenti possono manipolare i dati, attivare risposte e comunicare con altri sistemi in un modo che in precedenza richiedeva l'interazione umana.
Le più recenti soluzioni RPA utilizzano le funzionalità integrate dell'AI e dei modelli di machine learning (ML) per analizzare i report, segnalare potenziali problemi e apprendere dall'esperienza. Le soluzioni RPA garantiscono un elevato livello di sicurezza per le funzioni finanziarie e funzionano senza interruzioni, garantendo notevoli risparmi sui costi.
Qual è il modo migliore per valutare l'implementazione dell'RPA nel tuo istituto finanziario? Questo articolo delinea cinque casi d'uso dell'RPA che meritano un'occhiata più da vicino.
Utilizzata in una varietà di settori, la Robotic Process Automation (RPA) si riferisce all'uso di "bot" software low-code per gestire le attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo dei lavoratori umani (ad esempio, elaborazione delle fatture, immissione di dati, report di conformità, ecc.) La RPA fa parte della più ampia tendenza all'iperautomazione, che consente alle organizzazioni di passare dall'automazione che imita le azioni umane all'automazione che utilizza i dati per ottimizzare i processi finanziari end-to-end.
I robot utilizzati nell'RPA sono ideali per gestire un elevato volume di attività ricorrenti senza l'intervento umano. In questo modo i dipendenti possono concentrarsi su lavori più significativi, dalla creazione di solide relazioni con i clienti, all'analisi dei dati per ottenere un vantaggio competitivo, fino alla trasformazione di grandi idee in nuovi prodotti finanziari.
Le tecnologie AI e ML aumentano la potenza dell'RPA nel seguente modo:
Supponiamo ad esempio che tu stia utilizzando un software RPA per consolidare i dati provenienti da diverse fonti in merito ai pagamenti che dovrebbero arrivare dai clienti, insieme alle fatture che devono essere pagate. La tecnologia ML può prevedere la probabilità che ogni cliente effettui il pagamento puntualmente. Questa previsione è alla base di azioni come la riduzione dei costi amministrativi, l'estensione dei termini di pagamento dei fornitori o l'investimento in nuove attrezzature. [1]
Quando si inizia a utilizzare la tecnologia RPA, molti leader finanziari cercano attività che siano più soggette a errori umani, che causino maggiori colli di bottiglia nel workflow o che creino inefficienze che portano a un servizio clienti scadente e a uno scarso coinvolgimento dei dipendenti.
Ecco cinque aree da considerare quando si utilizza una piattaforma RPA basata su AI e ML per trasformare il proprio istituto finanziario.
La concorrenza per le banche e le società di servizi finanziari è agguerrita, in particolare in un mondo di bassi tassi di interesse e costose iniziative di trasformazione digitale. Un modo per aumentare i ricavi consiste nell'identificare le opportunità di cross-selling per i nuovi prodotti di pianificazione finanziaria. È qui che entra in scena l'RPA.
Con un'implementazione RPA, il tuo istituto finanziario può inviare automaticamente i dati sul comportamento dei clienti a persone specifiche dell'organizzazione. I modelli ML aiutano a raggruppare i clienti in categorie in base al loro comportamento, al fine di consigliare loro i prodotti o i servizi più interessanti. Ad esempio, le banche sanno quali clienti potrebbero essere più interessati all'apertura di una nuova linea di credito.
La tecnologia RPA riduce i costi operativi automatizzando le attività manuali e ad alto contenuto di transazioni che richiedono la riconciliazione. I digital worker possono recuperare e compilare dati da più sistemi di back-office, riconciliare gli importi (ad esempio, per i pagamenti delle fatture o gli importi fatturati) e agire per risolvere le interruzioni in tempo reale. Ad esempio, utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale, i digital worker possono analizzare il testo che accompagna le fatture e inoltrare automaticamente i problemi al team corretto.
I consumatori moderni dispongono di più opzioni che mai per i servizi finanziari e hanno grandi aspettative in termini di servizi personalizzati, tempi di elaborazione rapidi e supporto reattivo. Gli strumenti RPA possono migliorare tutti gli aspetti dell'esperienza del cliente, dall'onboarding iniziale agli aggiornamenti dell'account. I nuovi clienti possono aprire nuovi conti e richiedere prodotti aggiuntivi in pochi minuti con la convalida automatica Know Your Customer (KYC).
La tecnologia RPA aiuta anche a informare gli stakeholder su eventi specifici, come i reclami dei clienti su una nuova funzionalità di mobile banking. Con la tecnologia ML, i dati relativi a reclami passati simili possono essere filtrati per prevedere le opportunità di miglioramento più efficaci.
Per aiutare a rilevare e prevenire le frodi, gli istituti finanziari necessitano della giusta tecnologia di cybersecurity per i controlli di due diligence, lo screening delle sanzioni e il monitoraggio e le indagini sulle transazioni. L'RPA migliora la velocità e l'accuratezza del rilevamento delle frodi. Innanzitutto, i bot RPA confermano se i dati sono conformi alle linee guida federali antiriciclaggio (AML). Il machine learning aiuta ad analizzare le varianze per dedurre il motivo per cui potrebbero essersi verificate e per segnalare eventuali casi di potenziale frode.
Per limitare i rischi di sanzioni normative e danni alla reputazione, gli istituti finanziari possono utilizzare l'RPA per rafforzare la governance dei processi finanziari. L'RPA aiuta a consolidare i dati provenienti da sistemi o documenti specifici per ridurre i processi aziendali manuali coinvolti nella rendicontazione della conformità. Il machine learning (ML) va oltre, decidendo quali dati un revisore debba analizzare, trovandoli e memorizzandoli in un modo pratico da utilizzare, per un processo decisionale più rapido.
IBM sta creando la suite di funzionalità di automazione basate sull'AI più completa del settore. Con IBM Robotic Process Automation, le società di servizi finanziari come Credigy Solutions possono automatizzare più attività aziendali e IT su larga scala con la facilità e la velocità dell'RPA tradizionale. I robot software, o bot, possono agire sugli insight forniti dall'AI per completare le attività senza ritardi, accelerando quindi la trasformazione digitale.
Per saperne di più sulle soluzioni di automazione IBM, esplora la "Guida all'acquisto no-hype per l'RPA" e iscriviti alla versione di prova del software IBM Robotic Process Automation.
